Abstract란 무엇인가? 소비자 대상 레이어 2 블록체인을 위한 초보자 가이드





블록체인 기술은 지난 10년 동안 빠르게 발전하여 가치 저장소로서의 비트코인 역할에서 이더리움의 광범위한 스마트 컨트랙트 채택으로 진화해 왔습니다. 이제 블록체인은 글로벌 기술 혁신의 최전선에 서 있습니다. 그러나 이러한 발전에도 불구하고 블록체인은 여전히 주류 채택을 가로막는 주요 장벽에 직면해 있으며, 복잡한 사용자 경험, 높은 비용, 느린 속도로 인해 일상적인 사용자들은 계속해서 소외되고 있습니다.





Abstract 는 이러한 과제에 대응하여 블록체인과 일상 사용자 간의 격차를 해소하기 위해 만들어졌습니다. 블록체인을 기술 애호가와 투자자를 위한 도구 그 이상으로 만드는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 사람들의 일상 생활에 블록체인을 통합하고자 합니다. 소비자 중심의 레이어 2 블록체인 네트워크인 Abstract는 사용자 경험을 단순화하고, 거래 효율성을 개선하며, 진입 장벽을 낮추고, 사용 편의성을 통해 블록체인 기술을 주류로 끌어올리기 위해 설계되었습니다.









Abstract는 Pudgy Penguins NFT 프로젝트의 모기업인 Igloo Inc와 Cube Labs가 공동으로 개발했습니다. 영지식(ZK) 기술 또는 암호학적 증명을 사용하여 보다 안전하고 비공개적인 거래 검증을 가능하게 합니다.





2024년 6월에는 개발팀과 함께 NFT에 초점을 맞춰 개발 중인 레이어 2 네트워크인 프레임(Frame)을 인수하여 추상화 구축을 지원한다고 발표했습니다.





얼마 지나지 않아 실리콘밸리 벤처캐피털인 Founders Fund가 주도하는 1,100만 달러 규모의 펀드레이징 라운드를 발표했으며, 1kx와 Fenbushi Capital을 비롯한 Web3 투자자들이 참여했습니다.





DeFi나 인프라 계층에서 시작하는 많은 블록체인 프로젝트와 달리, Abstract는 처음부터 최종 사용자, 특히 게임, 소셜, NFT와 같은 소비자 대면 영역을 타겟으로 삼았습니다. 이러한 사용자 우선 접근 방식은 기술 아키텍처와 제품 디자인에 있어서도 독특한 선택을 만들어냈습니다.













Abstract는 ZK 롤업 기술을 사용해 이더리움에 구축된 레이어 2입니다. 기존의 레이어 1 블록체인과 비교했을 때, ZK 롤업은 트랜잭션 처리량을 크게 개선하고 가스비를 절감합니다.





Abstract는 고도로 사용자 정의 가능한 레이어 2 네트워크를 생성할 수 있는 모듈식 프레임워크인 ZKsync에서 개발한 ZK Stack을 사용하여 구축되었습니다. 이를 통해 Abstract는 자체적인 네트워크 로직과 거버넌스 시스템으로 운영하면서 이더리움 메인넷과 완벽하게 호환될 수 있습니다.









Abstract는 이더리움 메인넷에서 검증되기 전에 대량의 오프체인 데이터의 무결성과 신뢰성을 보장하기 위해 EigenLayer의 데이터 가용성 모듈인 EigenDA를 통합합니다. 이러한 설정을 통해 Abstract는 대규모 게임 애플리케이션과 고빈도 거래 플랫폼과 같이 더욱 까다로운 사용 사례를 지원할 수 있습니다.









Abstract는 이더리움 가상 머신(EVM)과 완벽하게 호환되므로 기존 이더리움 dApp과 스마트 컨트랙트를 최소한의 변경만으로 네트워크에서 실행할 수 있습니다. 개발자는 코드를 다시 작성하지 않고도 프로젝트를 마이그레이션할 수 있어 배포 비용과 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다.









Abstract는 아직 네이티브 토큰을 출시하지 않았지만, 개발 로드맵과 커뮤니티의 기대에 따라 향후 네트워크 인센티브, 거버넌스, 스테이킹을 지원하기 위해 토큰을 도입할 가능성이 높습니다. 토큰은 다음과 같은 용도로 사용될 가능성이 높습니다:

인센티브: 개발자, 노드 운영자, 활동적인 사용자에게 보상을 제공하여 생태계 성장을 촉진합니다.

거버넌스: 토큰 보유자가 프로토콜 업그레이드, 매개변수 변경 및 기타 주요 거버넌스 결정에 투표할 수 있도록 허용합니다.

스테이킹: 검증자 또는 노드 운영자는 네트워크 보안과 정직한 행동을 보장하기 위해 토큰을 담보로 스테이킹해야 할 수 있습니다.





토큰이 공식적으로 출시되지는 않았지만, 이미 개발자와 프로젝트의 큰 관심을 받고 있습니다. 공개된 정보에 따르면 NFT 마켓플레이스 Magic Eden과 블록체인 분석 플랫폼 Dune Analytics를 비롯한 여러 Web3 애플리케이션이 Abstract와의 통합을 적극적으로 모색하고 있습니다.









Abstract는 아직 네이티브 토큰에 대한 세부 정보를 공개하지 않았지만, 사용자는 이미 네트워크와 상호 작용하여 잠재적인 에어드랍에 참여할 수 있습니다. 현재 기회는 다음과 같습니다:





메인넷 출시: Abstract의 메인넷은 2025년 초에 공식적으로 출시되었습니다. 이제 사용자는 네트워크에 참여하여 XP 포인트와 배지를 획득할 수 있습니다.

XP 시스템: Abstract에서 도메인 이름을 브리징, 거래, 발급하는 등의 활동을 통해 사용자는 XP를 획득할 수 있습니다. 누적된 XP의 양은 향후 에어드랍 보상 규모에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

배지 시스템: 특정 작업을 완료하면 배지가 잠금 해제되며, 배지 보유자는 추가 보상을 받을 수 있습니다.









진정한 사용자 중심의 블록체인은 가장 큰 진입 장벽인 지갑 문제를 해결해야 합니다. 기존 지갑은 사용자가 시드 문구를 외우거나 브라우저 확장 프로그램을 설치하거나 높은 가스 요금을 지불해야 하는 경우가 많아 주류 채택을 저해합니다.





Abstract는 계정 추상화와 최신 인증 방법인 패스키를 완벽하게 구현하여 이러한 문제를 해결합니다. 사용자는 생체 인식 데이터, 기기 PIN 또는 비밀번호를 사용해 지갑을 생성하고 접근할 수 있습니다. 시드 문구나 지갑 플러그인이 필요 없습니다. 그 결과 Web3 수준의 자산 제어를 유지하면서 Web2와 같은 원활한 경험을 제공합니다.





또한, Abstract 지갑은 가스비 없는 거래를 지원하므로 모든 온체인 비용은 플랫폼이나 dApp 제공자가 부담합니다. 이는 신규 사용자의 진입 장벽을 크게 낮추고 Web3에 보다 직관적이고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.









Abstract는 단순히 더 빠른 '이더리움 대안'을 목표로 하는 것이 아니라, 일상적인 소비자들이 진정으로 접근할 수 있는 블록체인 네트워크를 구축하는 것을 핵심 사명으로 삼고 있습니다. 이를 위해 주요 중점 분야는 다음과 같습니다:





Web3 게이밍: 지연 시간이 짧고 처리량이 높은 인프라를 통해 복잡한 게임 내 경제를 가진 대규모 실시간 멀티플레이어 게임을 지원합니다.

NFT 및 디지털 수집품: Pudgy Penguins의 경험을 활용하여 디지털 자산의 발행, 거래, 전시를 위한 풀스택 생태계를 구축합니다.

소셜 플랫폼: 신원 시스템, 콘텐츠 인센티브, 소액 결제를 통해 차세대 온체인 소셜 앱을 강화합니다.

Web3 커머스 및 브랜드 애플리케이션: 주류 브랜드가 블록체인 네이티브 사용자에게 안전하고 비용 효율적으로 다가갈 수 있도록 지원합니다.









Abstract는 처음부터 일반 사용자를 염두에 두고 구축된 몇 안 되는 Web3 프로젝트 중 하나입니다. ZK 기술, 완벽한 EVM 호환성, 가스 없는 거래, 간소화된 인증의 장점을 결합함으로써 Abstract는 진정한 실사용자 채택을 달성한 최초의 레이어 2 네트워크 중 하나가 될 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 2025년 초에 메인넷이 공식적으로 출시되면 사용자 중심의 새로운 dApp이 등장할 것으로 예상됩니다.





Abstract는 단순한 블록체인 플랫폼이 아니라 Web3의 소비자 시대를 여는 중요한 관문입니다. 블록체인 채택의 다음 폭발적인 단계는 이와 같은 프로젝트에서 시작될 수 있습니다.







