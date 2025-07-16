시빌 공격이라는 용어는 다중 인격 장애를 앓고 있는 한 여성의 사례 연구를 다룬 책 "시빌(Sybil)"에서 유래한 것으로, 여러 개의 가짜 신원을 만드는 공격자의 행동을 반영합니다. 시빌 공격은 악의적인 공격자가 부당한 영향력과 통제권을 얻기 위해 블록체인 네트워크에 여러 개의 가짜 신원 또는 노드를 생성하는 것을 말합니다. 공격자는 이러한 수많은 가짜 시빌 공격이라는 용어는 다중 인격 장애를 앓고 있는 한 여성의 사례 연구를 다룬 책 "시빌(Sybil)"에서 유래한 것으로, 여러 개의 가짜 신원을 만드는 공격자의 행동을 반영합니다. 시빌 공격은 악의적인 공격자가 부당한 영향력과 통제권을 얻기 위해 블록체인 네트워크에 여러 개의 가짜 신원 또는 노드를 생성하는 것을 말합니다. 공격자는 이러한 수많은 가짜
시빌 공격이란 무엇인가요?

시빌 공격이라는 용어는 다중 인격 장애를 앓고 있는 한 여성의 사례 연구를 다룬 책 "시빌(Sybil)"에서 유래한 것으로, 여러 개의 가짜 신원을 만드는 공격자의 행동을 반영합니다. 시빌 공격은 악의적인 공격자가 부당한 영향력과 통제권을 얻기 위해 블록체인 네트워크에 여러 개의 가짜 신원 또는 노드를 생성하는 것을 말합니다. 공격자는 이러한 수많은 가짜 신원을 사용하여 네트워크를 조작하거나, 기능을 방해하거나, 기타 악의적인 활동을 할 수 있습니다.

시빌 공격은 인터넷이 탄생한 이래로 존재해 왔으며, 주로 실제 신원과 온라인 신원을 대조할 수 없기 때문에 발생했습니다. 일상 생활에서 가장 흔히 볼 수 있는 시빌 공격의 예는 투표 조작입니다. 예를 들어, 투표로 상금이 결정되는 대회에서 투표 조작을 전문으로 하는 사람을 찾아 대신 투표를 하거나 여러 개의 허위 계정을 만들어 자신을 위해 투표할 수 있습니다. 이러한 투표는 서로 다른 기기와 IP에서 이루어질 수 있지만, 근본적으로 사용자가 만든 허위 신원이므로 시빌 공격의 가장 일반적인 예시입니다.

1. 시빌 공격의 영향


시빌 공격의 주요 목표는 네트워크를 직접적으로 손상시키는 것이 아니라 네트워크를 통해 영향력을 확대하여 더 큰 혼란을 야기시키는 것입니다. 여기에는 허위 정보를 퍼뜨리거나, 합법적인 노드에 대한 서비스를 거부하거나, 특정 거래만 검증하도록 합의 메커니즘에 영향을 미치는 것 등이 포함될 수 있습니다. 앞선 예시와 마찬가지로 투표 조작 행위는 투표 시스템을 손상시키는 것이 아니라 영향력(더 많은 투표)을 활용하여 이익(상금)을 얻으려는 것입니다.

1.1 일반 사용자의 경우


시빌 공격은 일반 사용자의 정상적인 네트워크 사용과 접속을 방해할 수 있습니다. 공격자는 투표에 참여하는 정직한 노드를 속이기 위해 충분한 수의 허위 신원을 생성하여 블록체인 네트워크의 블록 송수신을 중단시켜 다른 사용자가 네트워크에 참여하지 못하도록 합니다. 예를 들어, 네트워크에서 노드 투표를 통해 암호화폐 프로젝트의 의사 결정이 이루어지는 경우 공격자는 수천 개의 가짜 계정을 생성하여 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있습니다.

1.2 시스템 네트워크의 경우


일반적으로 시빌 공격의 표적은 네트워크 프로토콜의 신뢰성 시스템을 변조하는 것을 목표로 전체 네트워크를 공격합니다. 시빌 공격이 성공하면 공격자는 전체 컴퓨팅 파워의 절반 이상(즉, 51% 이상)을 확보하여 액세스 및 제어 권한을 얻을 수 있습니다. 공격자가 네트워크 컴퓨팅 파워의 51% 이상을 제어하면 트랜잭션을 되돌리거나 거래 순서를 변경하여 '이중 지불' 문제를 일으킬 수 있습니다.

이중 지불은 동일한 자금이 여러 번 사용되는 것을 의미합니다. 비트코인 SV (BSV), 이더리움 클래식 (ETC) 등과 같은 네트워크에서 공격자가 컴퓨팅 파워의 51% 이상을 제어하여 이중 지불 문제가 발생한 사례가 있었습니다.

2. 시빌 공격의 새로운 형태: 에어드랍 헌터


에어드랍 헌팅은 새로운 형태의 시빌 공격 사례가 되었습니다. 에어드랍 헌터는 수많은 계정을 생성하고 스마트 계약 및 프로토콜과 의도적으로 상호 작용하여 에어드랍을 통해 배포되는 프로젝트 토큰을 대량으로 획득합니다. 네트워크의 일부 사용자는 특정 프로젝트의 에어드랍 출시 후 재정적 자유를 얻는 것을 볼 수 있습니다. 이들은 기본적으로 시빌 공격 방법을 사용하여 다수의 계정을 생성하고 프로젝트의 초기 단계 교환에 참여하여 궁극적으로 에어드랍 배포를 통해 이익을 얻습니다.

이러한 형태의 시빌 공격은 토큰을 균등하게 분배하려는 프로젝트의 원래 의도를 방해하여 프로젝트 팀이 에어드랍 배포 전에 시빌 방지 조치를 취하도록 유도합니다. 이러한 조치에는 IP 탐지, 계정 연관성 분석, 상호 보고 및 기타 조치를 통해 토큰이 소수의 에어드랍 헌터에게 집중되는 것을 방지하여 상장 후 토큰이 즉시 매도되어 가격이 하락하는 상황을 방지할 수 있습니다.

3. 시빌 공격 방지 방법


3.1 합의 메커니즘을 사용하여 공격 비용 증가


많은 블록체인은 시빌 공격을 막기 위해 POW(작업 증명)이나 POS(지분 증명)와 같은 다양한 합의 메커니즘을 사용합니다. POW는 계산 비용을, POS는 자산 위험을 증가시켜 블록 생성을 어렵게 만듭니다. 이러한 합의 메커니즘은 시빌 공격의 비용을 높여 공격을 비실용적으로 만들지만, 시빌 공격을 완전히 없애지는 못합니다.

예를 들어 비트코인 네트워크에서 공격자가 네트워크 컴퓨팅 성능의 절반 이상을 제어하려면 대량의 고급 채굴 장비를 구입해야 합니다. 또한 전기, 공간, 지속적인 유지보수 비용은 상상할 수 없을 정도로 막대합니다. 작업 증명(POW) 합의 메커니즘은 비트코인 네트워크의 보안을 보장하고 공격자의 공격 비용을 증가시킵니다.

3.2 제3자 신원 인증


시빌 공격은 현실 세계의 신원을 온라인 신원과 직접 대조할 수 없기 때문에 발생합니다. 제3자 신원 확인을 사용하면 개인 신원을 확인할 수 있습니다. 개인 신원과 그에 해당하는 온라인 신원이 고유하게 식별되고 위조가 불가능하다면 이론적으로 시빌 공격은 발생하지 않게 됩니다. 블록체인 업계에서는 온체인 신원 및 온체인 평판과 같은 탈중앙화 신원(DID) 분야의 프로젝트가 현실 세계와 온라인 신원의 고유성을 해결하려는 시도를 하고 있습니다.

