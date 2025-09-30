암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도
초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

2025년 9월 30일MEXC
0m
암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도록 도와줍니다.

1. 스탑리밋 주문이란?


스탑리밋 주문은 트리거 가격, 매수/매도 가격 및 매수/매도 수량을 설정해 두는 사전 설정 지시입니다. 최신 거래 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템이 지정한 가격으로 자동으로 지정가 주문을 제출합니다.

이러한 유형의 주문은 시장이 특정 가격에 도달하자마자 매수 또는 매도를 원하는 거래자에게 이상적입니다.

1.1 주요 매개 변수


1) 트리거 가격: 최신 가격이 도달하면 사전 설정된 주문이 활성화되는 가격입니다.
2) 매수/매도 가격: 암호화폐를 매수 또는 매도하려는 가격입니다.
3) 매수/매도 수량: 매수 또는 매도할 암호화폐의 수량입니다.
4) 주문 금액: 매수 또는 매도할 암호화폐의 총 금액입니다.

1.2 예: 스탑리밋 주문 이해하기


BTC의 현재 시장 가격이 118,500 USDT라고 가정해 보겠습니다. 사용자는 다음과 같이 예상합니다:
  • BTC가 119,000 USDT를 돌파하면 상승 추세를 보일 수 있습니다.
  • BTC가 117,000 USDT 아래로 떨어지면 하락 추세가 확정될 수 있습니다.

이 경우 사용자는 다음과 같이 설정할 수 있습니다:
1) 수익 실현 주문: 트리거 가격 119,000 USDT, 매수 가격 119,200 USDT
2) 스탑로스 주문: 트리거 가격 117,000 USDT, 매도 가격 116,800 USDT

이 설정을 사용하면 주요 가격 구간에 도달하면 시스템이 자동으로 주문을 실행하기 때문에 사용자가 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.

참고: 변동성이 큰 시장에서는 가격이 너무 빠르게 움직이면 스탑리밋 매수 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.

1.3 스탑리밋 주문 vs. 지정가 주문



지정가 주문
스탑리밋 주문
정의

원하는 매수·매도 가격을 설정하면, 시장 가격이 해당 수준에 도달했을 때만 체결
트리거 가격을 설정하면, 해당 가격에 도달했을 때 자동으로 지정가 주문이 제출됨
트리거 조건
주문이 즉시 제출되어 시장 가격이 설정 가격에 도달할 때까지 대기
시장 가격이 트리거 가격에 도달해야 주문이 활성화됨
트리거
메커니즘
없음
있음 (트리거 가격과 지정가 가격 모두 필요)
정산 방식
호가창에 직접 입력되어 정산이 완료될 때까지 대기
트리거될 때까지 비활성 상태로 유지된 후, 지정가 주문으로 호가창에 입력됨
사용 사
원하는 가격에 매수/매도
시장이 주요 가격 구간에 도달했을 때 자동으로 수익실현 또는 스탑로스
리스크 관리 기능
약함: 주로 정적인 주문 배치
강함: 중요한 시세 변동을 놓치지 않도록 전략적 수익실현/스탑로스에 자주 사용

2. 스탑리밋 주문의 네 가지 주요 장점


2.1 수익 확보: 사전 계획


수익실현 주문은 가격이 미리 설정된 목표에 도달하면 트레이더가 수익을 확보할 수 있도록 합니다. 이를 통해 탐욕이나 망설임으로 인해 최적의 매도 기회를 놓치는 것을 방지하고 수익이 감소하는 것을 막을 수 있습니다.

2.2 리스크 관리: 자본 보호


암호화폐 가격은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 스탑로스 주문을 설정하면 손실을 효과적으로 제한할 수 있습니다. 시장이 예상과 달리 움직일 때 신속히 포지션을 청산해 추가적인 자본 손실을 방지할 수 있습니다.

2.3 자동 거래 가능: 감정 개입 최소화


공포나 탐욕과 같은 감정은 거래 결정에 부정적인 영향을 미칩니다. 스탑리밋 주문은 사전 정의된 규칙에 따라 거래를 실행하여 인간의 감정의 영향을 배제하고 더 이성적이고 객관적인 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

2.4 지속적인 모니터링 부담 감소


주문 조건을 미리 설정해 두면 트레이더는 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다. 조건이 충족되면 시스템이 자동으로 거래를 실행합니다.

3. MEXC에서 스탑리밋 주문을 설정하는 방법


3.1 주문하기


MEXC 계정에 로그인하고 거래 인터페이스로 이동합니다. 스탑리밋 주문을 선택한 다음 트리거 가격, 매수 가격 및 수량을 입력합니다. 마지막으로 BTC 매수를 클릭하여 주문을 제출합니다.


3.2 주문 확인하기


주문을 제출한 후, 하단의 주문·포지션 패널에 있는 미체결 내역에서 주문 상세 내역을 확인할 수 있습니다.


3.3 주문 내역 보기


스탑리밋 주문이 체결되거나 취소되면 주문현물 주문주문 내역에서 내역을 확인할 수 있습니다.


4. 스탑리밋 주문 사용 팁


시장가와 지나치게 동떨어진 가격 설정은 피하기: 주문이 트리거되었지만 체결되지 않는 위험을 줄이기 위해 지정가를 트리거 가격과 합리적으로 가까운 수준으로 유지하세요.
기술적 분석 활용하기: 수익실현 및 스탑로스 구간을 설정할 때 지지선/저항선, 추세선 및 기타 기술적 지표를 사용하여 합리적인 범위를 결정하세요.
거래량 및 시장 심리 모니터링: 트리거 가격이 설정되었다고 해서 반드시 체결되는 것은 아닙니다. 변동성이 높은 시장이나 유동성이 낮은 기간에는 주문이 매칭되지 않을 수 있습니다.

5. 결론


스탑리밋 주문은 간단하지만 효과적인 자동 거래 도구로, 시장을 지속적으로 모니터링할 수 없고 전략을 미리 계획하고 싶은 트레이더에게 특히 유용합니다. 합리적인 트리거 가격과 지정가 가격을 설정함으로써 트레이더는 지속적인 개입 없이 시장 기회를 포착하는 동시에 하락 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

초보 투자자이든 숙련된 투자자이든, 수익실현 및 스탑로스 전략을 숙지하고 유연하게 적용하는 것은 거래 효율성을 높이고 보다 안정적인 수익을 달성하기 위한 중요한 단계입니다. 하지만, 완벽한 거래 도구는 없습니다. 시장은 끊임없이 변화하기 때문에 트레이더는 스탑리밋 주문의 사용을 자신의 리스크 감내도, 거래 경험, 시장 분석에 맞추고, 전략과 기술을 지속적으로 개선해야 합니다.

추천 읽을거리:

  • 왜 MEXC 선물을 선택해야 될까요? MEXC 선물 거래만의 특별한 장점을 알아보고, 파생상품 시장에서 앞서 나가는 전략을 확인해보세요.
  • 선물 거래 가이드(앱): MEXC 모바일 앱에서 선물 거래를 시작하는 방법을 단계별로 안내해드립니다. 지금 바로 자신감을 갖고 거래를 시작해보세요!

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권유도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 투자 시에는 관련 위험을 충분히 이해하고 신중히 판단하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임지지 않습니다.

