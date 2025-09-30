초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

지정가 주문
스탑리밋 주문
정의
원하는 매수·매도 가격을 설정하면, 시장 가격이 해당 수준에 도달했을 때만 체결
트리거 가격을 설정하면, 해당 가격에 도달했을 때 자동으로 지정가 주문이 제출됨
트리거 조건
주문이 즉시 제출되어 시장 가격이 설정 가격에 도달할 때까지 대기
시장 가격이 트리거 가격에 도달해야 주문이 활성화됨
트리거
메커니즘
없음
있음 (트리거 가격과 지정가 가격 모두 필요)
정산 방식
호가창에 직접 입력되어 정산이 완료될 때까지 대기
트리거될 때까지 비활성 상태로 유지된 후, 지정가 주문으로 호가창에 입력됨
사용 사례
원하는 가격에 매수/매도
시장이 주요 가격 구간에 도달했을 때 자동으로 수익실현 또는 스탑로스
리스크 관리 기능
약함: 주로 정적인 주문 배치
강함: 중요한 시세 변동을 놓치지 않도록 전략적 수익실현/스탑로스에 자주 사용
암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우