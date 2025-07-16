예측 시장이란 무엇인가요?









예측 시장은 참여자들이 미래 이벤트의 발생 가능성에 대해 베팅할 수 있는 장입니다. 이러한 이벤트에는 암호화폐 가격 변동에서부터 특정 프로토콜의 업그레이드에 이르기까지 다양합니다.





예측 시장은 참여자들의 베팅 행동이 특정 이벤트의 발생 가능성에 대한 견해를 반영하기 때문에 종종 정보를 집계하는 효과적인 방법으로 간주됩니다. 암호화폐 시장에서 예측 시장은 투자자와 거래자들이 미래 이벤트에 대한 시장 참여자들의 기대를 더 잘 이해할 수 있도록 도와주며, 이를 통해 투자 결정을 안내할 수 있습니다.









예측 프로토콜은 스마트 계약을 사용하여 이벤트의 생성, 거래 및 해결을 관리하고 모든 거래가 투명하고 자동화되도록 하는 블록체인 기반 프로토콜입니다. 이러한 탈중앙화된 설계는 예측 시장을 더 공정하고 투명하게 만드는 동시에 정보를 집계하고 시장 이벤트의 결과를 예측하는 효과적인 수단을 제공합니다.





예측 프로토콜에는 일반적으로 4가지 단계가 포함됩니다.





이벤트 생성: 누구나 예측 시장 플랫폼에서 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 이벤트는 BTC 가격이 이번 상승장에서 10만 달러에 도달할지 여부, 또는 미국 선거 결과와 같은 실제 이벤트와 같은 모든 것에 대한 예측이 될 수 있습니다. 생성자는 이벤트 설명, 이벤트가 발생하는 조건 및 가능한 결과를 지정해야 합니다.





시장 거래: 이벤트가 생성되면 참여자는 시장에서 다양한 결과에 베팅할 수 있습니다.





이벤트 해결: 이벤트가 발생한 후 플랫폼은 이벤트의 결과를 결정하는 메커니즘이 필요합니다.





결과 정산: 이벤트 결과에 따라 올바른 베팅을 한 참가자는 보상의 일정 비율을 받는 반면, 잘못된 베팅을 한 참가자는 베팅한 금액을 잃게 됩니다.













투명성 및 공정성: 탈중앙화 예측 시장은 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래 및 이벤트 해결 프로세스가 투명하고 누구나 보고 확인할 수 있도록 하며, 이를 통해 더 높은 공정성과 투명성을 제공합니다.





무신뢰성: 스마트 계약은 중개자가 시장을 관리하지 않고도 거래를 자동으로 실행하고 이벤트를 해결하여 신뢰 비용을 줄입니다.





글로벌화와 국경 없는 접근: 누구나 언제 어디서나 참여할 수 있어 더 넓은 참여와 유동성을 제공합니다.





정보 집계: 예측 시장은 이벤트 결과에 대한 참여자의 기대치를 집계하여 이벤트 결과를 더 잘 예측하는 데 도움이 되는 유용한 정보 신호를 제공합니다.









거래 비용: 블록체인 기술을 기반으로 하는 탈중앙화 예측 시장은 특히 네트워크 혼잡 시 높은 거래 비용과 느린 거래 속도에 직면할 수 있습니다.





사용자 경험: 초보 사용자들은 탈중앙화된 예측 시장을 사용할 때 학습 곡선을 겪을 수 있습니다.





데이터 소스의 신뢰성: 예측 시장의 결과는 종종 외부 데이터 소스에 의존하는데, 이는 분쟁을 피하기 위해 신뢰할 수 있고 정확해야 합니다.





시장 유동성 문제: 새롭거나 덜 인기 있는 시장은 유동성 문제에 직면하여 사용자의 거래 경험과 잠재적 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.









CoinGecko의 최신 데이터에 따르면, 시가총액 기준 상위 10개의 예측 시장 프로젝트는 Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist, PlotX입니다.









실제 적용에서 시장의 유동성 부족과 비합리적인 참가자 행동 등의 문제로 인해 많은 프로젝트들이 중단하거나 방향을 전환하기로 선택했습니다. 이 섹션에서는 다양한 블록체인에서 잘 알려진 몇몇 프로젝트들을 소개합니다.













Polymarket은 블록체인 기반의 탈중앙화 예측 시장 플랫폼으로, 사용자는 암호화폐를 사용하여 다양한 이벤트의 미래 결과에 베팅할 수 있으며, 여기에는 미국 선거와 올림픽 결과와 같은 현재 인기 있는 주제가 포함됩니다. Polymarket의 스마트 계약은 폴리곤 네트워크에서 실행되어 거래 수수료를 크게 줄이고 거래 처리 속도를 개선합니다.





높은 투명성과 사용자 친화적인 상호 작용 경험으로 유명한 Polymarket은 많은 사용자와 팔로워를 확보했습니다. 최근 미국 대선 후보인 도널드 트럼프가 추진한 홍보로 Polymarket은 가장 큰 암호화폐 예측 플랫폼 중 하나가 되었습니다.













Augur는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 오픈소스 탈중앙화 예측 시장을 탐구하는 가장 초기의 프로젝트 중 하나입니다. 사용자가 이벤트 결과에 베팅할 수 있도록 하는 것 외에도 사용자가 자신의 시장을 만들 수 있도록 합니다. 플랫폼의 기본 토큰인 REP는 인센티브 제공, 시장 생성 및 분쟁 해결에 사용됩니다.





Augur의 비전은 사용자가 스마트 계약 및 탈중앙화 메커니즘을 통해 다양한 이벤트 결과를 예측하고 거래할 수 있도록 하는 것입니다. 이더리움의 확장성 문제를 해결하기 위해 Augur는 폴리곤 네트워크를 활용하여 거래 효율성과 확장성을 향상시키고 사용자 경험을 개선하는 Turbo 버전을 출시했습니다.





현재 Augur 공식 웹사이트와 관련 소셜 미디어는 더 이상 업데이트되지 않으며 프로젝트는 종료되었습니다.













처음에는 Augur와 유사한 예측 플랫폼으로 설계된 Gnosis는 초기 목표를 달성하지 못한 후 방향을 바꿨습니다. Gnosis 팀은 Gnosis Safe(다중 서명 및 프로그래밍 가능 계정), Gnosis Chain, Gnosis Protocol(CowSwap), Conditional Tokens(예측 시장용), Gnosis Auction, Zodiac(구성 가능한 DAO용 표준 및 도구)을 포함한 다양한 제품을 개발했습니다.













Hedgehog은 솔라나 네트워크 기반의 탈중앙화 예측 시장입니다. 이 플랫폼의 특징은 모든 예측이 리스크가 없다는 점으로, 원금을 잃을 염려가 없습니다.





예측에 참여하기 전에 사용자는 예측에 사용되는 특정 양의 게임 토큰을 얻기 위해 USDC를 스테이킹해야 합니다. 게임 토큰은 양도할 수 없으며 예측 참여에만 사용할 수 있습니다. 예측이 성공하면 사용자는 게임 토큰 형태로 보상을 받습니다. 모든 시장 보상은 게임 토큰으로 받고 지불됩니다.





예측 시장은 사용자에게 잠재적인 수입과 오락을 제공할 뿐만 아니라 사용자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 중요한 정보 소스 역할도 합니다. 이러한 이중적 특성으로 인해 예측 시장은 암호화폐 산업에서 독특한 위치와 가치를 갖게 됩니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 어떠한 책임도 지지 않습니다.