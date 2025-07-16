1. 예측 시장이란 무엇인가요? 예측 시장은 참여자들이 미래 이벤트의 발생 가능성에 대해 베팅할 수 있는 장입니다. 이러한 이벤트에는 암호화폐 가격 변동에서부터 특정 프로토콜의 업그레이드에 이르기까지 다양합니다. 예측 시장은 참여자들의 베팅 행동이 특정 이벤트의 발생 가능성에 대한 견해를 반영하기 때문에 종종 정보를 집계하는 효과적인 방법으로 간주됩니다. 1. 예측 시장이란 무엇인가요? 예측 시장은 참여자들이 미래 이벤트의 발생 가능성에 대해 베팅할 수 있는 장입니다. 이러한 이벤트에는 암호화폐 가격 변동에서부터 특정 프로토콜의 업그레이드에 이르기까지 다양합니다. 예측 시장은 참여자들의 베팅 행동이 특정 이벤트의 발생 가능성에 대한 견해를 반영하기 때문에 종종 정보를 집계하는 효과적인 방법으로 간주됩니다.
튜토리얼/블록체인 백과사전/인기있는 컨셉/예측 시장이란 무엇인가요?

예측 시장이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식#기본 개념
비트코인
BTC$121,439.29-1.61%
HILO
HILO$0.0269+4.62%
Turbo
TURBO$0.003514-5.30%
Gnosis
GNO$144.95-4.48%
일드파밍.인슈어
SAFE$0.3589-2.97%

1. 예측 시장이란 무엇인가요?


예측 시장은 참여자들이 미래 이벤트의 발생 가능성에 대해 베팅할 수 있는 장입니다. 이러한 이벤트에는 암호화폐 가격 변동에서부터 특정 프로토콜의 업그레이드에 이르기까지 다양합니다.

예측 시장은 참여자들의 베팅 행동이 특정 이벤트의 발생 가능성에 대한 견해를 반영하기 때문에 종종 정보를 집계하는 효과적인 방법으로 간주됩니다. 암호화폐 시장에서 예측 시장은 투자자와 거래자들이 미래 이벤트에 대한 시장 참여자들의 기대를 더 잘 이해할 수 있도록 도와주며, 이를 통해 투자 결정을 안내할 수 있습니다.

2. 예측 프로토콜의 작동 방식


예측 프로토콜은 스마트 계약을 사용하여 이벤트의 생성, 거래 및 해결을 관리하고 모든 거래가 투명하고 자동화되도록 하는 블록체인 기반 프로토콜입니다. 이러한 탈중앙화된 설계는 예측 시장을 더 공정하고 투명하게 만드는 동시에 정보를 집계하고 시장 이벤트의 결과를 예측하는 효과적인 수단을 제공합니다.

예측 프로토콜에는 일반적으로 4가지 단계가 포함됩니다.

이벤트 생성: 누구나 예측 시장 플랫폼에서 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 이벤트는 BTC 가격이 이번 상승장에서 10만 달러에 도달할지 여부, 또는 미국 선거 결과와 같은 실제 이벤트와 같은 모든 것에 대한 예측이 될 수 있습니다. 생성자는 이벤트 설명, 이벤트가 발생하는 조건 및 가능한 결과를 지정해야 합니다.

시장 거래: 이벤트가 생성되면 참여자는 시장에서 다양한 결과에 베팅할 수 있습니다.

이벤트 해결: 이벤트가 발생한 후 플랫폼은 이벤트의 결과를 결정하는 메커니즘이 필요합니다.

결과 정산: 이벤트 결과에 따라 올바른 베팅을 한 참가자는 보상의 일정 비율을 받는 반면, 잘못된 베팅을 한 참가자는 베팅한 금액을 잃게 됩니다.

3. 탈중앙화 예측 시장의 장단점


3.1 장점


투명성 및 공정성: 탈중앙화 예측 시장은 블록체인 기술을 사용하여 모든 거래 및 이벤트 해결 프로세스가 투명하고 누구나 보고 확인할 수 있도록 하며, 이를 통해 더 높은 공정성과 투명성을 제공합니다.

무신뢰성: 스마트 계약은 중개자가 시장을 관리하지 않고도 거래를 자동으로 실행하고 이벤트를 해결하여 신뢰 비용을 줄입니다.

글로벌화와 국경 없는 접근: 누구나 언제 어디서나 참여할 수 있어 더 넓은 참여와 유동성을 제공합니다.

정보 집계: 예측 시장은 이벤트 결과에 대한 참여자의 기대치를 집계하여 이벤트 결과를 더 잘 예측하는 데 도움이 되는 유용한 정보 신호를 제공합니다.

3.2 단점


거래 비용: 블록체인 기술을 기반으로 하는 탈중앙화 예측 시장은 특히 네트워크 혼잡 시 높은 거래 비용과 느린 거래 속도에 직면할 수 있습니다.

사용자 경험: 초보 사용자들은 탈중앙화된 예측 시장을 사용할 때 학습 곡선을 겪을 수 있습니다.

데이터 소스의 신뢰성: 예측 시장의 결과는 종종 외부 데이터 소스에 의존하는데, 이는 분쟁을 피하기 위해 신뢰할 수 있고 정확해야 합니다.

시장 유동성 문제: 새롭거나 덜 인기 있는 시장은 유동성 문제에 직면하여 사용자의 거래 경험과 잠재적 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 주목할만한 프로젝트


CoinGecko의 최신 데이터에 따르면, 시가총액 기준 상위 10개의 예측 시장 프로젝트는 Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist, PlotX입니다.


실제 적용에서 시장의 유동성 부족과 비합리적인 참가자 행동 등의 문제로 인해 많은 프로젝트들이 중단하거나 방향을 전환하기로 선택했습니다. 이 섹션에서는 다양한 블록체인에서 잘 알려진 몇몇 프로젝트들을 소개합니다.

4.1 Polymarket



Polymarket은 블록체인 기반의 탈중앙화 예측 시장 플랫폼으로, 사용자는 암호화폐를 사용하여 다양한 이벤트의 미래 결과에 베팅할 수 있으며, 여기에는 미국 선거와 올림픽 결과와 같은 현재 인기 있는 주제가 포함됩니다. Polymarket의 스마트 계약은 폴리곤 네트워크에서 실행되어 거래 수수료를 크게 줄이고 거래 처리 속도를 개선합니다.

높은 투명성과 사용자 친화적인 상호 작용 경험으로 유명한 Polymarket은 많은 사용자와 팔로워를 확보했습니다. 최근 미국 대선 후보인 도널드 트럼프가 추진한 홍보로 Polymarket은 가장 큰 암호화폐 예측 플랫폼 중 하나가 되었습니다.

4.2 Augur (REP)



Augur는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 오픈소스 탈중앙화 예측 시장을 탐구하는 가장 초기의 프로젝트 중 하나입니다. 사용자가 이벤트 결과에 베팅할 수 있도록 하는 것 외에도 사용자가 자신의 시장을 만들 수 있도록 합니다. 플랫폼의 기본 토큰인 REP는 인센티브 제공, 시장 생성 및 분쟁 해결에 사용됩니다.

Augur의 비전은 사용자가 스마트 계약 및 탈중앙화 메커니즘을 통해 다양한 이벤트 결과를 예측하고 거래할 수 있도록 하는 것입니다. 이더리움의 확장성 문제를 해결하기 위해 Augur는 폴리곤 네트워크를 활용하여 거래 효율성과 확장성을 향상시키고 사용자 경험을 개선하는 Turbo 버전을 출시했습니다.

현재 Augur 공식 웹사이트와 관련 소셜 미디어는 더 이상 업데이트되지 않으며 프로젝트는 종료되었습니다.

4.3 Gnosis (GNO)



처음에는 Augur와 유사한 예측 플랫폼으로 설계된 Gnosis는 초기 목표를 달성하지 못한 후 방향을 바꿨습니다. Gnosis 팀은 Gnosis Safe(다중 서명 및 프로그래밍 가능 계정), Gnosis Chain, Gnosis Protocol(CowSwap), Conditional Tokens(예측 시장용), Gnosis Auction, Zodiac(구성 가능한 DAO용 표준 및 도구)을 포함한 다양한 제품을 개발했습니다.

4.4 Hedgehog



Hedgehog은 솔라나 네트워크 기반의 탈중앙화 예측 시장입니다. 이 플랫폼의 특징은 모든 예측이 리스크가 없다는 점으로, 원금을 잃을 염려가 없습니다.

예측에 참여하기 전에 사용자는 예측에 사용되는 특정 양의 게임 토큰을 얻기 위해 USDC를 스테이킹해야 합니다. 게임 토큰은 양도할 수 없으며 예측 참여에만 사용할 수 있습니다. 예측이 성공하면 사용자는 게임 토큰 형태로 보상을 받습니다. 모든 시장 보상은 게임 토큰으로 받고 지불됩니다.

예측 시장은 사용자에게 잠재적인 수입과 오락을 제공할 뿐만 아니라 사용자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 중요한 정보 소스 역할도 합니다. 이러한 이중적 특성으로 인해 예측 시장은 암호화폐 산업에서 독특한 위치와 가치를 갖게 됩니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 어떠한 책임도 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

비트코인캐시 (BCH) 반감기란 무엇인가요?

비트코인캐시 (BCH) 반감기란 무엇인가요?

비트코인캐시 반감기 이벤트는 비트코인캐시 네트워크에서 중요한 이벤트로, 지속적으로 상당한 시장 관심과 연구를 받아왔습니다. 이 기사에서는 비트코인캐시 (BCH) 반감기의 역사, 메커니즘 및 시장 영향을 자세히 살펴보겠습니다.1. 반감기 설명비트코인캐시 (BCH)의 기원은 비트코인 네트워크의 포크 이벤트로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 2017년 8월 1일 비

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다.텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.디스

굿바이 약세장, 라이트코인 반감기 카운트다운 시작!

굿바이 약세장, 라이트코인 반감기 카운트다운 시작!

라이트코인(Litecoin)이란 무엇인가요?유래라이트코인은 2011년에 설립되었습니다. 비트코인에서 파생된 라이트코인의 개발팀은 오리지널 비트코인 소스 코드에 특정한 수정을 가했습니다. 이러한 혁신 덕분에 라이트코인은 일부 제한된 비트코인 네트워크에서 사용할 수 있게 되었습니다.빠른 거래라이트코인은 비트코인에 비해 거래 속도가 빠르고 블록 확인 시간이 짧습

NFT란?

NFT란?

NFT는 고유 식별자와 특정 정보를 저장할 수 있는 추가 매개 변수가 있는 토큰 유형입니다. 고유 식별자는 토큰을 대체 불가능하게 만드는 것입니다. 추가 정보는 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오 파일과 같은 모든 유형의 데이터일 수 있습니다.NFT는 &#34;Non-Fungible Token&#34;의 약자로 교환할 수 없는 토큰을 의미합니다. 비트코인(

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요