패스키란 무엇인가요?





패스키는 사용자가 비밀번호를 직접 입력하지 않고도 웹사이트나 애플리케이션의 온라인 계정에 액세스할 수 있는 새로운 신원 인증 기술입니다. 패스키를 사용하면 지문 인식, 얼굴 스캔 또는 디바이스 화면 잠금 설정(예: PIN 코드)과 같은 방법을 사용하여 계정에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 강력하고 효과적인 보호 메커니즘을 제공하여 피싱 공격과 같은 위협으로부터 보호합니다.









1.1 비밀번호가 필요 없는 간소화된 로그인: 사용자는 지문 인식, 얼굴 스캔 등의 방법을 사용하여 계정에 직접 접속할 수 있으므로 로그인 절차가 간소화되고 여러 번 입력하거나 잘못된 비밀번호를 입력하는 등의 문제를 방지할 수 있습니다.





1.2 강화된 보안: 패스키는 비밀번호 대신 암호화된 키 페어를 사용하여 보안을 크게 강화하는 FIDO Alliance 및 W3C 표준을 기반으로 합니다. 패스키는 관련 애플리케이션 또는 웹사이트와 밀접하게 연결되어 있어 사용자가 실수로 패스키를 사용하여 사기성 애플리케이션이나 웹사이트에 로그인하는 일이 없도록 합니다.





1.3 비밀번호와 공존: 패스키로 로그인하면 자동 입력, 얼굴 인식, 지문 인식 등의 생체 인식 기술을 인증에 사용할 수 있어 비밀번호에서 패스키로 원활하게 전환할 수 있습니다. 이 설계를 통해 사용자는 비밀번호와 패스키를 동시에 사용할 수 있습니다.









패스키 기능은 현재 iOS 16.0.0 또는 Android 9.0 이상에서 지원되는 MEXC 앱에서만 사용할 수 있습니다. iOS 버전의 앱에서의 출금 절차를 보여드리겠습니다.





참고: 지역 제한이나 Google 서비스 미지원 등의 기기 제한으로 인해 일부 기기에서는 패스키 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.









1）MEXC 앱을 열고 로그인한 후, 앱 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭합니다.





2） [보안]을 누릅니다.





3）[패스키]를 누릅니다.





4）패스키 페이지에서 [패스키 추가하기]를 누릅니다.





5）이메일 또는 모바일 인증 코드를 입력하고, 구글 인증 코드를 입력한 후 [확인]을 누릅니다. 생체 인증이 완료되면 패스키가 성공적으로 생성됩니다.









4）패스키 페이지에서 현재 설정한 모든 패스키를 확인할 수 있습니다. 아래의 [패스키 추가하기] 버튼을 눌러 새로운 패스키를 계속 추가할 수 있으며, 최대 10개까지 패스키를 추가할 수 있습니다.





패스키가 여러 개 있는 경우 연필 모양의 편집 아이콘을 눌러 패스키의 이름을 수정하면 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.





더 이상 사용하지 않거나 불필요한 패스키를 삭제하려면 맨 오른쪽의 휴지통 아이콘을 눌러 선택한 패스키를 삭제해 주세요.













1) 패스키 페이지에서 오른쪽 상단의 ⚙️ 아이콘을 클릭합니다.

2) 원하는 적용 시나리오를 선택한 후 [저장]을 클릭합니다.

3) 필요한 코드를 입력하여 2FA 인증을 완료한 후 [확인]을 클릭하여 완료합니다.

















iOS 버전의 앱을 예로 들어 출금하는 방법을 알아보겠습니다.





1）MEXC 앱을 열고 계정에 로그인한 다음 우측 하단의 [자산] 버튼을 누릅니다.

2）자산 페이지에서 [출금]을 선택합니다.

3）출금하고자 하는 암호화폐(예: USDT)를 선택하고 상단의 검색창에 'USDT'를 입력합니다.

4）검색 결과에서 USDT 토큰을 누릅니다.

5）출금 방법으로 [온체인 출금]을 선택합니다.

6）출금 주소와 출금 수량을 입력한 다음 출금 네트워크를 선택합니다.

7）모든 것이 올바른지 확인한 후 [확인]을 누릅니다.

8）출금 정보를 다시 한 번 확인한 후 [출금 확인]을 누릅니다.









이전에 패스키를 설정한 경우, [출금 확인]을 누른 후 생체 인증을 완료하거나 비밀번호를 입력하기만 하면 출금이 완료됩니다.





이전에 패스키를 설정하지 않은 경우, [출금 확인]을 누르면 “출금을 위한 패스키 추가” 팝업창이 나타납니다.





9） [패스키 추가하기]를 누릅니다.

10）이메일 또는 모바일 인증 코드를 입력하고, 구글 인증 코드를 입력한 후 [확인]을 누릅니다. 생체 인증이 완료되면 패스키가 성공적으로 생성됩니다.





패스키가 성공적으로 생성되면 출금 작업을 수행할 때 더 이상 2단계 인증을 완료할 필요가 없습니다. 생체 인증을 완료하거나 비밀번호를 입력하기만 하면 출금이 완료됩니다.













1）MEXC 계정에 연동한 이메일 또는 전화번호를 입력한 후 [다음]을 클릭합니다.

2）슬라이드 인증을 완료합니다.

3）생체인증을 완료하여 MEXC 앱에 로그인합니다.













로그인 또는 출금 시 패스키를 사용하면 절차가 간소화되고 효율성이 향상될 뿐만 아니라 보안이 강화되어 네트워크 공격을 효과적으로 방지하고 자산을 안전하게 보호할 수 있습니다. 패스키는 사용자님의 기기에 저장되므로, 기기를 분실했을 때 자산 손실을 방지하기 위해 기기를 안전하게 보관하시기 바랍니다.



