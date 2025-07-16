패스키는 사용자가 비밀번호를 직접 입력하지 않고도 웹사이트나 애플리케이션의 온라인 계정에 액세스할 수 있는 새로운 신원 인증 기술입니다. 패스키를 사용하면 지문 인식, 얼굴 스캔 또는 디바이스 화면 잠금 설정(예: PIN 코드)과 같은 방법을 사용하여 계정에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 강력하고 효과적인 보호 메커니즘을 제공하여 피싱 공격과 같은 위협으패스키는 사용자가 비밀번호를 직접 입력하지 않고도 웹사이트나 애플리케이션의 온라인 계정에 액세스할 수 있는 새로운 신원 인증 기술입니다. 패스키를 사용하면 지문 인식, 얼굴 스캔 또는 디바이스 화면 잠금 설정(예: PIN 코드)과 같은 방법을 사용하여 계정에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 강력하고 효과적인 보호 메커니즘을 제공하여 피싱 공격과 같은 위협으
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/패스키란 무엇인가요?

패스키란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
0m
패스키는 사용자가 비밀번호를 직접 입력하지 않고도 웹사이트나 애플리케이션의 온라인 계정에 액세스할 수 있는 새로운 신원 인증 기술입니다. 패스키를 사용하면 지문 인식, 얼굴 스캔 또는 디바이스 화면 잠금 설정(예: PIN 코드)과 같은 방법을 사용하여 계정에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 강력하고 효과적인 보호 메커니즘을 제공하여 피싱 공격과 같은 위협으로부터 보호합니다.

1. 패스키의 장점


1.1 비밀번호가 필요 없는 간소화된 로그인: 사용자는 지문 인식, 얼굴 스캔 등의 방법을 사용하여 계정에 직접 접속할 수 있으므로 로그인 절차가 간소화되고 여러 번 입력하거나 잘못된 비밀번호를 입력하는 등의 문제를 방지할 수 있습니다.

1.2 강화된 보안: 패스키는 비밀번호 대신 암호화된 키 페어를 사용하여 보안을 크게 강화하는 FIDO Alliance 및 W3C 표준을 기반으로 합니다. 패스키는 관련 애플리케이션 또는 웹사이트와 밀접하게 연결되어 있어 사용자가 실수로 패스키를 사용하여 사기성 애플리케이션이나 웹사이트에 로그인하는 일이 없도록 합니다.

1.3 비밀번호와 공존: 패스키로 로그인하면 자동 입력, 얼굴 인식, 지문 인식 등의 생체 인식 기술을 인증에 사용할 수 있어 비밀번호에서 패스키로 원활하게 전환할 수 있습니다. 이 설계를 통해 사용자는 비밀번호와 패스키를 동시에 사용할 수 있습니다.

2. 패스키 설정 및 삭제 방법


패스키 기능은 현재 iOS 16.0.0 또는 Android 9.0 이상에서 지원되는 MEXC 앱에서만 사용할 수 있습니다. iOS 버전의 앱에서의 출금 절차를 보여드리겠습니다.

참고: 지역 제한이나 Google 서비스 미지원 등의 기기 제한으로 인해 일부 기기에서는 패스키 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

2.1 패스키 설정 방법


1）MEXC 앱을 열고 로그인한 후, 앱 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭합니다.

2） [보안]을 누릅니다.

3）[패스키]를 누릅니다.

4）패스키 페이지에서 [패스키 추가하기]를 누릅니다.

5）이메일 또는 모바일 인증 코드를 입력하고, 구글 인증 코드를 입력한 후 [확인]을 누릅니다. 생체 인증이 완료되면 패스키가 성공적으로 생성됩니다.


2.2 패스키 확인, 수정 및 삭제 방법

1）MEXC 앱을 열고 로그인한 후, 앱 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누릅니다.

2） [보안]을 누릅니다.

3）[패스키]를 누릅니다.

4）패스키 페이지에서 현재 설정한 모든 패스키를 확인할 수 있습니다. 아래의 [패스키 추가하기] 버튼을 눌러 새로운 패스키를 계속 추가할 수 있으며, 최대 10개까지 패스키를 추가할 수 있습니다.

패스키가 여러 개 있는 경우 연필 모양의 편집 아이콘을 눌러 패스키의 이름을 수정하면 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.

더 이상 사용하지 않거나 불필요한 패스키를 삭제하려면 맨 오른쪽의 휴지통 아이콘을 눌러 선택한 패스키를 삭제해 주세요.


2.3 패스키 시나리오를 적용하는 방법


1) 패스키 페이지에서 오른쪽 상단의 ⚙️ 아이콘을 클릭합니다.
2) 원하는 적용 시나리오를 선택한 후 [저장]을 클릭합니다.
3) 필요한 코드를 입력하여 2FA 인증을 완료한 후 [확인]을 클릭하여 완료합니다.


3. 패스키 사용 방법


3.1 출금 시 패스키 사용


iOS 버전의 앱을 예로 들어 출금하는 방법을 알아보겠습니다.

1）MEXC 앱을 열고 계정에 로그인한 다음 우측 하단의 [자산] 버튼을 누릅니다.
2）자산 페이지에서 [출금]을 선택합니다.
3）출금하고자 하는 암호화폐(예: USDT)를 선택하고 상단의 검색창에 'USDT'를 입력합니다.
4）검색 결과에서 USDT 토큰을 누릅니다.
5）출금 방법으로 [온체인 출금]을 선택합니다.
6）출금 주소와 출금 수량을 입력한 다음 출금 네트워크를 선택합니다.
7）모든 것이 올바른지 확인한 후 [확인]을 누릅니다.
8）출금 정보를 다시 한 번 확인한 후 [출금 확인]을 누릅니다.


이전에 패스키를 설정한 경우, [출금 확인]을 누른 후 생체 인증을 완료하거나 비밀번호를 입력하기만 하면 출금이 완료됩니다.

이전에 패스키를 설정하지 않은 경우, [출금 확인]을 누르면 “출금을 위한 패스키 추가” 팝업창이 나타납니다.

9） [패스키 추가하기]를 누릅니다.
10）이메일 또는 모바일 인증 코드를 입력하고, 구글 인증 코드를 입력한 후 [확인]을 누릅니다. 생체 인증이 완료되면 패스키가 성공적으로 생성됩니다.

패스키가 성공적으로 생성되면 출금 작업을 수행할 때 더 이상 2단계 인증을 완료할 필요가 없습니다. 생체 인증을 완료하거나 비밀번호를 입력하기만 하면 출금이 완료됩니다.


3.2 패스키를 사용하여 계정 로그인하기


1）MEXC 계정에 연동한 이메일 또는 전화번호를 입력한 후 [다음]을 클릭합니다.
2）슬라이드 인증을 완료합니다.
3）생체인증을 완료하여 MEXC 앱에 로그인합니다.



로그인 또는 출금 시 패스키를 사용하면 절차가 간소화되고 효율성이 향상될 뿐만 아니라 보안이 강화되어 네트워크 공격을 효과적으로 방지하고 자산을 안전하게 보호할 수 있습니다. 패스키는 사용자님의 기기에 저장되므로, 기기를 분실했을 때 자산 손실을 방지하기 위해 기기를 안전하게 보관하시기 바랍니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


