One-Cancels-the-Other (OCO) 주문이란 무엇인가요?





끊임없이 변화하는 암호화폐 환경에서 투자자는 미래 시장 움직임을 정확하게 예측하기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 상황에서는 시장에서 기회를 포착하거나 극심한 하락을 피하기 위해 반대 방향으로 두 개의 주문을 동시에 제출하는 One-Cancels-the-Other (OCO) 주문을 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.









OCO(One-Cancels-the-Other) 주문은 스탑 리밋 주문과 지정가 주문을 하나의 OCO 주문으로 결합하여 체결하는 주문입니다. 스탑 리밋 주문이 발동되거나 지정가 주문이 실행되거나 부분적으로 실행되면 다른 주문은 자동으로 취소됩니다. 두 주문 중 하나를 수동으로 취소하면 해당 주문도 동시에 취소됩니다.





OCO 주문은 매수/매도가 보장될 때 더 나은 체결 가격을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현물 거래 시 스탑 리밋 주문과 지정가 주문을 동시에 설정하고자 하는 투자자는 이 거래 전략을 사용할 수 있습니다.













현물 OCO 주문을 통해 투자자는 TP/SL 주문과 지정가 주문을 동시에 설정할 수 있으므로 투자자가 위험을 더 잘 관리할 수 있습니다.









현물 OCO 주문은 투자자가 수동으로 개입할 필요 없이 거래 시스템에 의해 자동으로 체결됩니다. 이러한 기계적 체결은 투자자가 감정적인 의사결정과 잘못된 판단을 피하고 거래 규율을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.









현물 거래에서 OCO 주문 전략을 사용하면 투자자는 스탑로스와 수익 실현 트리거 가격과 지정가를 동시에 설정할 수 있으므로 두 개의 주문을 따로 설정할 필요가 없습니다. 따라서 모니터링 시간과 에너지를 절약할 수 있어 거래 효율이 높아집니다.









현물 OCO의 특징은 하나의 주문이 체결되면 다른 주문이 자동으로 취소된다는 점입니다. 이는 중복 거래를 방지하여 불필요한 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.









OCO 현물 주문 전략은 시장 변동에 유연하게 대응하고 위험을 관리하며 불확실성을 완화해야 하는 거래 시나리오에 적합합니다.









거래자는 하락 시 더 낮은 가격에 매수하기를 바라지만 하락이 없고 가격이 상승하면 손실을 볼까봐 두려워합니다. 따라서 하락이 없고 가격이 상승하면 시스템은 지정된 가격에 매수해야 합니다.





이 경우 현물 OCO 주문에는 스탑로스 매수 주문과 지정가 매수 주문이 포함됩니다.









거래자는 중간 고점에서 아직 상승 가능성이 있다고 믿고 최고점에서 매도하고 싶지만 급격한 하락으로 인해 수익 손실이 발생할까봐 두려워합니다. 따라서 급격한 하락이 있을 경우 시스템은 지정된 가격에 매도해야 합니다.





이 경우 현물 OCO 주문에는 스탑로스 매도 주문과 지정가 매도 주문이 포함됩니다.









매도 주문: 가격(지정가 주문) > 현재 시장가 > 스탑로스 트리거 가격(TP/SL 주문)





매수 주문: 가격(지정가 주문) < 현재 시장가 < 스탑로스 트리거 가격(TP/SL 주문)

















MEXC 공식 웹사이트에 들어가서 [현물거래]를 클릭하면 현물거래 인터페이스가 열립니다.













시장 분석과 투자 계획에 따라 자산을 어떤 가격에 매수/매도할지 결정합니다.













스탑로스와 지정가 모두 설정해야 합니다:





스탑로스 매수 주문은 가격이 특정 수준까지 상승할 때 자산을 자동으로 매수하는 가격입니다.





지정가 매수 주문은 가격이 특정 수준까지 떨어졌을 때 자산이 자동으로 매수되는 가격입니다.













마찬가지로 스탑로스와 지정가 모두 설정해야 합니다:





지정가 매도 주문은 가격이 특정 수준까지 상승하면 자산이 자동으로 매도되는 가격입니다.





스탑로스 매도 주문은 가격이 특정 수준까지 떨어지면 자산이 자동으로 매도되는 가격입니다.













매개변수가 올바른지 확인한 후 주문을 제출합니다.













주문이 제출되면 시장 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다. 가격이 설정한 조건에 도달하면 시스템이 자동으로 해당 매수/매도 주문을 실행하고 다른 조건부 주문은 취소합니다.









유의 사항





현물 OCO 전략에서는 이 두 조건부 주문이 한 쌍으로 존재하며, 조건 중 하나가 트리거되면 다른 조건은 취소됩니다.





튜토리얼과 가이드는 운영 체제마다 다를 수 있습니다. 실제 사용 중인 운영 체제를 참조하시기 바랍니다.









현물 OCO (One-Cancels-the-Other) 주문은 두 개의 조건부 주문을 설정하고 한 주문이 체결되면 다른 주문이 자동으로 취소되는 투자 거래 전략입니다. 위험 관리 및 진입 시점 선택에 사용됩니다.





위험 고지: 현물 OCO 전략의 장점은 투자자가 위험을 관리하고 거래를 자동화할 수 있다는 점입니다. 그러나 단점은 심한 시장 변동으로 인해 전략이 예상대로 실행되지 않을 수 있다는 것입니다. 현물 거래에 OCO 주문 전략을 사용할 때는 시장 변동성과 위험을 면밀히 모니터링하여 거래 전략이 투자 목표와 위험 허용 범위에 부합하는지 확인하는 것이 중요합니다.



