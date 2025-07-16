MEXC 파트너란 무엇인가요? 높은 커미션, 장벽 없음

선도적인 글로벌 암호화폐 거래소인 MEXC는 현물 및 선물 거래에 집중하며 지속적으로 서비스를 개선해 왔습니다. 수년간의 업계 경험을 바탕으로 MEXC는 경쟁력 있는 수수료 구조와 탁월한 시장 깊이를 바탕으로 선물 거래자들이 선호하는 플랫폼으로 자리매김했습니다.





MEXC는 제품 개발 외에도 영향력 있는 KOL 및 콘텐츠 제작자와 적극적으로 협력하여 상호 성장을 촉진하고 건전하고 지속 가능한 선물 거래 생태계를 구축하고 있습니다.









MEXC 파트너 프로그램은 업계 KOL, 콘텐츠 제작자, 커뮤니티 리더들과의 협력을 통해 선물 거래를 촉진하기 위해 고안된 글로벌 파트너십 프로그램입니다.





MEXC에 파트너로 가입하시면 당사의 사명에 동참하고, 당사의 가치를 반영하며, MEXC 거래 플랫폼을 적극적으로 홍보하실 수 있습니다. 파트너가 되시면 고유 초대 코드를 받게 되며, 이 코드는 게시물, 소셜 미디어 플랫폼 또는 기타 홍보 채널을 통해 거래에 관심 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 초대에 성공한 모든 활성 사용자에 대해 해당 사용자의 거래 활동에 대한 평생 커미션을 받게 됩니다.





참고: MEXC는 북한, 쿠바, 수단, 시리아, 이란, 크림반도, 중국 본토, 인도네시아, 싱가포르, 베네수엘라, 캐나다, 미국 등의 국가/지역 사용자의 거래 또는 신청을 허용하지 않습니다.













MEXC 파트너가 되시면 업계 평균의 두 배 이상 높은 커미션율을 누리면서 영향력을 극대화할 수 있습니다. 초대하는 사용자 한 명당 최대 70%의 초대 커미션과 추가 10%의 서브 파트너 커미션을 받으실 수 있습니다. 예를 들어, 직접 초대한 사용자 A가 거래 수수료 $100를 발생시키면 $70를 받게 됩니다. 사용자 A가 사용자 C를 초대하면 사용자 C의 거래 수수료의 10%도 받게 됩니다.









MEXC는 BTC와 ETH를 포함한 1,291개의 선물 거래 페어를 지원하고 최대 500배의 레버리지를 제공하는 포괄적인 제품군을 제공하여 다양한 거래 전략을 충족합니다. 지속적인 무료 이벤트와 업계 평균보다 훨씬 낮은 선물 거래 수수료 덕분에 고빈도 트레이더는 낮은 거래 비용의 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 MEXC의 높은 유동성은 대량 주문에 대한 슬리피지를 크게 줄여 안정적이고 효율적인 거래 환경을 제공합니다.













MEXC는 170개 이상의 국가 및 지역에 걸쳐 73,000명 이상의 KOL과 파트너십을 맺어 탄탄한 브랜드 인지도와 신뢰를 구축해 왔습니다. 현재까지 MEXC 플랫폼은 파트너에게 6,200 BTC 이상의 수수료를 지급했으며, 항상 정시에, 지연 없이 지급하여 업계 내 신뢰도를 더욱 강화했습니다. MEXC는 국제 금융 규정 준수 기준을 엄격히 준수하며, 다층 자금 분리 및 첨단 리스크 관리 시스템을 통해 사용자의 자산 안전을 극대화합니다.













1) 공식 MEXC 웹사이트에 로그인하여 선물 → 선물 개요로 이동하세요.









2) 페이지 하단으로 스크롤하여 파트너 섹션을 찾으세요. 지금 신청하기를 클릭하세요.









3) 파트너 페이지에서 파트너 상태 활성화하기를 클릭하세요. 안내에 따라 필수 정보를 입력한 후 지금 활성화하기를 클릭하여 신청을 완료하세요.













1) MEXC 앱 홈 화면을 열고 초대를 탭하세요.

2) 페이지 하단으로 스크롤하여 MEXC 파트너 프로그램을 찾은 후 지금 활성화하기를 탭하세요.

3) 안내에 따라 필수 정보를 입력하고 지금 활성화하기를 클릭하여 신청을 완료하세요.









MEXC 파트너 프로그램은 업계 KOL, 커뮤니티 리더, 암호화폐 애호가 등 누구든 신뢰할 수 있는 고품질 거래 플랫폼을 공유하여 영향력을 수익화할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 글로벌 리더와 파트너십을 맺고 암호화폐 경제 성장에 함께하세요!





면책 조항: 본 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 정보를 참고 목적으로만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.