시장가 주문이란 무엇인가요?









시장가 주문을 통해 사용자는 현재 시장에서 가장 좋은 가격으로 즉시 매수 또는 매도할 수 있으며, 신속한 체결을 보장합니다.





MEXC 시장가 주문과 관련된 개념:

매수 가격/매도 가격: 사용자가 암호화폐를 매수 또는 매도할 때 시장에서 가장 좋은 가격입니다.

매수 수량/매도 수량: 사용자가 매수 또는 매도하기 위해 입력하는 암호화폐 금액입니다.

총 금액: 사용자가 매수 또는 매도하기 위해 입력한 암호화폐의 가치입니다.





단일 시장가 주문의 총 금액이 너무 크면 주문의 미체결 부분이 취소되는 상황이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.









MX/USDT 거래 페어에 대해 시장가 주문을 하는 방법을 설명하겠습니다.









1) MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인한 후 [현물거래]를 클릭하여 현물 거래 페이지에 접속합니다.





2) 주문 유형으로 [시장가]를 선택합니다.









3) "매수량" 또는 "거래 금액" 입력란을 선택할 수 있습니다.





4) [MX 매수]를 클릭하면 입력한 "매수량" 또는 "거래 금액" 값을 기준으로 현재 최고 시장가로 주문이 체결됩니다.





5) 매수가 성공적으로 완료되면 "오픈 포지션" 섹션에서 매수한 MX 토큰을 확인할 수 있습니다.













1) MEXC 앱을 열고 계정에 로그인한 후 하단의 [거래]를 탭하여 현물 거래 화면에 접속합니다.

2) 주문 유형으로 [시장가 주문]을 선택합니다.

3) "수량" 또는 "총액" 필드를 입력합니다.

4) [MX 매수]를 탭하면 입력한 "수량" 또는 "총액" 값을 기준으로 현재 최고 시장가로 주문이 체결됩니다.

5) 매수가 성공적으로 완료되면 "포지션" 섹션에서 매수한 MX 토큰을 확인할 수 있습니다.









시장가 주문으로 매도하는 과정은 매수와 비슷합니다. 매도하려는 MX의 수량 또는 총 금액을 입력하면 그에 따라 USDT 토큰을 받게 됩니다. 마찬가지로 매도 후 "오픈 포지션" 섹션에서 해당 USDT 토큰을 확인할 수 있습니다.



