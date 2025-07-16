MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다. 1. DEX와 CEX의 차이점 1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다. 1. DEX와 CEX의 차이점 1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거
튜토리얼/블록체인 백과사전/DeFi/탈중앙화 거래소란?

탈중앙화 거래소란?

1. DEX와 CEX의 차이점


1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거래소에 맡기면 거래소는 자산을 관리하고 보호합니다. 이와 반대로 DEX에서는 사용자가 자신의 자산을 관리합니다. DEX는 자산 보관 서비스를 제공하지 않으며, 토큰 교환 서비스만 제공하고 거래 수수료를 받습니다.

1.2 거래 효율성: CEX 거래는 오프체인에서 일어나며, 유동성이 충분하면 거래 속도가 매우 빠르고 비용 소모가 없습니다. DEX 데이터는 블록체인 네트워크에 기록되며 각 트랜잭션 및 상태 변경이 기록되므로 상대적으로 속도가 느리고 비용이 높아집니다.

1.3 보안: CEX는 사용자의 많은 자산을 중앙 집중식으로 관리하기 때문에 "마운트 곡스(Mt. Gox) 사건"에서 볼 수 있듯이 해킹 공격에 취약합니다. DEX는 사용자가 자산에 대한 통제권을 유지하면서 거래 매칭에 대해서만 책임을 집니다.

1.4 토큰 거래: CEX는 일반적으로 주류 토큰과 인기있는 토큰을 선택하여 거래소에 상장합니다. 그러나 DEX는 이러한 선별 제한이 없으며 누구나 토큰에 유동성을 제공할 수 있으므로 DEX에서 거의 모든 토큰을 사용할 수 있습니다.

2. DEX의 특성


온체인 실행: 모든 트랜잭션은 스마트 계약을 통해 실행되며 블록체인 검증이 완료될 때까지 기다려야 하는 반면, 기존 거래소의 데이터는 중앙 집중식 데이터베이스에 기록되며 언제든지 롤백할 수 있습니다.

신원 인증 불필요: 사용자는 복잡한 등록 및 KYC 인증 없이 탈중앙화 지갑 계정이 있는 한 거래를 위해 다른 DEX 플랫폼에 직접 로그인할 수 있습니다.

자산 보관 불필요: 탈중앙화 거래소에서 암호화된 자산은 사용자의 지갑에 직접 보관되어 사용자가 자신의 자산을 절대적으로 통제할 수 있으므로 거래소가 예기치 않게 운영을 중단하거나 부도덕한 활동에 참여할 위험이 크게 줄어듭니다.

3. DEX 발전


2014년에는 비트코인 블록체인 기반의 토큰 크라우드 펀딩 플랫폼인 카운터파티(Counterparty)가 설립되어 모든 카운터파티 토큰을 비트코인 기반 DEX에서 거래할 수 있게 되었습니다.

2017년 IDEX는 카운터파티를 모방하여 이더리움 네트워크에 등장했습니다. 연간 총 거래량은 500만 달러 미만이었습니다.

2018년 방코르(Bancor)는 AMM(Automated Market Maker) 구축 아이디어를 제안했지만 유동성 공급자의 수익에 영향을 미치는 플랫폼의 낮은 거래량으로 인해 매력이 약해졌습니다.

2018년 11월 유니스왑(Uniswap)이 출시되어 보다 사용자 친화적인 디자인을 제공하고 허가가 필요하지 않은 암호화폐 자산 상장을 지원합니다.

또한 2018년 처음으로 DEX 거래량이 폭발하여 28억 달러에 도달했습니다.

2020년, 잊지 못할 DeFi Summer가 역사에 기록되었습니다.

그 해에 Curve는 스테이블 코인 거래에 중점을 두고 온라인에 등장했습니다. AAVE는 재설계를 거쳐 ETHLend에서 다시 출시되었습니다. Uniswap V2, Bancor V2 및 AAVE V2가 연속적으로 출시되었습니다. Balancer, Compound 및 Sushiswap은 유동성 채굴을 시작했고 Uniswap 토큰 에어드랍은 유동성 경쟁을 시작했습니다.

2020년 말까지 DeFi 시장의 거래량은 290억 달러를 넘어섰습니다.

4. DEX의 유형


현재 DEX에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 하나는 오더북 기반이고 다른 하나는 유동성 풀 기반입니다.

4.1 오더북 기반 DEX


오더북은 CEX가 작동하는 방식과 유사하게 다양한 가격 수준에서 특정 자산에 대한 매수 및 매도 주문 목록입니다. 이 접근 방식을 구현하는 플랫폼에는 dYdX 및 루프링(Loopring)이 있습니다. 자산이 거래소 지갑에 보관되는 CEX와 달리 DEX 자산은 사용자 지갑에 보관됩니다.

DEX 오더북은 온체인 또는 오프체인에 존재할 수 있습니다. 이더리움의 높은 가스비로 인해 이더리움 기반 DEX의 온체인 오더북은 모든 주문이 온체인에 기록되기 때문에 블록체인의 과부하로 인해 문제가 되었습니다. 솔라나(Solana)와 같이 TPS가 높은 레이어 2 솔루션 또는 블록체인과 같은 대안을 탐색하면 실행 가능한 옵션을 제시할 수 있습니다.

오프체인 오더북 기반 DEX의 경우, 거래 주문은 오프체인에 배치되고 실제 실행은 온체인에서 발생합니다. 이 접근 방식은 일부 분산 방식(semi-decentralized)으로 간주됩니다.

4.2 유동성 풀 기반 DEX


AMM(Automated Market Makers)은 최근 DeFi 역사상 가장 혁신적인 발명품 중 하나이며, 대부분의 유동성 풀 기반 DEX는 AMM을 활용합니다. AMM은 자본 활용 효율성을 크게 향상시킵니다.

유동성 풀은 사용자가 언제든지 거래할 수 있는 DEX의 스마트 계약 내에 저장된 두 개 이상의 토큰에 대한 저장소 역할을 합니다. 유동성 풀은 거래할 수 있는 토큰 풀이라고 생각할 수 있습니다. ETH를 USDT로 교환하려면 ETH를 추가하고 유동성 풀에서 알고리즘으로 결정된 USDT 금액을 추출하여 ETH/USDT 유동성 풀에 참여하게 됩니다.

5. DEX가 CEX를 대체하게 될까요?


DeFi의 폭발적인 성장은 암호화폐 커뮤니티 내에서 DEX의 잠재력을 강조했습니다. 마운트 곡스 사건과 FTX의 거대한 암호화폐 제국의 10일만의 급속한 붕괴의 지속적인 충격은 CEX에서 되풀이되는 위험으로 인해 중앙 집중식 거래소에서 사용자 자산의 안전에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

중앙 집중화의 단점은 오랫동안 비판을 받았지만 DEX는 현재 낮은 거래 효율성과 높은 수수료 문제에 직면해 있습니다. 따라서 현재로서는 CEX와 DEX가 공존하며 CEX가 여전히 주류를 지배하고 있습니다. 그러나 암호화폐 시장의 지속적인 확장 및 발전과 DEX가 블록체인에서 직면한 문제에 대한 해결책이 등장함에 따라, DEX가 결국 CEX를 대체하거나 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.


