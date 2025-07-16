DAO란 무엇인가?

DAO는 탈중앙화된 자율 조직을 의미하며, 관리자 없이도 프로젝트를 실행할 수 있는 조직을 말합니다. 이 글에서는 초보자를 위한 DAO에 대해 설명하겠습니다.









DAO가 "탈중앙화"되었다는 것은 무엇을 의미하나요? 일반적으로 기업이나 정부와 같은 조직에는 관리자가 있으며 계층 구조를 따릅니다. 하위 구성원은 상위 기관의 의사 결정에 따라 행동하는 것이 일반적입니다. 이러한 조직에서는 의사 결정 권한이 경영진에게 집중되어 있어 중앙 집중식 구조라고 할 수 있습니다.





그러나 DAO에서는 일반적으로 대표나 관리자가 없으며, 의사 결정은 "거버넌스 토큰"을 소유한 개인이 수행합니다. 이러한 토큰을 보유한 사람은 누구나 조직의 의사 결정에 관한 투표에 참여할 수 있습니다.





"탈중앙화"라는 용어는 의사 결정 권한이 특정 경영진에게만 국한되지 않음을 나타내는 데 사용됩니다. 조직은 부분적으로 분산되어 있을 수 있지만, 주주가 지분에 따라 투표할 수 있는 주식회사와 같이 실제 회사 운영에 관여하는 임직원의 영향력이 주주의 결정보다 더 큰 경우가 많습니다. 따라서 주식을 통한 의사 결정이 이론적으로는 탈중앙화되어 있어도 실제로는 중앙 집중화되는 경향이 있습니다.





반면, DAO는 기존 조직에서 흔히 볼 수 있는 사장, 임원, 직원이 없습니다. 따라서 DAO는 기존 조직에서는 불가능한 수준의 탈중앙화된 의사결정을 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다.









DAO의 또 다른 특징은 자율성입니다. 자율성이란 일반적으로 다른 사람의 통제를 받지 않고 독립적으로 행동할 수 있는 능력을 의미합니다. DAO에서는 투표를 통해 결정된 사항은 개인의 개입 없이도 자동으로 실행됩니다. 이는 블록체인에 기록된 스마트 계약을 통해 이루어집니다.

스마트 계약은 미리 정해진 조건이 충족될 때 계약이나 거래를 실행하는 메커니즘입니다. 스마트 계약이 블록체인에 저장되면 누구도 변경할 수 없으며, 누구나 스마트 계약의 내용에 접근할 수 있습니다. 따라서 DAO는 의사 결정뿐 아니라 결정된 사항을 실행하는 과정에서도 투명성을 확보할 수 있습니다.













DAO에서는 토큰 보유자가 직접 투표에 참여할 수 있어 민주적인 의사결정이 가능합니다. 의사 결정 투표는 블록체인에 기록되며 언제든지 확인할 수 있어 의사 결정 과정의 투명성이 높습니다.









관리자 없이 운영되는 조직의 장점 중 하나는 관리와 관련된 비용을 절감할 수 있다는 점입니다. 또한 스마트 계약을 활용하면 거래 및 프로젝트와 관련된 불필요한 비용을 쉽게 줄일 수 있습니다.









DAO는 거버넌스 토큰을 발행하고 이를 투자자에게 판매하여 자금을 조달할 수 있습니다. 투자자는 토큰 가격이 상승하면 토큰을 판매하여 수익을 창출할 수 있습니다. 또한 토큰을 계속 보유하며 DAO 의사결정에 참여할 수도 있습니다.













앞서 언급했듯이 DAO의 장점 중 하나는 모든 참여자가 의사결정 과정에 참여할 수 있다는 것입니다. 하지만 이는 모든 사람의 투표 없이는 의사결정을 내릴 수 없다는 것을 의미합니다. 중앙화된 조직과 같은 하향식 의사 결정이 불가능하기 때문에 의사 결정에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이러한 단점은 심각한 문제나 즉각적으로 해결해야 하는 문제가 있을 때 특히 심각해집니다.









DAO에서는 시스템 취약점을 노린 해킹 공격이 발생할 가능성이 있으며, 이로 인해 자금이 손실될 수 있습니다. 일례로 2016년에는 DAO 원금을 기반으로 한 투자 펀드인 'The DAO'가 해킹을 당한 바 있습니다.





DAO는 DAO의 특성을 살려 참여자들이 투자 대상에 투표할 수 있도록 했습니다. 그러나 이 DAO에는 반대하는 투자자가 자신의 자금을 DAO에서 분리하여 새로운 DAO를 만들 수 있는 취약점이 있었습니다. 해커들은 이 시스템을 악용하여 투자 자본의 3분의 1에 해당하는 약 360만 이더리움을 탈취했습니다. 이 사건은 도난 금액이 워낙 커서 악명이 높습니다.





커뮤니티의 논의 끝에 블록체인을 도난 이전 상태로 되돌리기 위한 하드포크가 실행되었습니다. 그 결과 이더리움 블록체인은 원래 체인을 유지하는 이더리움(ETH)과 이더리움 클래식(ETC)으로 분리되었습니다.





이러한 시스템 취약점을 노릴 수 있으며, 악의적인 행위자가 다수의 토큰을 보유함으로써 투표 결과에 영향을 미쳐 전체 DAO에 유리하지 않은 결정을 내릴 가능성도 있습니다.









많은 국가에서 DAO의 법적 지위는 여전히 불분명합니다. 명확한 법적 지위를 가진 회사와 달리 DAO의 법적 지위는 모호합니다. 문제가 발생했을 때 분쟁이나 법적 문제를 어떻게 처리할지 불확실합니다. DAO가 생성한 지적 재산에 대한 처리도 제대로 정의되어 있지 않습니다.





하지만 일부 관할권에서는 DAO를 법적으로 인정하려는 움직임이 있습니다. 예를 들어, 미국 와이오밍(Wyoming) 주에서는 DAO를 유한책임회사(LLC)의 한 형태로 인정하고 있습니다. 테네시(Tennessee) 주와 마셜제도 공화국(Republic of the Marshall Islands)에서도 비슷한 노력이 진행 중입니다.



