카피 트레이딩 체험금이란?





카피 트레이딩 체험금은 MEXC 플랫폼에서 카피 트레이딩 전용으로 제공되는 특별 체험 자금입니다. 이 체험금을 수령하면 사용자는 선물 카피 트레이딩에 참여할 수 있습니다.









카피 트레이딩 체험금을 받거나 체험금이 만료되어 취소되면 MEXC는 이메일, SMS, 앱 내 메시지 또는 푸시 알림을 통해 알려드립니다.









사용하지 않은 카피 트레이딩 체험금은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다: 나의 카피 트레이딩, 카피 트레이딩 매개 변수 설정, 카피 트레이딩 금액 수정.













카피 트레이딩 금액을 입력하면 카피 트레이딩 체험금이 기본적으로 먼저 사용됩니다.





아래 예와 같이 카피 트레이딩 매개 변수를 설정할 때 총 50 USDT를 투자하려고 한다면, 그 중 20 USDT는 카피 트레이딩 체험금에서 나온 금액인 경우, 나머지 50 – 20 = 30 USDT는 직접 투자해야 합니다.













또한, 카피 트레이딩 자금을 늘릴 때, 계정에 카피 트레이딩 체험금이 있는 경우, 기본적으로 카피 트레이딩 체험금이 먼저 사용됩니다.













1) 카피 트레이딩에 참여하면 카피 트레이딩 체험금이 먼저 사용됩니다.





2) 카피 트레이딩 체험금은 포지션 오픈, 거래 수수료 공제, 손실 청산 공제 및 펀딩 비용 공제로 증거금으로 사용할 수 있습니다.









1) 카피 트레이딩 체험금은 유효 기간 내에 사용해 주세요. 사용하지 않은 부분은 기간 만료 시 자동 소멸됩니다.





2) 사용자가 여러 개의 카피 트레이딩 체험금을 받은 경우, 가장 최근에 받은 체험금의 만료일이 표시됩니다.









3) 카피 트레이딩 체험금은 카피 트레이딩에만 사용할 수 있습니다. 다른 거래 유형에는 사용할 수 없으며, 출금 및 이체도 불가능합니다. 그러나 카피 트레이딩 체험금 사용으로 발생한 수익은 자유롭게 출금 및 이체할 수 있습니다.





4) 카피 트레이딩 체험금은 사용 후 취소할 수 없습니다. 카피 트레이딩 중 투자 금액을 줄인 경우, 이미 사용한 체험금 금액은 환불되지 않습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.







