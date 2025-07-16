블록체인 익스플로러란 무엇인가요?









블록체인 탐색기는 사용자가 블록체인의 모든 정보를 탐색하고 쿼리할 수 있는 기능을 제공하는 도구입니다. 이는 모든 블록체인 프로젝트에 필수적인 인프라입니다.





대부분의 사용자는 블록체인 탐색기를 통해 트랜잭션 세부 정보, 토큰 컨트랙트 주소를 쿼리하고 관심 있는 특정 지갑 주소와 관련된 정보를 관찰할 수 있습니다. 개발자의 경우 블록체인 탐색기에서 관련 데이터에 액세스하여 제품에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.









블록체인 탐색기에는 일반적으로 퍼블릭 블록체인에 대한 기본 정보, 트랜잭션 세부 정보, 스마트 컨트랙트 정보, 데이터 패널, 개발자 인터페이스 등이 포함되어 있습니다. 이더스캔 을 예로 들어 설명해드리겠습니다.









사용자는 블록체인 탐색기 홈페이지에서 퍼블릭 블록체인의 기본 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다. 이더스캔 홈페이지에서는 검색창 외에도 토큰 가격, 시가총액, 거래량, 가스비, 최근 블록, 최근 거래 등 현재 이더리움 네트워크에 대한 기본 데이터를 확인할 수 있습니다.













블록체인 탐색기를 사용하면 블록 높이, 블록에 포함된 트랜잭션, 해시, 난이도, 채굴자 정보, 가스 등 각 블록에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.













홈페이지에서 가장 최근 트랜잭션부터 시간순으로 나열된 트랜잭션 해시를 확인할 수 있습니다.





트랜잭션 해시를 클릭하면 해당 트랜잭션에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에는 거래 상태, 발신자 및 수신자 주소, 거래에서 전송된 금액, 지불한 가스 및 기타 관련 세부 정보가 포함됩니다.





트랜잭션 정보에는 일반적인 토큰 정보뿐만 아니라 대체 불가능한 토큰(NFT) 트랜잭션에 대한 세부 정보도 포함됩니다.













스마트 계약 정보는 스마트 계약에 대한 다양한 세부 정보를 나타냅니다. 예를 들어 이미지와 같이 바이낸스 코인(BNB)을 살펴보면 총 토큰 공급량, 보유자 수 및 보유자 정보, 시가총액, 현재 토큰 가격, 토큰 컨트랙트, 트랜잭션 정보 등의 데이터를 확인할 수 있습니다.





마찬가지로 특정 지갑 주소에 대한 정보를 검색할 수도 있습니다. 블록체인 탐색기 홈페이지의 검색창에 지갑 주소를 입력하면 해당 주소에 보관된 토큰과 각 토큰의 수량, 해당 지갑 주소와 관련된 트랜잭션 해시에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.













이더스캔은 시각화된 데이터 패널을 제공하여 사용자가 주요 데이터를 직관적으로 볼 수 있도록 도와줍니다. 탐색기에 내장된 데이터 패널도 유익하지만, 색상과 세분성 측면에서 더 포괄적인 차트 표시를 제공하는 전문적인 타사 데이터 웹사이트도 있습니다.













대부분의 블록체인 탐색기는 개발자가 브라우저 데이터에 액세스하는 데 도움이 되는 전용 API 인터페이스와 설명서를 제공합니다. 개발자는 이러한 API를 사용해 블록체인 데이터를 얻고 활용하는 과정을 간소화할 수 있습니다.





앞서 언급한 구조 외에도 이더스캔 블록체인 탐색기는 단위 변환, 노드 추적, 도메인 이름 쿼리 등과 같은 기능을 제공합니다. 이더스캔은 현재 시장에서 가장 완벽한 기능을 갖춘 블록체인 탐색기 중 하나로 간주됩니다.









이더리움에서 MEXC 플랫폼으로 USDT를 출금하는 과정을 통해 블록체인 탐색기를 사용해 출금 기록을 확인하는 방법을 보여드리겠습니다.





1. MEXC 앱을 열고 오른쪽 하단의 [자산]을 선택한 후 상단의 [현물]을 클릭한 다음 오른쪽의 노트 모양 아이콘을 클릭하여 암호화폐 거래 내역 페이지에 접속합니다.









2. 암호화폐 거래 내역 페이지에서 이더리움에서 MEXC 플랫폼으로 USDT 출금 기록을 찾아 [완료]를 클릭하면 입금 내역을 확인할 수 있습니다.









3. 입금 세부 사항 페이지에서 이 입금의 TxID를 확인할 수 있습니다. 복사 버튼을 클릭합니다.









TxID 끝의 ":0"을 제거한 후 검색 버튼을 클릭하세요. 4. 이더리움 블록체인 탐색기인 이더스캔 을 열고 복사한 TxID를 탐색기 검색창에 붙여넣습니다.검색 버튼을 클릭하세요.









또는 TxID 아래의 [Blockchain Explorer] 하이퍼링크를 클릭하여 블록체인 탐색기에서 해당 트랜잭션으로 바로 이동할 수도 있습니다.









5. 해시, 시간, 금액, 주소 및 기타 정보를 비교하여 해당 거래가 원하는 출금 거래인지 확인할 수 있습니다.





블록체인 탐색기는 블록체인 거래를 조사하는 데 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 거래자와 투자자에게 상세한 온체인 데이터를 제공해 복잡한 암호화폐 세계를 들여다볼 수 있는 창구 역할을 합니다. 블록체인 탐색기의 도움으로 블록체인에 포함된 정보를 쉽게 읽고 이해할 수 있습니다.