비트코인 현물 ETF란 무엇인가요?





2013년과 2018년에 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 두 차례 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다. 2023년 현재, 점점 더 많은 금융 기관이 비트코인 현물 ETF를 신청하기 위해 대기열에 합류하고 있습니다.





비트코인 현물 ETF 신청에 대한 관심이 높아지는 이유는 무엇이며, 비트코인 현물 ETF가 주목받는 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 이러한 질문에 대해 분석하고 답해드리겠습니다.









ETF는 상장지수펀드의 약자로, 증권 거래소에서 거래할 수 있는 주식과 유사한 투자 펀드의 일종입니다.





ETF는 특정 자산을 증권화하기 위해 물리적 담보의 한 형태를 사용합니다. 투자자는 기관이 발행한 펀드의 주식을 구매하기만 하면 기초 투자에 대한 해당 익스포저를 간접적으로 보유할 수 있습니다.





비트코인 ETF는 비트코인을 기초 자산으로 보유하는 상장지수펀드를 말합니다. 사용자가 비트코인 현물 ETF를 구매하면 본질적으로 비트코인을 구매하는 것이지만, 실제로는 비트코인을 직접 보유하지 않습니다. 현재로서는 실제 비트코인 현물 ETF는 아직 없습니다.









1. 규제 준수: 비트코인 현물 ETF는 전통적인 증권 거래소에서 거래되며 관련 기관의 규제 감독을 받습니다. 규제된 시장은 투자자에게 더 많은 신뢰를 심어주고 안심을 제공합니다.





2. 낮은 투자 문턱: 디지털 지갑 사용과 같은 암호화폐 관련 기술을 배우고 익힐 필요가 없습니다. 비트코인 ETF를 전통적인 금융 상품 거래 방식으로 패키징하면 투자자의 진입 장벽이 낮아집니다.





3. 비용 효율적: 비트코인 현물 ETF는 일반적으로 BTC를 직접 구매하는 것보다 비용이 적게 들기 때문에 비용에 민감한 투자자에게 매력적입니다.





4. 보안: 비트코인 현물 ETF를 인수하는 사용자는 실제로 비트코인을 보유하지 않습니다. 비트코인 가격 변동으로 수익을 얻지만, 디지털 지갑과 관련된 분실이나 도난의 위험에서 자유롭습니다.









투자 신탁은 증권 거래소에 상장된 폐쇄형 투자 펀드입니다. 암호화폐 분야에서는 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC가 비트코인 신탁 상품의 예시입니다.





ETF와 신탁 상품의 주요 차이점은 ETF는 시장 조성자가 자유롭게 단위를 생성하고 상환할 수 있어 충분한 유동성을 보장하는 개방형이라는 사실에 있습니다. 반면 투자신탁은 폐쇄형으로 쉽게 만들 수 없고 적극적인 상환 계획이 없습니다.





ETF는 일간 트레이더가 매매할 수 있지만 투자신탁은 거래일 종료 시점에 한 번만 거래할 수 있습니다. ETF와 관련된 비용은 일반적으로 투자신탁보다 낮습니다.









2013년 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인에 연동된 ETF를 출시하겠다는 의사를 공식적으로 표시하는 S-1 문서를 SEC에 제출했습니다. 2018년에는 또 다른 신청서를 제출했지만 두 신청서 모두 SEC에 의해 거부되었습니다.





2018년 8월 자산 운용사 반에크(VanEck)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했다가 9월에 철회한 후 2021년 3월과 2022년 6월에 신청서를 다시 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다.





2021년 4월에는 자산 관리 회사인 발키리 인베스트먼트(Valkyrie Investments)가 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 12월에 SEC에 의해 거부되었습니다.





2021년 5월 피델리티(Fidelity)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 2022년 2월 SEC에 의해 거부되었습니다.





2021년 6월, 아크 인베스트(ARK Invest)는 스위스 ETF 제공업체 21셰어즈(21Shares)와 협력하여 아크 21셰어즈(21Shares) 비트코인 ETF 신청서를 제출했습니다. 이 신청서는 2022년 4월 SEC에 의해 거부되었습니다. 같은 해 5월에 다시 신청서를 제출했지만 2023년 1월에 다시 한 번 거절당했습니다.





2021년 7월, 뉴욕의 펀드 운용사 Global X는 신청서를 제출했지만 2022년 3월 SEC에 의해 거부되었습니다.





2021년 10월, 비트와이즈(Bitwise)는 첫 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다. 이는 2022년 6월 SEC에 의해 거부되었습니다.





2021년 10월 19일, 미국은 최초의 비트코인 선물 ETF를 승인했습니다.





그레이스케일(Grayscale)은 동시에 GBTC를 비트코인 현물 ETF로 전환하기 위해 신청했습니다. 이 신청은 잠재적 사기를 방지하기 위한 회사의 노력이 불충분하다는 이유로 2022년 6월 SEC에 의해 거부되었습니다. 그레이스케일(Grayscale)은 SEC를 법정에 제소했고 2023년 8월에 승소했습니다.





2021년 12월, 위즈덤트리(WisdomTree)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 2022년 10월에 거부되었습니다.





2023년 4월, 아크 인베스트(ARK Invest)와 21셰어즈(21Shares)가 세 번째 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다.





2023년 6월에는 블랙록(BlackRock), 발키리(Valkyrie)가 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다.





2023년 7월부터 8월까지 위즈덤트리(WisdomTree), 반에크(VanEck), 피델리티/와이즈 오리진(Fidelity/Wise Origin), 비트와이즈(Bitwise), Global X가 다시 한 번 SEC에 신청서를 제출했습니다.





2024년 1월 10일(미국 동부 표준시), SEC는 처음으로 비트코인 현물 ETF 11개를 미국에 상장하도록 승인했습니다.









최근 몇 년간 암호화폐가 크게 발전하고 이 분야에 대한 관심이 높아졌음에도 불구하고 암호화폐 시장의 규모는 전통 금융에 비해 상대적으로 작습니다. 비트코인 현물 ETF의 승인은 주류 시장의 수용과 인정을 의미하며, 이는 투자자들 사이에서 비트코인의 수용성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보입니다.





비트코인 현물 ETF가 승인되면 더 많은 자본이 유입되어 전체 암호화폐 시장의 유동성이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 비트코인의 상당한 노출과 대중화를 의미하며, 더 많은 사용자가 암호화폐를 알고, 이해하고, 참여할 수 있게 됩니다.





더욱 중요한 점은 비트코인 현물 ETF의 승인은 미국 규제 당국이 비트코인을 금융 상품으로 법적 지위를 인정했다는 점이며, 이는 비트코인 발전 역사에서 또 하나의 이정표가 될 것입니다.



