2013년과 2018년에 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 두 차례 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다. 2023년 현재, 점점 더 많은 금융 기관이 비트코인 현물 ETF를 신청하기 위해 대기열에 합류하고 있습니다. 비트코인 현물 ETF 신청에 대한 관심이 높아지는 이유는 무엇이며, 비트코인 현물 2013년과 2018년에 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 두 차례 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다. 2023년 현재, 점점 더 많은 금융 기관이 비트코인 현물 ETF를 신청하기 위해 대기열에 합류하고 있습니다. 비트코인 현물 ETF 신청에 대한 관심이 높아지는 이유는 무엇이며, 비트코인 현물
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/비트코인 현물 ETF란 무엇인가요?

비트코인 현물 ETF란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#비트코인#초보자#기본 개념
비트코인
BTC$121,447.6-1.60%
아크
ARK$0.4277-2.28%


2013년과 2018년에 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 두 차례 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다. 2023년 현재, 점점 더 많은 금융 기관이 비트코인 현물 ETF를 신청하기 위해 대기열에 합류하고 있습니다.

비트코인 현물 ETF 신청에 대한 관심이 높아지는 이유는 무엇이며, 비트코인 현물 ETF가 주목받는 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 이러한 질문에 대해 분석하고 답해드리겠습니다.

1. 비트코인 현물 ETF란 무엇인가요?


ETF는 상장지수펀드의 약자로, 증권 거래소에서 거래할 수 있는 주식과 유사한 투자 펀드의 일종입니다.

ETF는 특정 자산을 증권화하기 위해 물리적 담보의 한 형태를 사용합니다. 투자자는 기관이 발행한 펀드의 주식을 구매하기만 하면 기초 투자에 대한 해당 익스포저를 간접적으로 보유할 수 있습니다.

비트코인 ETF는 비트코인을 기초 자산으로 보유하는 상장지수펀드를 말합니다. 사용자가 비트코인 현물 ETF를 구매하면 본질적으로 비트코인을 구매하는 것이지만, 실제로는 비트코인을 직접 보유하지 않습니다. 현재로서는 실제 비트코인 현물 ETF는 아직 없습니다.

2. 비트코인 현물 ETF의 장점


1. 규제 준수: 비트코인 현물 ETF는 전통적인 증권 거래소에서 거래되며 관련 기관의 규제 감독을 받습니다. 규제된 시장은 투자자에게 더 많은 신뢰를 심어주고 안심을 제공합니다.

2. 낮은 투자 문턱: 디지털 지갑 사용과 같은 암호화폐 관련 기술을 배우고 익힐 필요가 없습니다. 비트코인 ETF를 전통적인 금융 상품 거래 방식으로 패키징하면 투자자의 진입 장벽이 낮아집니다.

3. 비용 효율적: 비트코인 현물 ETF는 일반적으로 BTC를 직접 구매하는 것보다 비용이 적게 들기 때문에 비용에 민감한 투자자에게 매력적입니다.

4. 보안: 비트코인 현물 ETF를 인수하는 사용자는 실제로 비트코인을 보유하지 않습니다. 비트코인 가격 변동으로 수익을 얻지만, 디지털 지갑과 관련된 분실이나 도난의 위험에서 자유롭습니다.

3. 비트코인 ETF는 비트코인 투자 신탁과 어떻게 다른가요?


투자 신탁은 증권 거래소에 상장된 폐쇄형 투자 펀드입니다. 암호화폐 분야에서는 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC가 비트코인 신탁 상품의 예시입니다.

ETF와 신탁 상품의 주요 차이점은 ETF는 시장 조성자가 자유롭게 단위를 생성하고 상환할 수 있어 충분한 유동성을 보장하는 개방형이라는 사실에 있습니다. 반면 투자신탁은 폐쇄형으로 쉽게 만들 수 없고 적극적인 상환 계획이 없습니다.

ETF는 일간 트레이더가 매매할 수 있지만 투자신탁은 거래일 종료 시점에 한 번만 거래할 수 있습니다. ETF와 관련된 비용은 일반적으로 투자신탁보다 낮습니다.

4. 비트코인 현물 ETF 신청 일정


2013년 윙클보스 형제(Winklevoss brothers)는 비트코인에 연동된 ETF를 출시하겠다는 의사를 공식적으로 표시하는 S-1 문서를 SEC에 제출했습니다. 2018년에는 또 다른 신청서를 제출했지만 두 신청서 모두 SEC에 의해 거부되었습니다.

2018년 8월 자산 운용사 반에크(VanEck)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했다가 9월에 철회한 후 2021년 3월과 2022년 6월에 신청서를 다시 제출했지만 모두 SEC에 의해 거부당했습니다.

2021년 4월에는 자산 관리 회사인 발키리 인베스트먼트(Valkyrie Investments)가 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 12월에 SEC에 의해 거부되었습니다.

2021년 5월 피델리티(Fidelity)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 2022년 2월 SEC에 의해 거부되었습니다.

2021년 6월, 아크 인베스트(ARK Invest)는 스위스 ETF 제공업체 21셰어즈(21Shares)와 협력하여 아크 21셰어즈(21Shares) 비트코인 ETF 신청서를 제출했습니다. 이 신청서는 2022년 4월 SEC에 의해 거부되었습니다. 같은 해 5월에 다시 신청서를 제출했지만 2023년 1월에 다시 한 번 거절당했습니다.

2021년 7월, 뉴욕의 펀드 운용사 Global X는 신청서를 제출했지만 2022년 3월 SEC에 의해 거부되었습니다.

2021년 10월, 비트와이즈(Bitwise)는 첫 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다. 이는 2022년 6월 SEC에 의해 거부되었습니다.

2021년 10월 19일, 미국은 최초의 비트코인 선물 ETF를 승인했습니다.

그레이스케일(Grayscale)은 동시에 GBTC를 비트코인 현물 ETF로 전환하기 위해 신청했습니다. 이 신청은 잠재적 사기를 방지하기 위한 회사의 노력이 불충분하다는 이유로 2022년 6월 SEC에 의해 거부되었습니다. 그레이스케일(Grayscale)은 SEC를 법정에 제소했고 2023년 8월에 승소했습니다.

2021년 12월, 위즈덤트리(WisdomTree)는 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했지만 2022년 10월에 거부되었습니다.

2023년 4월, 아크 인베스트(ARK Invest)와 21셰어즈(21Shares)가 세 번째 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다.

2023년 6월에는 블랙록(BlackRock), 발키리(Valkyrie)가 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출했습니다.

2023년 7월부터 8월까지 위즈덤트리(WisdomTree), 반에크(VanEck), 피델리티/와이즈 오리진(Fidelity/Wise Origin), 비트와이즈(Bitwise), Global X가 다시 한 번 SEC에 신청서를 제출했습니다.


2024년 1월 10일(미국 동부 표준시), SEC는 처음으로 비트코인 현물 ETF 11개를 미국에 상장하도록 승인했습니다.

5. 비트코인 현물 ETF의 시장 영향


최근 몇 년간 암호화폐가 크게 발전하고 이 분야에 대한 관심이 높아졌음에도 불구하고 암호화폐 시장의 규모는 전통 금융에 비해 상대적으로 작습니다. 비트코인 현물 ETF의 승인은 주류 시장의 수용과 인정을 의미하며, 이는 투자자들 사이에서 비트코인의 수용성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보입니다.

비트코인 현물 ETF가 승인되면 더 많은 자본이 유입되어 전체 암호화폐 시장의 유동성이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 비트코인의 상당한 노출과 대중화를 의미하며, 더 많은 사용자가 암호화폐를 알고, 이해하고, 참여할 수 있게 됩니다.

더욱 중요한 점은 비트코인 현물 ETF의 승인은 미국 규제 당국이 비트코인을 금융 상품으로 법적 지위를 인정했다는 점이며, 이는 비트코인 발전 역사에서 또 하나의 이정표가 될 것입니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

라이트닝 네트워크란 무엇인가요?

라이트닝 네트워크란 무엇인가요?

1. 라이트닝 네트워크란 무엇인가요?라이트닝 네트워크는 비트코인을 기반으로 구축된 확장성 솔루션으로, 사용자는 최소한의 수수료로 소량의 비트코인을 빠르게 보내고 받을 수 있습니다. 간단히 말해서 라이트닝 네트워크는 비트코인 네트워크의 레이어2 솔루션으로 기능합니다.라이트닝 네트워크는 오프체인에서 거래 처리를 진행하며, 최종 거래 결과만 블록체인에서 확인됩니

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

디지털 화폐 시장에서는 새로운 프로젝트와 암호화폐가 끊임없이 등장하고 있습니다. 높은 수익 가능성 때문에 투자자들에게 매력적으로 보이지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있기도 합니다. &#34;허니팟 토큰&#34;이란 매수는 가능하지만 매도가 불가능한 암호화폐 또는 유동성이 극도로 낮아 출금에 문제가 발생하는 토큰을 의미합니다. 이 용어는 투자자들 사이에

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요