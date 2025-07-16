Polygon의 zkEVM 출시는 MEXC 사용자 여러분에게 무엇을 제공하나요?









zkEVM=영지식(Zero Knowledge) + 이더리움 가상 머신(Ethereum Virtual Machine)





zkEVM 자체의 기술적 속성으로 볼 때 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되는 프로젝트이므로 한 문장으로 명확하게 설명하기는 어렵습니다. 그러나 zkEVM의 기능면에서 가장 큰 의미는 두 기술의 완벽한 결합입니다. 이 두 가지 기술은 영지식(Zero Knowledge)과 EVM(Ethereum Virtual Machine)입니다. 따라서 zkEVM을 이해하기 위해서는 이 두 가지 기술을 이해하는 것에서부터 시작할 수 있습니다.









영지식 증명이란 한 당사자가 데이터의 내용을 공개하지 않고 특정 데이터를 소유하고 있음을 증명하기 위해 암호화된 증거를 상대방에게 보내는 것을 의미합니다.





이 데이터 전송 방법은 양 당사자의 개인 정보를 크게 보호하고 데이터 보안을 향상시킵니다.





이와 동시에 오프체인 확장성 솔루션(Off-chain scalability solution)은 영지식을 활용하여 트랜잭션 유효성 증명 업로드 속도 또한 향상시킵니다.









비트코인 블록체인에는 가상 머신이 없습니다 . 비트코인의 핵심 기능은 분산 방식으로 데이터를 저장하는 것이기 때문에 이 네트워크에서 트랜잭션 데이터를 기록, 확인, 저장 및 복사할 수 있습니다.





이더리움은 탈중앙화된 "월드 컴퓨터(world computer)"입니다. 개발자는 이 운영 체제에서 탈중앙화 응용 프로그램을 구축할 수도 있습니다. 즉, 이더리움은 데이터 저장소를 분산할 수 있을 뿐만 아니라 코드, 통신 등을 계산하고 실행해야 합니다. 따라서 이더리움 가상 머신은 스마트 계약을 위한 운영 환경입니다.





이더리움 블록체인에서만 거래해야 하는 경우, 이더리움 가상 머신은 다음 프로세스를 수행합니다.





1）전송 금액이 정확한지 확인하고 서명의 유효성을 확인하며 거래의 논스(nonce)가 특정 거래 계정의 논스와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않는 경우 트랜잭션이 반환됩니다.





2）전송에 필요한 수수료를 계산하고 Gas를 충전합니다.





3）전송 작업을 실행합니다.





요약하면 zkEVM은 영지식과 이더리움 가상 머신을 결합하여 이더리움 블록체인의 보안 및 트랜잭션 속도를 향상시킵니다.













L2에서 스마트 계약에 의해 실행된 트랜잭션은 노드가 작업을 다시 실행하지 않고도 L1에서 안정적으로 확인할 수 있습니다.









ZK롤업(ZK-Rollups)은 이더리움에 최소한의 데이터를 게시할 수 있습니다. 이는 데이터를 압축하여 체인에 함께 넣는 것과 동일하며 각 거래는 거래 수수료를 공유합니다.





따라서 ZK롤업은 탈중앙화 거래소, NFT 마켓, 예측 시장과 같은 dApp 사용 비용을 줄일 수 있습니다.









ZK롤업을 사용하면 zkEVM에서 실행되는 트랜잭션은 일반적으로 이더리움에 게시된 직후에 완료됩니다.





더 빠른 최종 완결성은 특히 L1과 L2 사이에서 자산을 원활하게 이동해야 하는 NFT 트레이더, DeFi 투자자 또는 재정 거래 트레이더와 같은 고급 사용자에게 이상적입니다.









EVM 호환 zkEVM을 구축하는 가장 중요한 이유는 이더리움의 네트워크 효과를 활용하기 위함입니다. 세계 최대의 스마트 계약 플랫폼인 이더리움은 개발자와 프로젝트에 가치를 제공하는 거대한 생태계를 가지고 있습니다.









