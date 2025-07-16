스마트 계약이란 무엇인가요?

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
1. 채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인 네
2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에
MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다.1. DEX와 CEX의 차이점1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거래소
ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다.ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다.2022년 9월 15일, 이더리움 병합 업