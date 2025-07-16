스마트 계약의 개념은 원래 블록체인의 맥락에서 등장한 것이 아니라 1994년 컴퓨터 과학자이자 전문 암호학자인 닉 자보(Nick Szabo)가 일련의 프로토콜과 프로토콜에 관련된 당사자의 실행을 포함한 디지털 형식의 일련의 약속으로 정의했습니다. 그러나 탈중앙화된 P2P 전송 시스템인 비트코인의 탄생과 프로그래밍이 가능하고 불변하는 블록체인 기술이 등장하기스마트 계약의 개념은 원래 블록체인의 맥락에서 등장한 것이 아니라 1994년 컴퓨터 과학자이자 전문 암호학자인 닉 자보(Nick Szabo)가 일련의 프로토콜과 프로토콜에 관련된 당사자의 실행을 포함한 디지털 형식의 일련의 약속으로 정의했습니다. 그러나 탈중앙화된 P2P 전송 시스템인 비트코인의 탄생과 프로그래밍이 가능하고 불변하는 블록체인 기술이 등장하기
튜토리얼/블록체인 백과사전/DeFi/스마트 계약이란 무엇인가요?

스마트 계약이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#DeFi#초보자#이더리움#기본 개념
PoP Planet
P$0.12012+38.81%

스마트 계약의 개념은 원래 블록체인의 맥락에서 등장한 것이 아니라 1994년 컴퓨터 과학자이자 전문 암호학자인 닉 자보(Nick Szabo)가 일련의 프로토콜과 프로토콜에 관련된 당사자의 실행을 포함한 디지털 형식의 일련의 약속으로 정의했습니다.

그러나 탈중앙화된 P2P 전송 시스템인 비트코인의 탄생과 프로그래밍이 가능하고 불변하는 블록체인 기술이 등장하기 전까지는 그다지 주목받지 못했습니다. 이러한 발전으로 스마트 계약은 단순한 이론적 개념 이상의 의미를 갖게 되었습니다.

2013년 말 비탈릭 부테린은(Vitalik Buterin) 이더리움 백서를 발표했고, 이후 몇 년 동안 팀을 이끌며 탈중앙화된 스마트 계약 애플리케이션 플랫폼을 개발했습니다. 이더리움은 애플의 iOS나 안드로이드와 같은 기본 운영체제처럼 작동하며, 개발자가 다양한 유형의 스마트 계약과 블록체인 애플리케이션을 빠르게 만들 수 있는 풍부한 API 인터페이스를 제공합니다.

이제 스마트 계약의 개념이 더 명확해졌습니다. 스마트 계약은 컴퓨터에 코드로 작성된 불변의 계약 프로토콜입니다. 참여자들이 합의한 특정 조건이 충족되면 스마트 계약이 실행됩니다.

1. 스마트 계약의 특징


간단히 말해 스마트 계약은 컴퓨터 프로그램입니다. 스마트 계약은 우리가 상상하는 것만큼 지능적이지 않으며, 기존 계약의 법적 강제력을 가지고 있지도 않습니다.

결정론적: 동일한 스마트 계약을 전 세계 여러 지역에 분산된 컴퓨터에서 실행하더라도 실행 결과는 항상 일정합니다.

개방성 및 투명성: 스마트 계약 내의 모든 이용 약관은 참여 당사자가 완전히 액세스하고 볼 수 있습니다.

불변성: 일단 계약이 배포되면 그 내용은 변경할 수 없습니다. 어떤 당사자도 계약의 실행을 방해할 수 없습니다.

2. 스마트 계약의 수명 주기


스마트 계약은 트랜잭션에 의해 호출될 때만 실행됩니다. 한 계약이 다른 계약을 호출할 수 있으며, 이러한 호출은 여러 계층의 계약 사이에서 계속될 수 있습니다. 그러나 이 실행 체인에서 첫 번째 계약의 실행은 외부 계정에서 생성한 트랜잭션에 의해 시작되어야 합니다. 스마트 계약은 자동 또는 백그라운드에서 실행되지 않습니다. 트리거 트랜잭션이 없으면 계약은 호출을 기다리는 상태로 유지됩니다.

트랜잭션의 실행은 전체이며, 글로벌 상태의 수정은 모든 실행이 성공적으로 확인된 후에만 발생합니다. 성공 확인은 프로그램 실행에 오류나 종료 조건이 발생하지 않았음을 의미합니다. 오류로 인해 프로그램 실행이 종료되면 이전에 수행한 모든 작업이 마치 실행이 없었던 것처럼 롤백됩니다.

3. 스마트 계약의 문제점


스마트 계약의 사용이 점점 더 널리 보급됨에 따라 사람들은 현실 세계의 계약과 마찬가지로 신중하게 검토하고 검증하지 않으면 취약점이 발생하여 자산 보안 문제로 이어질 수 있다는 사실을 알게 되었습니다.

이더리움 역사상 가장 잘 알려진 사건 중 하나는 TheDAO 이벤트입니다. TheDAO는 한 달 만에 1억 5천만 달러 상당의 이더를 모금한 탈중앙화 자율 펀드 프로젝트였습니다. 하지만 한 달 만에 토큰 코드의 취약점으로 인해 해커가 상당한 양의 자금을 유출하는 사건이 발생했습니다. 스마트 계약의 불변성 특성으로 인해 프로젝트 팀은 개입할 수 있는 권한이 없었습니다.

오늘날에도 계약 취약점은 계속 발생하고 있습니다. 하지만 이러한 해킹 사건으로 인해 더 많은 개발자가 현실 세계의 계약과 마찬가지로 프로토콜 프로세스가 너무 복잡할 경우 전문적인 제3자 감사가 필요하다는 사실을 깨닫게 되었습니다.

4. 요약


스마트 계약은 제3자 중개자를 개방적이고 투명하며 변경 불가능한 프로토콜 코드로 대체하여 계약 참여자의 신뢰 비용을 절감합니다. 스마트 계약은 광범위한 응용 분야와 전망을 가지고 있습니다. 보안 감사에 대한 과제는 여전히 남아 있지만, 이 분야가 10년도 채 되지 않았다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 스마트 계약 개발은 아직 초기 단계에 있으며, 스마트 계약의 광범위한 시장 수용은 시간 문제일 뿐이라고 생각합니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?

채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?

1. 채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인 네

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

탈중앙화 거래소란?

탈중앙화 거래소란?

MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다.1. DEX와 CEX의 차이점1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거래소

ETH 2.0이란 무엇인가요?

ETH 2.0이란 무엇인가요?

ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다.ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다.2022년 9월 15일, 이더리움 병합 업

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요