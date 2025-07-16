쉬프 피치포크는 표준 피치포크라고도 알려진 앤드류 피치포크에서 파생된 일반적인 기술적 분석 도구입니다. 앤드류는 통계학자이자 트레이딩 전문가였으며 쉬프는 그의 제자였습니다. 앤드류의 피치포크와 마찬가지로 쉬프 피치포크는 기본적으로 시장 추세의 중장기 추세, 지지 및 저항 수준, 돌파 및 반전을 식별하는 데 사용되는 가격 채널을 그리는 도구입니다. 쉬프 피치쉬프 피치포크는 표준 피치포크라고도 알려진 앤드류 피치포크에서 파생된 일반적인 기술적 분석 도구입니다. 앤드류는 통계학자이자 트레이딩 전문가였으며 쉬프는 그의 제자였습니다. 앤드류의 피치포크와 마찬가지로 쉬프 피치포크는 기본적으로 시장 추세의 중장기 추세, 지지 및 저항 수준, 돌파 및 반전을 식별하는 데 사용되는 가격 채널을 그리는 도구입니다. 쉬프 피치
쉬프 피치포크란 무엇인가요?

쉬프 피치포크는 명확하게 정의된 상승 추세와 하락 추세에서는 잘 작동하지만 횡보 거래에서는 사용하기 어렵습니다. 쉬프 피치포크는 장기 추세를 파악하는 지표로 탁월하지만 일부 트레이더는 일중 트레이딩에도 사용하지만 중장기 트레이딩에 더 적합합니다.

쉬프 피치포크의 구성 요소


앤드류 피치포크와 마찬가지로 쉬프 피치포크는 중앙선(추세선)과 중앙선 위아래에 있는 두 개의 추가 선 등 세 개의 추세선으로 구성됩니다. 쉬프 피치포크는 중앙선의 시작점에 차이가 있습니다. 또한 쉬프 피치포크는 중앙선으로부터 특정 표준 편차에 배치되는 추가 선을 가질 수 있습니다.

쉬프 피치포크를 그리려면(표준 피치포크와 마찬가지로) 먼저 추세를 식별하고 추세의 두 끝점 사이에 추세선을 그려야 합니다. 상승 추세의 경우 인접한 저점을 사용하여 상승 추세선을 그릴 수 있습니다. 하락 추세의 경우 인접한 고점을 사용하여 하락 추세선을 그릴 수 있습니다. 세 번째 점은 추세의 성격에 따라 두 번째 점의 위 또는 아래에 배치됩니다. (일반적으로 세 번째 점은 상승 추세의 경우 위에, 하락 추세의 경우 아래에 배치됩니다.) 쉬프 피치포크에는 기본적으로 두 개의 추가 선이 포함되어 있다는 점에 유의하세요.

쉬프 피치포크는 가격 추세 채널을 생성합니다. 가격이 쉬프 피치포크 채널 내에 머무는 한 추세는 그대로 유지되는 것으로 간주합니다. 가격이 쉬프 피치포크 채널을 벗어나면 추세 약화 또는 추세 반전을 나타냅니다.

MEXC에서 쉬프 피치포크를 그리는 방법


① 현물 거래 페이지로 이동하여 차트의 TradingView 버전을 선택합니다(유의 사항: 선물 거래 페이지에서도 동일하게 적용됩니다.).



② 왼쪽 도구 모음에서 [피보나치 되돌림] 버튼을 클릭한 다음 [쉬프 피치포크]를 선택합니다.



③ 추세를 파악합니다. 아래 예시에서 현재 비트코인 추세는 상승 추세를 나타냅니다. 인접한 저점을 추세 종점으로 선택하고 세 번째 점을 두 번째 점 위에 배치하여 그립니다.



④ 도면을 삭제하려면 차트에서 쉬프 피치포크 선을 클릭한 다음 삭제 버튼을 클릭합니다.



현재 쉬프 피치포크는 MEXC 앱에서 그릴 수 없습니다

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래에서 기술적 지표 분석은 수학적 및 통계적 공식을 사용하여 시장 동향을 평가하는 정량적 분석 기법입니다. 특정 계산을 통해 가격과 거래량 데이터를 처리함으로써 투자자에게 시장 방향에 대한 직관적인 통찰력을 제공합니다. MEXC는 이동 평균(MA), 지수 이동 평균(EMA), 이동 평균 수렴 확산 지수(MACD), 볼린저 밴드(BOLL), 상대

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR(Stop and Reverse)은 가격 추세의 방향을 결정하고 잠재적 반전 지점을 식별하기 위해 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 캔들스틱 위 또는 아래에 위치한 일련의 작은 점을 가격 차트에 표시하여 트레이더가 추세 방향을 평가하고 스탑로스 수준 또는 목표 가격을 설정하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 추세 추종 전략에 적용

일목균형표 차트란?

일목균형표 차트란?

일목균형표 차트는 여러 기술 지표를 하나의 차트에 결합한 기술적 분석 방법입니다. 잠재적 지지 및 저항 영역, 추세 방향을 표시하고 명확한 가격 움직임 분석을 제공하여 거래자가 최적의 진입 및 청산 지점을 찾을 수 있도록 도와줍니다.일목균형표 차트는 1930년대 일본 저널리스트 고이치 호소다(Goichi Hosoda)에 의해 제안되었습니다. 이 분석 기법에

간 스퀘어는 무엇인가요?

간 스퀘어는 무엇인가요?

윌리엄 간(William Gann)은 20세기 최고의 금융 트레이더 중 한 명이자 기술적 분석의 선구자 중 한 명입니다. 그는 찰스 다우(Charles Dow)의 다우 이론, 랄프 엘리엇(Ralph Elliott)의 엘리엇 파동 이론과 함께 기술적 분석의 '3대 전통 이론' 중 하나로 알려진 간 이론을 창시했습니다.간 이론에는 간 스퀘어, 간 앵글, 간 휠

