쉬프 피치포크란 무엇인가요?

쉬프 피치포크는 표준 피치포크라고도 알려진 앤드류 피치포크에서 파생된 일반적인 기술적 분석 도구입니다. 앤드류는 통계학자이자 트레이딩 전문가였으며 쉬프는 그의 제자였습니다. 앤드류의 피치포크와 마찬가지로 쉬프 피치포크는 기본적으로 시장 추세의 중장기 추세, 지지 및 저항 수준, 돌파 및 반전을 식별하는 데 사용되는 가격 채널을 그리는 도구입니다.





쉬프 피치포크는 명확하게 정의된 상승 추세와 하락 추세에서는 잘 작동하지만 횡보 거래에서는 사용하기 어렵습니다. 쉬프 피치포크는 장기 추세를 파악하는 지표로 탁월하지만 일부 트레이더는 일중 트레이딩에도 사용하지만 중장기 트레이딩에 더 적합합니다.









앤드류 피치포크와 마찬가지로 쉬프 피치포크는 중앙선(추세선)과 중앙선 위아래에 있는 두 개의 추가 선 등 세 개의 추세선으로 구성됩니다. 쉬프 피치포크는 중앙선의 시작점에 차이가 있습니다. 또한 쉬프 피치포크는 중앙선으로부터 특정 표준 편차에 배치되는 추가 선을 가질 수 있습니다.





쉬프 피치포크를 그리려면(표준 피치포크와 마찬가지로) 먼저 추세를 식별하고 추세의 두 끝점 사이에 추세선을 그려야 합니다. 상승 추세의 경우 인접한 저점을 사용하여 상승 추세선을 그릴 수 있습니다. 하락 추세의 경우 인접한 고점을 사용하여 하락 추세선을 그릴 수 있습니다. 세 번째 점은 추세의 성격에 따라 두 번째 점의 위 또는 아래에 배치됩니다. (일반적으로 세 번째 점은 상승 추세의 경우 위에, 하락 추세의 경우 아래에 배치됩니다.) 쉬프 피치포크에는 기본적으로 두 개의 추가 선이 포함되어 있다는 점에 유의하세요.





쉬프 피치포크는 가격 추세 채널을 생성합니다. 가격이 쉬프 피치포크 채널 내에 머무는 한 추세는 그대로 유지되는 것으로 간주합니다. 가격이 쉬프 피치포크 채널을 벗어나면 추세 약화 또는 추세 반전을 나타냅니다.









① 현물 거래 페이지로 이동하여 차트의 TradingView 버전을 선택합니다(유의 사항: 선물 거래 페이지에서도 동일하게 적용됩니다.).









② 왼쪽 도구 모음에서 [피보나치 되돌림] 버튼을 클릭한 다음 [쉬프 피치포크]를 선택합니다.









③ 추세를 파악합니다. 아래 예시에서 현재 비트코인 추세는 상승 추세를 나타냅니다. 인접한 저점을 추세 종점으로 선택하고 세 번째 점을 두 번째 점 위에 배치하여 그립니다.









④ 도면을 삭제하려면 차트에서 쉬프 피치포크 선을 클릭한 다음 삭제 버튼을 클릭합니다.









현재 쉬프 피치포크는 MEXC 앱에서 그릴 수 없습니다



