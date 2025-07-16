실물 연계 자산(RWA)이란?





RWA(실물 연계 자산)는 현실 세계에서 실제 가치가 있는 자산을 의미합니다. 암호화폐의 맥락에서 RWA는 블록체인 기술을 통해 토큰화된 부동산, 예술품, 주식, 채권 등과 같은 자산을 의미합니다. 해당 토큰을 소유하면 실제 자산의 소유권을 갖게 되어 블록체인에서 대출, 구매, 판매, 임대 등의 거래에 참여할 수 있습니다.









암호화폐 자산과 기존 금융의 통합은 피할 수 없는 추세입니다. 이 둘을 잇는 가교로서 RWA는 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. RWA는 기존 금융 시장에 더 많은 기회와 경쟁력을 가져다줍니다. 실물 자산을 디지털화함으로써 거래 비용을 효과적으로 절감하고 자산의 유동성과 투명성을 높여 글로벌 경제 발전에 새로운 모멘텀을 불어넣을 수 있습니다.









자산 선택: 토큰화할 실제 자산을 선택하세요.

토큰 사양 정의: 토큰 유형, 토큰 표준, 핵심 속성 등을 결정합니다.

블록체인 선택: 자산을 토큰화할 퍼블릭 체인을 결정합니다.

오프체인 리소스 통합: 입력 오라클을 사용해 신뢰할 수 있는 오프체인 데이터를 확보하여 RWA 토큰의 기초 자산을 확인합니다.

토큰 발행: 스마트 컨트랙트를 배포하고 토큰을 발행합니다.









3.1 전통 금융 관련: RWA는 기존 금융 시장에서 유동성을 높이고 거래 비용을 줄이면서 더 많은 투자 기회를 창출합니다.





3.2 암호화폐 시장 관련: RWA는 암호화폐 시장에 실물 자산의 더 많은 지원을 제공하여 투자자의 신뢰와 시장 가치를 향상시킵니다. 특히 DeFi의 경우, RWA의 디지털화는 더 많은 자산 유형을 제공하여 DeFi 시장의 확장을 촉진합니다.





3.3 자산 보안 관련: RWA는 디지털 관리와 거래 방식을 통해 자산 투명성과 보안을 개선하여 사기와 위험을 효과적으로 줄입니다.





3.4 진입 장벽 낮추기: RWA는 자산을 더 작은 부분으로 나누어 진입 장벽을 낮추고, 더 넓은 사용자층을 포괄하며, 자산 적용 시나리오의 범위를 확장합니다.









4.1 법적 규제 문제: 토큰화는 관련 당국의 법적 규제와 조사에 직면해 있으며, 이는 RWA 부문의 개발 속도와 규모를 제한할 수 있습니다.





4.2 소유권 문제: 토큰을 보유하는 것이 실물 자산을 소유하는 것과 동일한지 여부는 법적으로 불분명합니다. 이러한 모호성으로 인해 자산 양도, 판매, 상환 및 기타 관련 문제가 발생할 수 있습니다.





4.3 내재적 위험: 스마트 컨트랙트에는 취약성 위험이 있으며, 암호화폐 세계의 제한된 유동성과 시장 수요도 RWA 개발을 크게 제약합니다.









CoinGecko의 최신 데이터에 따르면, RWA 개념 토큰의 총 시가총액은 현재 77억 달러를 돌파하여 작년 같은 기간에 비해 285% 증가했습니다.









전통적인 DeFi 프로젝트들은 2021년부터 2023년 사이에 RWA 영역에 뛰어들었습니다. MakerDAO는 RWA 볼트를 통해 미국 채권에 자금을 할당했고, AAVE는 실물자산 담보 서비스를 도입했으며, Compound의 자회사는 미국 국채와 정부 기관 증권과 같은 초단기 국채를 포함한 다양한 정부 지원 상품에 투자했습니다.









TrueFi는 온체인 신용 점수를 기반으로 하는 무담보 대출 프로토콜로, 대출자의 자본 효율성과 대출자의 수익률을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 최근 Trinity 프로토콜이 발표되어 테스트 플랫폼에서 출시되었습니다. Trinity는 사용자가 토큰화된 RWA를 담보로 사용해 암호화폐 대출을 받을 수 있도록 합니다.









Synthetix는 사용자가 SNX를 스테이킹하여 합성자산(sUSD)을 발행할 수 있는 탈중앙화 합성자산 프로토콜입니다. 합성 스테이블코인을 지원하고 외환, 주식, 원자재 및 기타 자산의 가격을 추적합니다.









Propy는 블록체인 기반 부동산 플랫폼으로, 암호화폐와 대체 불가능한 토큰의 형태로 부동산 매매를 지원합니다. Propy의 툴킷을 통해 사용자는 안전하고 사용자 친화적인 솔루션으로 전자 서명부터 결제까지 거래의 모든 부분을 자동화할 수 있습니다. 또한, Propy는 부동산 거래 효율성을 개선하기 위해 AI를 도입했습니다.







관련 토큰을 매수하려는 일반 사용자에게는 거래소를 이용하는 것이 가장 간단한 옵션입니다. 현재 MEXC는 PRO, SNX, TRU, MKR 등의 토큰에 대한 현물 및 선물 거래를 제공합니다. 지금 MEXC에서 거래하세요.





MKR 현물 거래 방법을 보여드리겠습니다.





MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 누른 후 "MKR"을 입력하고 "현물" 카테고리에서 MKR/USDT 거래 페어를 선택해 차트 페이지로 들어갑니다. [매수]를 누르고 [시장가] 주문 모드에서 "수량" 또는 "총액"을 입력합니다. 마지막으로 [MKR 매수]를 눌러 주문합니다.





또한 [지정가] 주문, [스탑 리밋] 주문 또는 [OCO]와 같은 다른 방법을 선택하여 MKR 현물을 매수할 수 있습니다.







