1. 채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요? 가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인 1. 채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요? 가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인
튜토리얼/블록체인 백과사전/DeFi/채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?

채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#DeFi#초보자#이더리움#기본 개념
이더리움
ETH$4,367.77-3.66%

1. 채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?


가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인 네트워크 내에서 특정 작업을 수행하는 데 필요한 비용을 나타내며, 결국 채굴자에게 수수료로 지급됩니다. 따라서 종종 채굴자 수수료라고도 합니다.

가스 메커니즘은 지불을 통해 네트워크 생태계에 인센티브를 제공하는 동시에 무의미한 트랜잭션으로 인해 네트워크가 혼잡해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 그러나 비트코인과 달리 스마트 컨트랙트 플랫폼에서는 거래의 성공 여부와 상관없이 일정량의 가스를 지불해야 합니다. 이는 트랜잭션이 실패하더라도 채굴자가 트랜잭션의 계산을 검증하기 위해 자원을 소비하기 때문입니다.

2. 가스가 필요한 이유는 무엇인가요?


가스는 이더리움의 중요한 구성 요소로, 이더리움의 변동 가격과 채굴자 보상을 위한 버퍼이자 서비스 거부 공격에 대한 예방 조치라는 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 네트워크 내에서 우발적이거나 악의적인 무한 루프 및 기타 형태의 연산 낭비를 방지하기 위해 각 트랜잭션 생성자는 트랜잭션 실행에 투자할 수 있는 연산 부하를 나타내는 제한을 설정해야 합니다. 가스 시스템은 공격자가 소비하는 연산 부하, 대역폭, 저장 리소스에 대한 비용을 부담해야 하므로 스팸 트랜잭션 전송을 억제하는 데 도움이 됩니다.

3. 가스 가격 및 가스 한도


가스비를 계산하는 방법을 살펴보기 전에 거래에서 가스 가격과 가스 한도라는 두 가지 개념을 이해해야 합니다.

가스 가격은 거래를 시작한 사람이 지불하고자 하는 가스 금액을 설정할 수 있는 기능입니다. 가스 가격이 높을수록 트랜잭션이 더 빨리 승인되고, 가스 가격이 낮을수록 승인 속도가 느려집니다. 가스 가격은 최소 0으로 설정할 수도 있습니다. 블록에 여분의 공간이 있는 경우, 채굴자가 이러한 가스 가격을 가진 트랜잭션을 패킹하여 블록체인에 추가할 수 있습니다. 이더리움 프로토콜 자체는 필리스 트랜잭션을 금지하지 않으며, 이더리움의 과거 블록에서 필리스 트랜잭션이 성공한 사례도 있었습니다.

가스 한도는 트랜잭션 개시자가 트랜잭션을 완료하기 위해 지불할 의사가 있는 최대 가스 양을 의미합니다.

4. 가스비 계산 방법


이더리움에서 가스비는 이더리움(ETH)으로 결제되며, 단가는 gwei로 측정됩니다. 1 gwei는 0.000000001 ETH와 같습니다.

이더리움 런던 업그레이드 이전의 가스비 계산 공식은 다음과 같습니다:

가스 = 가스 한도 * 가스 가격

밥이 톰에게 1 ETH를 전송해야 한다고 가정해 보겠습니다. 현재 가스 한도는 21,000 유닛이고 가스 가격은 200 gwei입니다. 가스비는 다음과 같습니다: 21,000 * 200 = 4,200,000 gwei이며, 이는 0.0042 ETH로 환산됩니다. 즉, 송금 시 밥의 계정에는 총 1.0042 ETH가 인출되며, 1 ETH는 톰에게, 0.0042 ETH는 채굴자 수수료로 인출됩니다.

2020년 8월, 이더리움 런던 업그레이드와 EIP-1559 도입으로 가스 가격이 더 원활하고 예측 가능한 변동을 만들기 위해 가스 계산 공식이 조정되었습니다:

가스 = 가스 한도 * (기본 가스 가격 + 우선권 수수료)

기본 가스 가격은 현재 블록 공간 사용 수요에 따라 계산되며, 사용 시 소각됩니다. 또한 사용자는 네트워크 혼잡 시 트랜잭션이 빠르게 처리되도록 우선 수수료를 설정할 수 있습니다(타사 지갑에서 자동으로 설정하는 경우가 많음).

이제 밥이 톰에게 다시 이더리움 1개를 전송한다고 가정해 보겠습니다. 가스 한도가 21,000개라고 가정할 때, 기본 수수료는 100gwei로 책정되고 밥은 우선 수수료로 10 gwei를 추가로 지불합니다. 가스비는 다음과 같습니다: 21,000 * (100 + 10) = 2,310,000 gwei, 즉 0.00231 ETH입니다. 따라서 밥의 계정에는 1.00231 ETH가 인출되며, 1 ETH는 톰에게, 0.00021 ETH는 채굴자 수수료로, 0.0021 ETH는 우선 수수료로 지급됩니다.

5. 가스비는 왜 그렇게 높은가요?


이더리움에서 모든 작업은 가스비를 지불해야 하지만, 각 블록의 공간은 제한되어 있습니다. 디앱(Dapp) 기능이 더욱 복잡해지고 스마트 콘트랙트에서 실행되는 작업의 수가 증가함에 따라 각 트랜잭션은 제한된 크기의 블록 내에서 더 많은 공간을 차지하게 됩니다. 수요가 많을수록 사용자는 더 높은 수수료를 제시해야 하며, 다른 사용자의 트랜잭션을 능가하기 위해 노력해야 합니다. 수수료가 높을수록 트랜잭션이 다음 블록에 포함될 가능성이 높아집니다.

6. 어떻게 개선할까요?


이더리움의 확장성 업그레이드는 궁극적으로 가스 비용 문제를 일부 해결하여 플랫폼이 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있는 포괄적인 확장성을 제공해야 합니다.

레이어 2 확장은 가스 비용, 사용자 경험, 확장성을 크게 최적화할 수 있는 주요 이니셔티브입니다.

결론


채굴자 수수료의 급등은 체인에서의 활동을 어느 정도 반영하며, 체인에서의 활동 증가는 네트워크 개발과 시장 가치 평가에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 현재의 높은 수수료는 사용자 경험에 큰 영향을 미치며 시급한 해결이 필요합니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

스마트 계약이란 무엇인가요?

스마트 계약이란 무엇인가요?

스마트 계약의 개념은 원래 블록체인의 맥락에서 등장한 것이 아니라 1994년 컴퓨터 과학자이자 전문 암호학자인 닉 자보(Nick Szabo)가 일련의 프로토콜과 프로토콜에 관련된 당사자의 실행을 포함한 디지털 형식의 일련의 약속으로 정의했습니다.그러나 탈중앙화된 P2P 전송 시스템인 비트코인의 탄생과 프로그래밍이 가능하고 불변하는 블록체인 기술이 등장하기

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

탈중앙화 거래소란?

탈중앙화 거래소란?

MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다.1. DEX와 CEX의 차이점1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거래소

ETH 2.0이란 무엇인가요?

ETH 2.0이란 무엇인가요?

ETH 2.0은 2015년에 첫선을 보인 이더리움의 초기 버전을 기반으로 한 업그레이드 버전으로, 현재 8년이 된 플랫폼입니다.ETH 2.0과 이전 버전 간의 가장 눈에 띄는 차이점은 합의 알고리즘의 변화입니다. 이더리움은 원래의 작업 증명 (PoW) 메커니즘에서 현재의 지분 증명(PoS) 메커니즘으로 전환했습니다.2022년 9월 15일, 이더리움 병합 업

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요