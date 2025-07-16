채굴자 수수료와 가스비란 무엇인가요?









가스는 이더리움 프로토콜의 측정 단위입니다. 이는 이더리움 블록체인에서 특정 작업을 실행하는 데 필요한 연산 및 저장 리소스를 정량화합니다. 간단히 말하자면, 도로 위의 모든 자동차가 지속적으로 휘발유를 소비하는 것처럼, 이더리움 및 기타 스마트 콘트랙트 플랫폼에서 각 작업은 가스를 소비합니다. 가스량은 블록체인 네트워크 내에서 특정 작업을 수행하는 데 필요한 비용을 나타내며, 결국 채굴자에게 수수료로 지급됩니다. 따라서 종종 채굴자 수수료라고도 합니다.





가스 메커니즘은 지불을 통해 네트워크 생태계에 인센티브를 제공하는 동시에 무의미한 트랜잭션으로 인해 네트워크가 혼잡해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 그러나 비트코인과 달리 스마트 컨트랙트 플랫폼에서는 거래의 성공 여부와 상관없이 일정량의 가스를 지불해야 합니다. 이는 트랜잭션이 실패하더라도 채굴자가 트랜잭션의 계산을 검증하기 위해 자원을 소비하기 때문입니다.









가스는 이더리움의 중요한 구성 요소로, 이더리움의 변동 가격과 채굴자 보상을 위한 버퍼이자 서비스 거부 공격에 대한 예방 조치라는 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 네트워크 내에서 우발적이거나 악의적인 무한 루프 및 기타 형태의 연산 낭비를 방지하기 위해 각 트랜잭션 생성자는 트랜잭션 실행에 투자할 수 있는 연산 부하를 나타내는 제한을 설정해야 합니다. 가스 시스템은 공격자가 소비하는 연산 부하, 대역폭, 저장 리소스에 대한 비용을 부담해야 하므로 스팸 트랜잭션 전송을 억제하는 데 도움이 됩니다.









가스비를 계산하는 방법을 살펴보기 전에 거래에서 가스 가격과 가스 한도라는 두 가지 개념을 이해해야 합니다.





가스 가격은 거래를 시작한 사람이 지불하고자 하는 가스 금액을 설정할 수 있는 기능입니다. 가스 가격이 높을수록 트랜잭션이 더 빨리 승인되고, 가스 가격이 낮을수록 승인 속도가 느려집니다. 가스 가격은 최소 0으로 설정할 수도 있습니다. 블록에 여분의 공간이 있는 경우, 채굴자가 이러한 가스 가격을 가진 트랜잭션을 패킹하여 블록체인에 추가할 수 있습니다. 이더리움 프로토콜 자체는 필리스 트랜잭션을 금지하지 않으며, 이더리움의 과거 블록에서 필리스 트랜잭션이 성공한 사례도 있었습니다.





가스 한도는 트랜잭션 개시자가 트랜잭션을 완료하기 위해 지불할 의사가 있는 최대 가스 양을 의미합니다.









이더리움에서 가스비는 이더리움(ETH)으로 결제되며, 단가는 gwei로 측정됩니다. 1 gwei는 0.000000001 ETH와 같습니다.





이더리움 런던 업그레이드 이전의 가스비 계산 공식은 다음과 같습니다:





가스 = 가스 한도 * 가스 가격





밥이 톰에게 1 ETH를 전송해야 한다고 가정해 보겠습니다. 현재 가스 한도는 21,000 유닛이고 가스 가격은 200 gwei입니다. 가스비는 다음과 같습니다: 21,000 * 200 = 4,200,000 gwei이며, 이는 0.0042 ETH로 환산됩니다. 즉, 송금 시 밥의 계정에는 총 1.0042 ETH가 인출되며, 1 ETH는 톰에게, 0.0042 ETH는 채굴자 수수료로 인출됩니다.





2020년 8월, 이더리움 런던 업그레이드와 EIP-1559 도입으로 가스 가격이 더 원활하고 예측 가능한 변동을 만들기 위해 가스 계산 공식이 조정되었습니다:





가스 = 가스 한도 * (기본 가스 가격 + 우선권 수수료)





기본 가스 가격은 현재 블록 공간 사용 수요에 따라 계산되며, 사용 시 소각됩니다. 또한 사용자는 네트워크 혼잡 시 트랜잭션이 빠르게 처리되도록 우선 수수료를 설정할 수 있습니다(타사 지갑에서 자동으로 설정하는 경우가 많음).





이제 밥이 톰에게 다시 이더리움 1개를 전송한다고 가정해 보겠습니다. 가스 한도가 21,000개라고 가정할 때, 기본 수수료는 100gwei로 책정되고 밥은 우선 수수료로 10 gwei를 추가로 지불합니다. 가스비는 다음과 같습니다: 21,000 * (100 + 10) = 2,310,000 gwei, 즉 0.00231 ETH입니다. 따라서 밥의 계정에는 1.00231 ETH가 인출되며, 1 ETH는 톰에게, 0.00021 ETH는 채굴자 수수료로, 0.0021 ETH는 우선 수수료로 지급됩니다.









이더리움에서 모든 작업은 가스비를 지불해야 하지만, 각 블록의 공간은 제한되어 있습니다. 디앱(Dapp) 기능이 더욱 복잡해지고 스마트 콘트랙트에서 실행되는 작업의 수가 증가함에 따라 각 트랜잭션은 제한된 크기의 블록 내에서 더 많은 공간을 차지하게 됩니다. 수요가 많을수록 사용자는 더 높은 수수료를 제시해야 하며, 다른 사용자의 트랜잭션을 능가하기 위해 노력해야 합니다. 수수료가 높을수록 트랜잭션이 다음 블록에 포함될 가능성이 높아집니다.









이더리움의 확장성 업그레이드는 궁극적으로 가스 비용 문제를 일부 해결하여 플랫폼이 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있는 포괄적인 확장성을 제공해야 합니다.





레이어 2 확장은 가스 비용, 사용자 경험, 확장성을 크게 최적화할 수 있는 주요 이니셔티브입니다.









채굴자 수수료의 급등은 체인에서의 활동을 어느 정도 반영하며, 체인에서의 활동 증가는 네트워크 개발과 시장 가치 평가에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 현재의 높은 수수료는 사용자 경험에 큰 영향을 미치며 시급한 해결이 필요합니다.