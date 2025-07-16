메모/태그란 무엇인가요?





지갑을 사용하든 거래소를 사용하든, 사용자가 입출금을 시작할 때 정확한 주소를 입력하는 것이 중요합니다. 하지만 특정 디지털 자산의 경우 주소와 함께 메모를 입력해야 합니다. 메모는 입금 주소의 고유성을 보장하는 고유한 숫자 또는 문자열 식별자로, 라벨, 태그, 메시지 또는 결제 ID라고도 합니다. 메모는 입금 주소와 쌍을 이루며, 불일치할 경우 거래 실패와 잠재적인 자산 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 정확한 메모 정보를 성실히 제공하는 것이 중요합니다.









메모를 포함해야 하는 이유는 XRP와 같은 특정 토큰의 경우 플랫폼이 모든 사용자에게 동일한 주소를 사용하기 때문입니다. 이 주소에 예치된 개별 사용자의 자산을 구분하기 위해 플랫폼은 각 사용자에 대해 고유한 메모를 생성하여 효과적인 관리를 간소화합니다. 또한, 특정 프로젝트에서는 전송 작업을 수행할 때 메모를 포함해야 할 수도 있습니다.









다음은 MEXC에 상장된 메모와 관련된 대표적인 토큰입니다: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON, 기타 다수.









3.1 메모는 입출금 주소와 일대일로 대응하므로 주소의 고유성을 유지해야 합니다. 잘못 입력하거나 누락하면 자산 손실이 발생할 수 있습니다.





3.2 입금 네트워크를 선택할 때 다른 거래 플랫폼이나 지갑의 출금 네트워크가 MEXC의 입금 네트워크와 일치하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 자산 손실이 발생할 수 있습니다.





3.3 일부 토큰이나 네트워크는 메모가 필요하지 않을 수 있습니다. 특정 조건에 따라 입금 또는 출금 시 행동을 조정하시기 바랍니다. 출금 시 메모가 필요하지 않은 경우 "메모 없음"을 선택합니다. 메모가 필요한 경우 주소와 메모를 함께 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 자산이 손실될 수 있습니다.









XRP 입금을 예로 들어보겠습니다.









입금 페이지로 들어가 암호화폐를 [XRP]로 선택하면 'Ripple (XRP) 입금 알림' 팝업이 표시됩니다. "해당 위험을 알고 있습니다" 옆의 확인란을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.









네트워크를 [XRP]로 선택하고 '입금 주소' 섹션에서 [주소 및 Memo 표시]를 클릭합니다.









주소를 생성한 후 [입금 주소]와 [메모/태그]를 해당 출금 플랫폼에 복사합니다.













앱의 '자산' 페이지에서 [입금]을 누르고 검색창에 'XRP'를 입력해 입금하려는 XRP 토큰을 찾습니다.





입금 알림 팝업 창에서 [위와 같은 리스크에 대해 인지하고 있습니다]를 누릅니다. 그런 다음 [주소 및 Memo 표시]를 누르면 주소가 생성됩니다.





입금 주소와 메모/태그를 해당 출금 플랫폼에 복사하고 네트워크가 일치하는지 확인합니다. 현물 계정으로 입금할지 선물 계정으로 입금할지 확인하고 XRP 자산 입금을 완료합니다.













XRP 출금을 예로 들어보겠습니다.









출금 페이지로 들어가 '출금 대상'에서 주소를 선택하고 [주소] - [네트워크] - [메모/태그] - [출금 금액]을 입력한 다음 [제출]을 클릭합니다.(XRP 주소에 메모가 필요하지 않은 경우, '메모 식별자 없음'을 체크하고 출금을 진행할 수 있습니다.)













앱의 ''자산" 페이지에서 [출금]을 누르고 검색창에 'XRP'를 입력하여 출금하려는 XRP 토큰을 찾은 다음, 출금 방법으로 [온체인 출금]을 선택합니다.





출금 페이지에서 출금 주소를 입력하고, 출금 네트워크를 XRP로 선택한 다음, 메모/태그 식별자를 입력하고 출금 금액을 입력합니다. 정보가 정확한지 확인한 후 [확인]을 탭합니다. (XRP 주소에 메모가 필요하지 않은 경우, '[메모/태그] 식별자 없음' 확인란을 선택하고 출금을 진행할 수 있습니다).









위의 정보는 메모의 기본 사항과 메모의 중요성에 대해 설명했습니다. 메모를 제대로 작성하는 것이 중요합니다. 메모/태그를 입력하지 않았거나 잘못 입력한 경우, " 오입금 복구 신청 " 도움말을 참조하여 회수 방법을 확인할 수 있습니다. 잘못된 주소로 출금했거나 메모를 잘못 입력한 경우 " 잘못된 주소로 출금하거나 잘못된 메모를 입력하면 어떻게 되나요? " 문서에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.