밈 토큰이란 무엇인가요?









밈은 인터넷에서 유행하는 밈이나 농담으로 이해할 수 있는 문화 현상입니다. 밈은 많은 사용자들의 공감을 불러일으키는 콘텐츠를 포함하며, 인터넷을 통해 빠르게 확산됩니다. 이는 하나의 문화 트렌드입니다.





마찬가지로 밈 토큰은 이러한 문화적 현상을 구현하는 토큰입니다. 이러한 토큰은 실제로 실질적인 가치가 없을 수도 있지만, 특정 기간 동안의 특정 현상을 나타냅니다.









2.1 문화적 정체성: 많은 밈 토큰은 공유된 문화적 정체성을 기반으로 하며, 이는 회원들을 하나로 모으고 자발적인 전파를 장려하여 다른 사람들의 인지도와 참여를 높입니다.





2.2 부의 효과: 밈 토큰은 일반적으로 낮은 초기 가격으로 시작하며, 시장의 FOMO(실패에 대한 두려움)를 유발하면 가격이 수백, 수천 배로 치솟아 더 많은 사람들이 참여하도록 유도하는 부의 효과를 만들어냅니다.





2.3 강력한 투기성 및 바이러스성: 대부분의 밈 토큰은 기술 또는 프로젝트 지원이 부족하고 실제 적용이 제한적입니다. 대신 투기와 과대광고에 크게 의존하여 인기를 얻고 가격 상승을 주도합니다.









상승장이든 하락장이든 밈 토큰은 항상 유행에 뒤처지지만 결코 사라지지 않을 것입니다. 이는 특정 문화적 속성을 지속적으로 나타내며 충성도 높은 지지자 커뮤니티를 끌어들이기 때문입니다. 물론 가치 급등으로 인한 막대한 부의 효과도 밈 토큰이 지속적으로 존재할 수 있는 중요한 요인입니다.









Dogecoin은 당시 만연한 각종 암호화폐 발행을 풍자하기 위한 의도로 만들어졌습니다. Doge 밈의 세계적인 인기와 맞물려 Dogecoin 창립자는 비트코인 코드를 약간 수정하여 Doge (DOGE)를 출시했습니다.





원래 유머와 패러디를 위해 만들어진 Dogecoin은 저렴한 가격과 빠른 거래 속도로 인해 예상치 못하게 인기를 얻었고, 사람들은 온라인 팁과 선물용으로 Dogecoin을 사용하게 되었습니다. 이후 일론 머스크가 여러 차례 지지하면서 Dogecoin의 가치는 급등하여 토큰당 0.8달러에 육박했습니다.









2021년에 출시된 SHIB는 그해 Doge (DOGE)와 함께 동물 테마 토큰 열풍에 기여한 토큰 중 하나로 꼽힙니다.





SHIB는 트위터에서 일론 머스크의 지지와 혁신적인 토큰 메커니즘으로 인해 인기를 얻었습니다. SHIB는 초기 할당 과정에서 토큰의 50%를 비탈릭 부테린의 계정으로 직접 전송하여 공급량의 절반을 소각했습니다. 다른 많은 동물 테마 토큰들도 SHIB의 선례를 따랐습니다.





SHIB의 로고에는 시바견이 그려져 있으며, 개 이미지를 기반으로 한 밈 토큰으로서 DOGE와 함께 성공하면서 수많은 모방자들이 자신의 토큰에 개 테마를 채택했으며, 그 중에 한 명은 일론 머스크의 개 플로키의 이름을 따서 토큰의 이름을 짓기도 했습니다.





혁신적인 메커니즘 외에도 SHIB가 수많은 동물 테마 토큰들 사이에서 돋보일 수 있었던 것은 프로젝트 개발과 운영에 대한 팀의 지속적인 노력 덕분입니다. SHIB 팀은 SHIBASwap을 개발하고, NFT 발행에 뛰어들었으며, 다른 팀과 협력하여 시바 이미지를 게임파이 프로젝트에 통합하고, 자체 블록체인을 개발할 것을 암시하기도 했습니다. 이러한 행동은 커뮤니티에서 팀이 적극적으로 프로젝트를 구축하고 발전시키고 있다는 확신을 심어주었습니다.









PEPE의 토큰 이미지는 2005년 매트 퓨리가 만화 "보이즈 클럽"에서 만든 캐릭터 개구리 PEPE를 기반으로 합니다. PEPE의 이미지는 오랫동안 암호화폐 커뮤니티에서 사랑받아 왔으며 밈을 만드는 데 사용되었습니다. PEPE 토큰이 출시되자마자 시장의 주목을 받았습니다.





PEPE는 암호화폐 역사상 가장 빠르게 성장하는 ERC-20 토큰이 되었으며, 23일 만에 10만 명 이상의 보유자를 확보하고 시가총액 10억 달러에 도달했습니다. 이러한 인기는 이더리움과 비트코인 네트워크의 혼잡을 야기하며 밈 토큰의 르네상스를 촉발시켰습니다.





참고: PEPE의 등장은 BRC-20 토큰 열풍과 맞물려 많은 프로젝트가 비트코인 네트워크에서 밈 토큰을 생성하면서 광범위한 추격과 투기로 이어졌고, 비트코인 네트워크에 혼잡을 일으켰습니다.









PEPE가 강력한 문화적 배경을 가지고 있고 특권층에서 태어났다고 한다면, AIDOGE는 풀뿌리 접근 방식을 취합니다. ARB 토큰 에어드랍의 부의 효과를 활용하여 ARB 토큰 보유자는 직접 AIDOGE 토큰을 청구할 수 있으며, 초기 청구자는 더 많은 토큰을 받을 수 있습니다. 이러한 FOMO 메커니즘은 초기 단계에 많은 사용자를 끌어 모았습니다. 이후 아비트럼에서 발행된 다른 밈 토큰들도 이 초기 출시 방식을 모방했습니다.

또한 AIDOGE는 혁신적인 분배 메커니즘도 도입했습니다. AIDOGE 거래 시 기본 수수료는 15%이며, 이 중 1%는 영구적으로 소각되고, 3%는 $AIDOGE 스테이커에게 분배되며, 3%는 무작위 분배를 위해 스마트 컨트랙트를 사용하여 $100 이상 거래한 사용자에게 30분마다 무작위로 분배됩니다. 또한 수수료의 2%는 카멜롯 유동성 풀로 다시 유입되고, 3%는 $ARB 구매에 사용되며, 3%는 프로젝트 개발을 위해 할당됩니다. 디플레이션과 복권 메커니즘은 이후 사용자의 참여를 유도하는 중요한 요소입니다.









일론 머스크는 여러 개의 밈 토큰을 승인했지만, 그의 일상적인 대화에서 언급된 특정 용어를 바탕으로 더 많은 토큰의 이름이 붙여졌습니다.





Dogecoin은 일론 머스크가 가장 지지하는 밈 토큰 중 하나라는 것은 잘 알려져 있습니다. 머스크는 트위터에서 Dogecoin에 대한 지지를 표명하는 트윗을 여러 차례 올렸기 때문에 자신의 영향력을 이용해 토큰 가격을 조작했다는 비난을 받기도 했습니다.





2021년 1월 28일, 일론 머스크는 가상의 "Dogue" 잡지 표지를 트위터에 올렸습니다. 그 결과 그날 Doge의 가격은 404% 상승하여 0.014달러에서 0.08달러로 급등했습니다.





2021년 2월 4일, 일론 머스크는 "Dogecoin은 대중의 암호화폐"라는 트윗을 올렸고, 그날 Doge 가격은 0.031달러에서 0.058달러로 90% 상승했습니다.





2021년 2월 24일, 일론 머스크는 Dogecoin이 달에 착륙하는 사진을 트위터에 올렸고, 그 결과 토큰 가격은 0.043달러에서 0.06달러로 급등했습니다.





2021년 4월 15일, 일론 머스크는 다시 한 번 Dogecoin 로고와 관련된 사진을 트위터에 올렸고, 같은 날 DOGE의 가격은 238% 급등한 0.45달러로 상승했습니다. 그 후 Dogecoin은 상승세를 이어가며 사상 최고가인 0.73달러에 도달했습니다.





2021년 5월 10일, 코미디 쇼 "Saturday Night Live"에 출연한 일론 머스크는 도지코인을 사기라고 언급했고, 이로 인해 도지코인의 가격은 34% 이상 하락한 0.45달러로 크게 떨어졌습니다.





2022년 1월 14일, 일론 머스크는 테슬라가 자사 제품에 대한 결제 수단으로 DOGE를 사용할 것이라고 발표했습니다.





2022년 4월 10일, 일론 머스크는 트위터 블루 구독료를 잠재적으로 DOGE로 결제할 수 있다고 제안했습니다.





2022년 6월 21일, 일론 머스크는 SpaceX가 DOGE를 결제 수단으로 사용할 것이라고 발표했습니다.





2022년 10월 28일, 일론 머스크가 트위터를 인수하면서 DOGE의 가격은 0.06달러에서 최고치인 0.158달러까지 치솟았습니다.





2023년 4월 3일, 트위터 웹페이지의 파랑새 로고가 갑자기 일본 방위성의 시바견 로고로 교체되었습니다. 또한 일론 머스크는 트위터의 파랑새 로고와 함께 일본 도도부현의 시바견 로고가 포함된 이미지를 트위터에 올렸습니다.





2023년 7월 20일, 테슬라의 웹사이트에 DOGE 결제를 지원하는 코드가 다시 한 번 추가된 것으로 보입니다.













