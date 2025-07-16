메이커와 테이커란?









암호화폐 거래 시장은 메이커와 테이커로 구성됩니다. 메이커는 주문을 생성하여 오더북에 넣고 다른 거래자가 주문을 완료할 때까지 기다리는 거래자입니다. 테이커는 오더북에서 기존 주문을 수락하는 거래입니다. 이 둘의 주요 차이점은 메이커는 유동성을 공급하는 반면 테이커는 유동성을 소비한다는 것입니다.





거래 매칭 메커니즘을 사용하는 거래소의 경우, 메이커는 오더북의 깊이를 향상시켜 거래 장소로서 플랫폼의 매력을 높일 수 있기 때문에 더 중요한 역할을 수행합니다.









이는 매수자와 매도자 모두의 주문을 매칭하는 매칭 메커니즘입니다. 메이커는 다양한 호가로 주문을 생성해 호가창에 기록하고, 테이커는 해당 호가 주문을 매칭해 거래를 완료합니다.





간단한 예를 들어 설명해드리겠습니다. 3 USDT의 가격으로 MX 토큰을 매수하려면 시장에 3 USDT 이하로 MX를 매도하는 메이커가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 매수할 수 없습니다. 모든 거래가 완료되려면 매수자와 매도자가 모두 필요합니다. 그렇지 않으면 주문이 체결될 수 없습니다.





대부분의 중앙화 거래소는 이 오더북 매칭 메커니즘을 사용합니다. 이 모델의 장점은 단순성(사용자가 이해하기 쉬움), 다양성(거래자가 스탑로스와 같은 주문을 설정할 수 있음), 신속성(빠른 거래로 슬리피지로 인한 손실 감소) 등입니다.









시장 거래의 양 당사자가 예상 가격으로 신속하게 자산 교환을 완료할 수 있다면 시장 유동성이 양호하다는 뜻입니다. BTC, ETH, MX와 같은 인기 토큰은 일반적으로 유동성이 양호합니다. 그러나 거래량이 적은 토큰은 거래 완료에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 유동성이 부족함을 나타냅니다. 이러한 현상은 대체 불가능한 토큰에서 특히 흔합니다.





앞서 언급한 예시에서 MX는 유동성이 뛰어난 토큰으로, 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있습니다. 유동성이 낮은 토큰의 경우 원하는 가격에 자산을 매도하기가 어려울 수 있으며, 거래를 성사시키려면 상당한 가격 인하가 필요할 수 있습니다.





이는 오더북 매칭 메커니즘 사용의 단점이기도 합니다. 시장 유동성이 부족한 상황에서는 메이커의 거래 환경이 좋지 않을 수 있습니다.









내가 메이커인지 테이커인지 알 수 있는 가장 간단한 방법은 개념과 특징을 알아두는 것입니다. 메이커는 주문을 생성하여 시장에 유동성과 최적의 체결 가격을 제공하는 사람입니다. 반면 테이커는 주문을 즉시 체결하여 시장에 유동성을 공급하기보다는 기존 유동성을 소비하는 사람입니다.





주문한 주문이 호가창에 나타나지 않고 즉시 체결된다면 의심할 여지없이 테이커입니다. 시장가 주문은 즉시 체결되도록 설계되었기 때문에 테이커 주문으로 분류되는 이유입니다.





내가 낸 주문이 즉시 체결되지 않고 호가창에 표시되면 호가창의 주문 수량이 증가하여 시장에 유동성을 공급합니다. 따라서 귀하의 거래는 메이커 주문으로 간주됩니다.









주문 내역과 관련하여 MEXC는 각 거래에서 어떤 역할을 했는지 보여주는 종합적인 데이터를 제공합니다. 웹사이트와 앱을 통해 이러한 정보를 확인할 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트 에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 [주문]을 클릭하고 [현물]을 선택합니다. 현물 주문 페이지에서 [거래 내역] 탭을 클릭하면 과거 현물 주문을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커 또는 메이커였는지 확인할 수 있습니다.









마찬가지로 MEXC 공식 웹사이트에서 오른쪽 상단의 [주문]을 클릭하고 [선물]을 선택합니다. 주문 페이지에서 [주문 내역] 탭을 클릭하고 주문 유형에 대해 [체결 내역]을 선택합니다. 과거 선물 주문 내역을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커인지 메이커였는지 확인할 수 있습니다.













MEXC 앱에 로그인합니다. 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [거래 기록]을 누르고 [현물거래]를 선택한 다음 [거래 내역]을 선택하여 과거 현물 주문을 확인하고 각 거래에서 테이커인지 메이커였는지 확인할 수 있습니다.









MEXC 앱에 로그인합니다. 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [거래 기록]을 누르고 [선물거래]를 선택한 후 [주문 내역]을 누릅니다. 아래 필터링 옵션에서 [체결 내역]을 선택하면 과거 주문을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커 또는 메이커였는지 확인할 수 있습니다.







