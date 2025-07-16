1. 메이커와 테이커 암호화폐 거래 시장은 메이커와 테이커로 구성됩니다. 메이커는 주문을 생성하여 오더북에 넣고 다른 거래자가 주문을 완료할 때까지 기다리는 거래자입니다. 테이커는 오더북에서 기존 주문을 수락하는 거래입니다. 이 둘의 주요 차이점은 메이커는 유동성을 공급하는 반면 테이커는 유동성을 소비한다는 것입니다. 거래 매칭 메커니즘을 사용하는 거래소의1. 메이커와 테이커 암호화폐 거래 시장은 메이커와 테이커로 구성됩니다. 메이커는 주문을 생성하여 오더북에 넣고 다른 거래자가 주문을 완료할 때까지 기다리는 거래자입니다. 테이커는 오더북에서 기존 주문을 수락하는 거래입니다. 이 둘의 주요 차이점은 메이커는 유동성을 공급하는 반면 테이커는 유동성을 소비한다는 것입니다. 거래 매칭 메커니즘을 사용하는 거래소의
메이커와 테이커란?

2025년 7월 16일MEXC
0m
1. 메이커와 테이커


암호화폐 거래 시장은 메이커와 테이커로 구성됩니다. 메이커는 주문을 생성하여 오더북에 넣고 다른 거래자가 주문을 완료할 때까지 기다리는 거래자입니다. 테이커는 오더북에서 기존 주문을 수락하는 거래입니다. 이 둘의 주요 차이점은 메이커는 유동성을 공급하는 반면 테이커는 유동성을 소비한다는 것입니다.

거래 매칭 메커니즘을 사용하는 거래소의 경우, 메이커는 오더북의 깊이를 향상시켜 거래 장소로서 플랫폼의 매력을 높일 수 있기 때문에 더 중요한 역할을 수행합니다.


2. 오더북 매칭 메커니즘


이는 매수자와 매도자 모두의 주문을 매칭하는 매칭 메커니즘입니다. 메이커는 다양한 호가로 주문을 생성해 호가창에 기록하고, 테이커는 해당 호가 주문을 매칭해 거래를 완료합니다.

간단한 예를 들어 설명해드리겠습니다. 3 USDT의 가격으로 MX 토큰을 매수하려면 시장에 3 USDT 이하로 MX를 매도하는 메이커가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 매수할 수 없습니다. 모든 거래가 완료되려면 매수자와 매도자가 모두 필요합니다. 그렇지 않으면 주문이 체결될 수 없습니다.

대부분의 중앙화 거래소는 이 오더북 매칭 메커니즘을 사용합니다. 이 모델의 장점은 단순성(사용자가 이해하기 쉬움), 다양성(거래자가 스탑로스와 같은 주문을 설정할 수 있음), 신속성(빠른 거래로 슬리피지로 인한 손실 감소) 등입니다.

3. 시장 유동성


시장 거래의 양 당사자가 예상 가격으로 신속하게 자산 교환을 완료할 수 있다면 시장 유동성이 양호하다는 뜻입니다. BTC, ETH, MX와 같은 인기 토큰은 일반적으로 유동성이 양호합니다. 그러나 거래량이 적은 토큰은 거래 완료에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 유동성이 부족함을 나타냅니다. 이러한 현상은 대체 불가능한 토큰에서 특히 흔합니다.

앞서 언급한 예시에서 MX는 유동성이 뛰어난 토큰으로, 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있습니다. 유동성이 낮은 토큰의 경우 원하는 가격에 자산을 매도하기가 어려울 수 있으며, 거래를 성사시키려면 상당한 가격 인하가 필요할 수 있습니다.

이는 오더북 매칭 메커니즘 사용의 단점이기도 합니다. 시장 유동성이 부족한 상황에서는 메이커의 거래 환경이 좋지 않을 수 있습니다.

4. 내가 메이커인지 테이커인지 확인하는 방법


내가 메이커인지 테이커인지 알 수 있는 가장 간단한 방법은 개념과 특징을 알아두는 것입니다. 메이커는 주문을 생성하여 시장에 유동성과 최적의 체결 가격을 제공하는 사람입니다. 반면 테이커는 주문을 즉시 체결하여 시장에 유동성을 공급하기보다는 기존 유동성을 소비하는 사람입니다.

주문한 주문이 호가창에 나타나지 않고 즉시 체결된다면 의심할 여지없이 테이커입니다. 시장가 주문은 즉시 체결되도록 설계되었기 때문에 테이커 주문으로 분류되는 이유입니다.

내가 낸 주문이 즉시 체결되지 않고 호가창에 표시되면 호가창의 주문 수량이 증가하여 시장에 유동성을 공급합니다. 따라서 귀하의 거래는 메이커 주문으로 간주됩니다.

5. MEXC에서 주문 역할 확인 방법


주문 내역과 관련하여 MEXC는 각 거래에서 어떤 역할을 했는지 보여주는 종합적인 데이터를 제공합니다. 웹사이트와 앱을 통해 이러한 정보를 확인할 수 있습니다.

5.1 웹사이트


MEXC 공식 웹사이트에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 [주문]을 클릭하고 [현물]을 선택합니다. 현물 주문 페이지에서 [거래 내역] 탭을 클릭하면 과거 현물 주문을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커 또는 메이커였는지 확인할 수 있습니다.


마찬가지로 MEXC 공식 웹사이트에서 오른쪽 상단의 [주문]을 클릭하고 [선물]을 선택합니다. 주문 페이지에서 [주문 내역] 탭을 클릭하고 주문 유형에 대해 [체결 내역]을 선택합니다. 과거 선물 주문 내역을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커인지 메이커였는지 확인할 수 있습니다.


5.2 앱


MEXC 앱에 로그인합니다. 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [거래 기록]을 누르고 [현물거래]를 선택한 다음 [거래 내역]을 선택하여 과거 현물 주문을 확인하고 각 거래에서 테이커인지 메이커였는지 확인할 수 있습니다.


MEXC 앱에 로그인합니다. 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누릅니다. 그런 다음 [거래 기록]을 누르고 [선물거래]를 선택한 후 [주문 내역]을 누릅니다. 아래 필터링 옵션에서 [체결 내역]을 선택하면 과거 주문을 확인하여 각 거래에서 내가 테이커 또는 메이커였는지 확인할 수 있습니다.


면책 조항: 여기에 포함된 정보는 투자, 세금, 법적 문제, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 지침을 제공하지 않습니다. 자산을 구매, 판매 또는 보유하는 것을 제안하지 않습니다. MEXC Learn은 순전히 정보 리소스로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 주의 깊게 투자를 진행하시기 바랍니다. 모든 사용자 투자 활동은 이 플랫폼과 별개입니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

디지털 화폐 시장에서는 새로운 프로젝트와 암호화폐가 끊임없이 등장하고 있습니다. 높은 수익 가능성 때문에 투자자들에게 매력적으로 보이지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있기도 합니다. &#34;허니팟 토큰&#34;이란 매수는 가능하지만 매도가 불가능한 암호화폐 또는 유동성이 극도로 낮아 출금에 문제가 발생하는 토큰을 의미합니다. 이 용어는 투자자들 사이에

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

