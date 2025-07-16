간 스퀘어는 무엇인가요?

윌리엄 간(William Gann)은 20세기 최고의 금융 트레이더 중 한 명이자 기술적 분석의 선구자 중 한 명입니다. 그는 찰스 다우(Charles Dow)의 다우 이론, 랄프 엘리엇(Ralph Elliott)의 엘리엇 파동 이론과 함께 기술적 분석의 '3대 전통 이론' 중 하나로 알려진 간 이론을 창시했습니다.





간 이론에는 간 스퀘어, 간 앵글, 간 휠, 및 간 박스 등이 있습니다. 간 스퀘어는 가격 및 시간 패턴의 기초가 되는 간 휠을 기반으로 합니다. (참고: 간 휠은 시장 지지 및 저항 수준과 추세 반전 시점을 예측하는 데 사용됩니다.) 일반적으로 간 스퀘어는 과거 저점 또는 고점을 시작점으로 삼고 앞으로 계산하여 주요 지지선과 저항선을 예측하여 플롯합니다. 또한 엘리엇 파동 이론과 결합하여 5파 패턴의 끝을 플로팅의 시작점으로 사용할 수도 있습니다. 간 스퀘어를 사용할 때는 가격 1단위가 시간 1단위에 대응하도록 적절한 비율을 사용하는 것이 중요합니다.





MEXC 웹사이트에서는 다음 단계를 통해 간 스퀘어를 이용할 수 있습니다:

① 현물 거래 페이지로 이동하여 차트의 TradingView 버전을 선택합니다(유의 사항: 선물 거래 페이지에서도 동일하게 적용됩니다.).









② 왼쪽 도구 모음에서 [피보나치 되돌림] 버튼을 클릭한 다음 [간 스퀘어]를 선택합니다.









③ 9월 MX 가격의 최저점에서 앞으로 드래그하여 그리기를 시작합니다.









④ 간 스퀘어를 클릭하고 옵션 버튼을 클릭한 다음 [설정]을 클릭합니다. 여기에서 간 스퀘어의 스타일, 좌표 및 가시성 설정을 구성할 수 있습니다.

















현재 MEXC 앱에서는 간 스퀘어 그리기를 지원하지 않으므로 주의하시기 바랍니다.



