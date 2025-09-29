MEXC 선물 위험 한도란? 거래에 어떤 이점이 있나요?





암호화폐 거래에서 무기한 선물은 높은 레버리지와 유연성 덕분에 트레이더들에게 선호됩니다. 그러나 시장 변동성이 커질수록 선물 거래에 따른 위험도 함께 증가합니다. 트레이더의 이익을 보호하고 시장 안정을 유지하기 위해, MEXC는 극단적인 시장 상황에서 발생할 수 있는 잠재적 위험에 대응할 수 있도록 선물 위험 한도메커니즘을 도입했습니다.













MEXC 선물 위험 한도는 무기한 선물 거래를 위해 특별히 설계된 동적 메커니즘입니다. 이는 비정상적인 시장 변동성과 극단적인 상황에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 완화하는 역할을 합니다. 레버리지 수준, 포지션 한도 및 유지 증거금률을 조정함으로써 MEXC는 시장 안정성을 확보하고 급격한 가격 변동으로 인한 시스템적 위험 발생 가능성을 줄입니다.





핵심 목표:

시장 안정성 유지: 극단적인 시장 상황에서 대규모 청산을 방지합니다.

트레이더 이익 보호: 높은 레버리지에 따른 위험을 줄이고 사용자가 자신의 포지션을 보호할 수 있도록 돕습니다.

거래 환경 최적화: 시장의 공정성을 보장하고 대규모 트레이더의 일방적 행위로 인한 불균형을 방지합니다.





본질적으로 위험 한도는 잠재적인 거래 위험과 손실을 줄이기 위해 마련된 일련의 조치입니다. 변동성이 매우 큰 시장에서, 대규모 포지션을 높은 레버리지로 보유한 트레이더는 상당한 청산 위험을 야기할 수 있습니다. 만약 보험 기금이 소진되면, 자동 디레버리징(ADL) 시스템이 발동되어 다른 트레이더들이 추가적인 위험에 노출될 수 있습니다.





이 문제를 해결하기 위해 MEXC는 모든 거래 계정에 위험 한도 메커니즘을 적용합니다. 이 시스템은 리스크 관리를 위해 티어별 증거금 모델을 채택하며, 최대 포지션 규모는 선택한 레버리지 수준에 따라 결정됩니다. 레버리지가 높을수록 허용되는 최대 포지션 규모는 작아집니다. 사용자는 레버리지를 자유롭게 조정할 수 있으며, 초기 증거금 요구액은 선택한 레버리지를 기준으로 산정됩니다.

















선물을 클릭하여 선물 거래 페이지로 진입합니다. 이후 위험 한도를 선택하고 모든 선물 위험 한도 보기를 클릭하면 상세한 위험 한도 등급 정보를 확인할 수 있습니다. 공식 MEXC 웹사이트 에서 상단 네비게이션 바의을 클릭하여 선물 거래 페이지로 진입합니다. 이후를 선택하고를 클릭하면 상세한 위험 한도 등급 정보를 확인할 수 있습니다.









선물 위험 한도 정보 페이지에서 확인하고자 하는 선물 거래 페어를 선택하세요. 그러면 해당 거래 페어의 위험 한도 상세 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 아래 그림은 BTCUSDT 무기한 선물 의 위험 한도 단계를 보여줍니다.

















1) MEXC 앱 홈 화면에서 선물을 누릅니다.

2) 선물 거래 페이지 우측 상단의 [...] 설정 버튼을 누릅니다.

3) 선물 정보를 선택합니다.

4) 위험 한도 페이지로 전환한 후, 확인하려는 무기한 선물 거래 페어를 선택합니다. 그러면 해당 거래 페어의 위험 한도 상세 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 아래 그림은 BTCUSDT 무기한 선물의 위험 한도 단계를 보여줍니다.

















레버리지는 사용자가 보유할 수 있는 최대 포지션 수량을 직접적으로 결정합니다. 레버리지가 높을수록 최대 포지션 수량은 작아집니다. 예를 들어, ETHUSDT 무기한 선물의 위험 한도에는 6개의 티어가 있으며, 각 레버리지 수준에 따라 최대 포지션 수량이 다르게 설정됩니다. 레버리지가 500배로 설정되면 포지션 수량은 약 671,829 USDT이고, 레버리지를 20배로 조정하면 포지션 수량은 44,788,600 USDT로 증가합니다.













사용자의 유지 증거금률은 레버리지가 아닌 포지션 수량에 의해 결정됩니다. 즉, 유지 증거금률은 레버리지 설정에 영향을 받지 않습니다.





ETHUSDT 무기한 선물 위험 한도 티어에서 볼 수 있듯, 포지션 수량이 커질수록 요구되는 유지 증거금률도 높아집니다. 예를 들어, 포지션 수량이 0~671,829 USDT 구간에 해당할 경우 적용되는 유지 증거금률은 0.1%입니다. 반면, 포지션 수량이 17,915,440~44,788,600 USDT 구간으로 증가하면 적용 유지 증거금률은 2%로 상승합니다.





MEXC는 시장 상황에 따라 거래 페어별 최대 레버리지와 특정 레버리지 수준에서 허용되는 최대 포지션 수량을 조정할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 MEXC의 최신 공지 를 반드시 확인하시기 바랍니다.





유지 증거금률은 청산 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 포지션의 증거금 잔액이 요구되는 유지 증거금보다 낮아지면 해당 포지션은 축소되거나 청산될 수 있습니다. 따라서 사용자는 청산을 피하기 위해 반드시 자신의 증거금 잔액을 주의 깊게 관리할 것을 강력히 권장합니다.





가격 변동성이 비정상적으로 크거나 시장이 극단적인 상황에 처했을 때, 시스템은 시장 안정을 유지하기 위해 추가 조치를 시행할 수 있습니다. 이러한 조치에는 거래 페어별 최대 레버리지 조정, 포지션 수량 한도 변경, 티어별 유지 증거금률 조정 등이 포함될 수 있으며, 이에 국한되지 않습니다.













극단적인 시장 변동성에 대응하기 위해, MEXC의 위험 한도 메커니즘은 세 가지 주요 조치를 통해 운영됩니다:









비정상적인 시장 변동이 발생할 경우, MEXC는 동적으로 사용 가능한 최대 레버리지를 조정할 수 있습니다. 예를 들어:

안정적인 시장에서는 트레이더가 무기한 선물에서 최대 125배 레버리지까지 사용할 수 있습니다.

심각한 변동성 시기에는 시스템이 최대 레버리지를 50배 이하로 낮춰 청산 위험을 줄일 수 있습니다.

이 메커니즘은 높은 레버리지 하에서의 청산 확률을 줄이고, 변동성이 큰 시장 환경에서 트레이더가 잠재적 손실을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 전반적인 자본 안전성과 리스크 관리가 강화됩니다.









MEXC는 대규모 포지션이 시장에 불균형한 영향을 주는 것을 방지하기 위해 포지션 수량에 따른 티어별 포지션 한도를 적용합니다. 예를 들어:

높은 레버리지에서는 포지션 한도가 더 작습니다.

낮은 레버리지에서는 포지션 한도가 더 큽니다.

이 구조는 단일 사용자가 시장 균형을 흔들 수 있는 과도한 포지션을 보유하는 것을 막고, 동시에 시스템적 유동성 위험을 통제하여 거래 환경의 안정성과 공정성을 보장합니다.









유지 증거금률은 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 마진 비율입니다. MEXC는 극단적인 시장 상황에서 이 비율을 조정할 수 있습니다:

안정적인 시장: 유지 증거금률이 낮아, 사용자가 더 많은 가용 자금을 보유할 수 있습니다.

변동성이 큰 시장: 유지 증거금률이 높아져, 사용자가 포지션을 지탱할 충분한 마진을 유지하도록 합니다.

이러한 조정은 청산 임계값을 높여 청산 가능성을 줄이는 동시에, 시스템 전반에서 충분한 마진 수준을 확보하여 유동성 위기를 완화하고 시장 안정을 보장합니다.









MEXC의 위험 한도 메커니즘은 단순히 시장 안정을 유지하는 핵심 도구일 뿐만 아니라, 개별 트레이더에게도 큰 혜택을 제공합니다. 실제 장점은 다음과 같습니다:





강제 청산 위험 감소: 높은 레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만 손실도 키울 수 있습니다. 위험 한도는 레버리지와 증거금 요건을 동적으로 조정하여 급격한 시장 변동 중 강제 청산 가능성을 효과적으로 낮춥니다.

자본 관리 최적화: 이 메커니즘은 트레이더가 포지션과 증거금을 더 신중하게 관리하도록 도와주며, 무모한 매매 대신 유연한 전략을 장려합니다. 예를 들어, 레버리지가 제한되면 더 많은 증거금을 투입해야 하므로, 거래에 들어가기 전 자본 배분을 더욱 신중하게 계획할 수 있습니다.

안전성 제고: 변동성이 큰 시장은 종종 트레이더의 불안을 유발합니다. 위험 한도는 추가적인 보호 장치를 제공하여 갑작스러운 가격 변동으로 인한 공포성 청산 가능성을 줄여줍니다.

시장 공정성 강화: 위험 한도는 대형 트레이더와 소형 트레이더 모두에게 동일하게 적용되어, 특정 참여자가 가격에 과도한 영향을 미치는 것을 방지하고 시장의 건전한 발전을 보장합니다.









MEXC의 위험 한도 메커니즘을 충분히 이해하면, 트레이더는 다음과 같은 전략을 통해 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다:

적절한 레버리지 사용 : 변동성이 큰 시장에서는 위험을 줄이기 위해 낮은 레버리지를 선택하는 것이 바람직합니다. 높은 레버리지가 가능하더라도, 반드시 개인의 위험 감내 수준에 맞는 레버리지를 선택하세요.

포지션 규모 관리 : 특히 변동성이 큰 시기에는 과도한 포지션을 잡지 마세요. 위험 한도를 기준으로 합리적인 포지션 규모를 설정해, 추후 마진 보충이 가능하도록 충분한 여유 마진을 확보하는 것이 중요합니다.

스탑로스 및 수익 실현 설정: 포지션을 오픈하기 전에 명확한 손절선을 정해 예측 불가한 손실을 최소화하세요. 동시에 현실적인 익절 목표를 설정해 목표 도달 시 수익을 확정하는 것도 필요합니다.

시장 공지 확인: MEXC는 : MEXC는 공식 공지 를 통해 위험 한도 조정 사항을 정기적으로 업데이트합니다. 트레이더는 이를 면밀히 확인하고, 변화에 따라 거래 전략을 조정해야 합니다.













MEXC의 위험 한도 메커니즘은 극단적인 변동성 속에서 트레이더의 자금을 보호하고, 동시에 전반적인 시장 안정을 유지하는 핵심 안전장치입니다. 레버리지, 포지션 한도, 유지 증거금률을 동적으로 조정함으로써 MEXC는 고위험 환경에서도 트레이더에게 보다 안전한 거래 경험을 제공합니다.





트레이더에게 있어 이 메커니즘을 이해하고 활용하는 것은 거래 위험을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 자본 관리 최적화와 장기적인 수익성 개선에도 기여합니다. 무기한 선물 거래에 참여하기 전에, 관련 규정을 꼼꼼히 숙지하고 자신의 위험 감내 수준에 맞는 거래 계획을 세울 것을 권장합니다.









면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률 문제, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.



