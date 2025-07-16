2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/이더리움 현물 ETF란 무엇인가요?

이더리움 현물 ETF란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식#이더리움
아크
ARK$0.4275-2.33%
이더리움
ETH$4,367.76-3.61%

2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리움의 시장 영향력을 더욱 확대할 것입니다.

1. 이더리움 현물 ETF란?


ETF는 Exchange Traded Funds의 약자로, 증권거래소에서 거래될 수 있는 주식과 유사한 투자펀드입니다.

ETF는 실물 담보의 형태로 특정 자산을 증권화하며, 투자자가 해당 기관이 발행한 펀드 지분을 매입함으로써 해당 투자 대상에 대한 노출을 간접적으로 보유할 수 있도록 합니다.

이더리움 ETF는 이더리움을 기본 자산으로 보유하는 상장지수펀드를 말합니다. 사용자가 이더리움 현물 ETF를 구매할 때 본질적으로 이더리움을 구매하는 것이지만, 실제로 이더리움을 직접 보유하고 있는 것은 아닙니다.

2. 이더리움 현물 ETF의 장점


2.1 낮은 투자 문턱: 지갑 사용과 같은 암호화 기술을 배우고 마스터할 필요가 없습니다. 전통적인 금융 상품 거래 방법에 익숙해지면 투자자의 투자 문턱이 낮아집니다.

2.2 규정 준수: 이더리움 현물 ETF는 전통적인 증권 거래소에서 거래되며 관련 기관의 규제를 받습니다. 규제된 시장은 투자자에게 더 많은 신뢰와 보안을 제공합니다.

2.3 저렴한 비용: 이더리움 현물 ETF를 구매하는 것이 ETH를 직접 구매하는 것보다 저렴하므로 비용에 민감한 투자자에게 매력적입니다.

2.4 지갑 도난 위험 감소: 이더리움현물 ETF 사용자는 이더리움을 직접 보유하지 않습니다. 디지털 지갑 분실 및 도난 위험을 피하면서 이더리움 가격 변동으로 인해 수익을 얻을 수 있습니다.

3. 이더리움 현물 ETF와 선물 ETF의 차이점


이더리움 현물 ETF와 선물 ETF의 가장 큰 차이점은 투자 목표에 있습니다.

이더리움 현물 ETF는 이더리움을 기본 자산으로 직접 보유하는 상장지수펀드로, 이더리움 현물 ETF의 성과는 보유 이더리움의 가치와 연동됩니다. 투자자가 이더리움 현물 ETF를 구매하면 본질적으로 이더리움을 구매하는 것이지만, 이더리움을 직접 보유하지는 않습니다.

반면 이더리움 선물 ETF는 이더리움을 직접 보유하지 않는 상장지수펀드로, 선물 시장의 변동에 의해 가치가 영향을 받는 선물 정산을 위한 계약인 이더리움 선물 계약에 투자합니다.

4. 이더리움 현물 ETF 신청


Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, Hashdex를 포함한 6개 기관이 이더리움 현물 ETF 신청서를 연속으로 제출했습니다.

2024년 3월 5일, SEC는 BlackRock의 이더리움 현물 ETF 신청에 대한 결정을 연기했습니다. 최신 일정에 따르면 SEC는 5월 말까지 이더리움 현물 ETF 신청과 관련하여 응답할 예정입니다.


2024년 5월 24일, SEC는 미국에 상장될 최초의 이더리움 현물 ETF를 승인했습니다.

5. 시장에 대한 영향


많은 사람들은 2024년이 이더리움에게 중요한 해가 될 것이라고 믿습니다. 내부적으로 덴쿤(Dencun) 업그레이드로 인해 이더리움의 확장성과 생태계가 더욱 번창하는 데 대한 장애물이 제거되었으며, 외부의 관점에서 볼 때, 이더리움 현물 ETF의 승인은 전통 시장에서 더 많은 자금을 유치하여 그 영향력을 더욱 확대할 것입니다. 동시에 규제 시스템 하의 이더는 규정 준수 측면에서 더욱 보호받을 수 있게 될 것입니다.

이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리움의 시장 영향력을 더욱 확대할 것입니다. 다만 이더리움 가격이 신고가를 달성하는 데 얼마나 걸릴지는 추이를 지켜봐야 알 수 있을 것입니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

덴쿤(Dencun) 업그레이드 영향

덴쿤(Dencun) 업그레이드 영향

1. 덴쿤 업그레이드란?이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레이

유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

지난 상승장의 시작은 유동성 채굴이 주도하며 &#34;DeFi(탈중앙화 금융)의 여름&#34;을 열었습니다. 따라서 이번 상승장 역시 유동성 리스테이킹이 가장 유력한 촉매제가 될 것으로 예상하는 분들이 많습니다.1. 유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?이더리움의 합의 메커니즘이 지분 증명으로 전환된 이후, 이더리움 스테이킹에 대한 수요가 급격히 증가하면서 유동

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

탈중앙화 대출이란?

탈중앙화 대출이란?

DEX 거래소와 마찬가지로 탈중앙화 대출 역시 탈중앙화 금융의 핵심 요소 중 하나입니다. 2020년 여름의 탈중앙화 금융 (DeFi)가 다양한 DEX 간의 경쟁으로 유동성 경쟁을 촉발했다면, 컴파운드 대출과 DEX의 통합은 흥미로운 트렌드의 프롤로그가 될 것입니다.1. 탈중앙화 대출이란?기존 금융 시스템에서는 사용자가 금융 서비스를 이용하려면 은행 계좌가

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요