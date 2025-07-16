이더리움 현물 ETF란 무엇인가요?





2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리움의 시장 영향력을 더욱 확대할 것입니다.









ETF는 Exchange Traded Funds의 약자로, 증권거래소에서 거래될 수 있는 주식과 유사한 투자펀드입니다.





ETF는 실물 담보의 형태로 특정 자산을 증권화하며, 투자자가 해당 기관이 발행한 펀드 지분을 매입함으로써 해당 투자 대상에 대한 노출을 간접적으로 보유할 수 있도록 합니다.





이더리움 ETF는 이더리움을 기본 자산으로 보유하는 상장지수펀드를 말합니다. 사용자가 이더리움 현물 ETF를 구매할 때 본질적으로 이더리움을 구매하는 것이지만, 실제로 이더리움을 직접 보유하고 있는 것은 아닙니다.









2.1 낮은 투자 문턱: 지갑 사용과 같은 암호화 기술을 배우고 마스터할 필요가 없습니다. 전통적인 금융 상품 거래 방법에 익숙해지면 투자자의 투자 문턱이 낮아집니다.





2.2 규정 준수: 이더리움 현물 ETF는 전통적인 증권 거래소에서 거래되며 관련 기관의 규제를 받습니다. 규제된 시장은 투자자에게 더 많은 신뢰와 보안을 제공합니다.





2.3 저렴한 비용: 이더리움 현물 ETF를 구매하는 것이 ETH를 직접 구매하는 것보다 저렴하므로 비용에 민감한 투자자에게 매력적입니다.





2.4 지갑 도난 위험 감소: 이더리움현물 ETF 사용자는 이더리움을 직접 보유하지 않습니다. 디지털 지갑 분실 및 도난 위험을 피하면서 이더리움 가격 변동으로 인해 수익을 얻을 수 있습니다.









이더리움 현물 ETF와 선물 ETF의 가장 큰 차이점은 투자 목표에 있습니다.





이더리움 현물 ETF는 이더리움을 기본 자산으로 직접 보유하는 상장지수펀드로, 이더리움 현물 ETF의 성과는 보유 이더리움의 가치와 연동됩니다. 투자자가 이더리움 현물 ETF를 구매하면 본질적으로 이더리움을 구매하는 것이지만, 이더리움을 직접 보유하지는 않습니다.





반면 이더리움 선물 ETF는 이더리움을 직접 보유하지 않는 상장지수펀드로, 선물 시장의 변동에 의해 가치가 영향을 받는 선물 정산을 위한 계약인 이더리움 선물 계약에 투자합니다.









Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, Hashdex를 포함한 6개 기관이 이더리움 현물 ETF 신청서를 연속으로 제출했습니다.





2024년 3월 5일, SEC는 BlackRock의 이더리움 현물 ETF 신청에 대한 결정을 연기했습니다. 최신 일정에 따르면 SEC는 5월 말까지 이더리움 현물 ETF 신청과 관련하여 응답할 예정입니다.





2024년 5월 24일, SEC는 미국에 상장될 최초의 이더리움 현물 ETF를 승인했습니다.









많은 사람들은 2024년이 이더리움에게 중요한 해가 될 것이라고 믿습니다. 내부적으로 덴쿤(Dencun) 업그레이드로 인해 이더리움의 확장성과 생태계가 더욱 번창하는 데 대한 장애물이 제거되었으며, 외부의 관점에서 볼 때, 이더리움 현물 ETF의 승인은 전통 시장에서 더 많은 자금을 유치하여 그 영향력을 더욱 확대할 것입니다. 동시에 규제 시스템 하의 이더는 규정 준수 측면에서 더욱 보호받을 수 있게 될 것입니다.





이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리움의 시장 영향력을 더욱 확대할 것입니다. 다만 이더리움 가격이 신고가를 달성하는 데 얼마나 걸릴지는 추이를 지켜봐야 알 수 있을 것입니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.