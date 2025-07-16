비트코인 룬(Runes)이란 무엇인가요?





룬(Runes) 프로토콜이라고도 알려진 비트코인 룬은 비트코인 네트워크에서 직접 대체 가능한 토큰을 발행하는 프로토콜입니다. 룬 프로토콜은 2023년 9월, 오디널스(Ordinals) 프로토콜의 창시자인 Casey Rodarmor가 제안했습니다. 비트코인 룬은 비트코인 반감기 이벤트와 함께 공식적으로 출시되었습니다.









1.1 간소화된 토큰 생성 및 관리. 룬은 UTXO 모델을 사용해 토큰을 발행하고 관리하므로 과거 인스크립션으로 인한 UTXO 폭발 문제를 피하고 온체인 공간을 최소화하는 동시에 전반적인 효율성을 개선합니다.





1.2 네트워크 부하 감소. 룬은 토큰 거래에 사용되는 데이터를 최소화함으로써 네트워크 혼잡을 줄여 비트코인의 확장성과 사용자 친화성을 높입니다.





1.3 라이트닝 네트워크와의 호환성. 룬은 기본적으로 라이트닝 네트워크와 호환되며, 더 빠르고 저렴한 토큰 거래를 가능하게 하고 비트코인 탈중앙 금융의 새로운 가능성을 열어줍니다.





1.4 잘못된 거래로 인한 토큰 자동 소멸. 룬은 오류가 있는 토큰을 자동으로 파기하는 기능을 통해 사용자가 UTXO를 올바르게 관리할 수 있도록 장려합니다.









2.1 인스크립션. 새로운 룬을 생성하는 과정은 인스크립션으로, 생성자는 이름, 심볼, 공급량, ID, 소수점 이하 자릿수 등의 매개변수를 정의하고 이를 OP_RETURN 출력에 기록합니다. 토큰 공급은 룬 토큰 잔액을 추적하는 데 사용되는 특정 UTXO에 할당됩니다. 코드에서 룬은 사전 채굴되도록 설정할 수 있습니다. 실제 프로젝트 생성 시 공정성을 보장하기 위해 많은 프로젝트가 사전 채굴을 하지 않는 형태를 선택합니다.





2.2 민팅. 각인 후 룬은 공개 또는 비공개 방식으로 민팅할 수 있습니다. 개방형 민팅은 각인 후 누구나 룬을 민팅할 수 있으며, 누구나 민팅 거래를 생성하여 일정 수의 새로운 룬을 민팅할 수 있습니다. 신규 토큰은 특정 기간이 지나면 민팅이 종료되어 토큰 공급이 제한되는 등 특정 조건을 충족한 후에만 비공개 민팅을 통해 생성할 수 있습니다.





2.3 양도/거래. 룬의 이전은 한 소유자에서 다른 소유자에게 룬을 이전하는 Edict(법령)을 통해 이루어집니다. Edict 기능을 사용하면 일괄 룬 전송, 에어드랍, 발행된 모든 룬을 하나의 계정으로 전송할 수 있습니다.





2.4 파괴. 룬은 사용할 수 없는 주소로 보내서 유통에서 영구적으로 제거할 수 있습니다.













오디널스 프로토콜은 2022년 말 Casey Rodarmor가 스마트 컨트랙트 없이 비트코인 네트워크에서 NFT를 발행할 수 있는 비트코인 NFT 프로토콜로 소개했습니다.





개발자 Domo는 오디널스 프로토콜을 기반으로 비트코인 네트워크에서 대체 가능한 토큰을 발행하기 위해 우리가 흔히 '인스크립션'이라고 부르는 BRC-20 표준을 제안했습니다. 이후 이 표준은 네트워크에 불을 지피며 시장의 FOMO를 일으켰습니다. 또한 비문의 인기로 인해 많은 수의 정크 UTXO가 발생하여 비트코인 네트워크에 혼잡을 일으켰고, 이는 Casey Rodarmor로 대표되는 개발자들의 비판을 받았습니다.





2023년 9월, Casey Rodarmor는 토큰 생성과 관리를 간소화하여 BRC-20 프로토콜로 인한 비트코인 네트워크의 부담을 줄인 룬 프로토콜을 제안했습니다.









룬은 오디널스 프로토콜을 기반으로 BRC-20 토큰 표준을 개선하며, 어느 정도는 인스크립션에 비해 룬이 업그레이드되고 개선된 것으로 볼 수 있습니다.





룬과 인스크립션의 주요 차이점은 각인 위치에 있습니다. 룬은 OP_RETURN 데이터에 새겨지는 반면, 인스크립션은 증인 데이터에 새겨집니다.





이 둘의 차이점은 다음 표에 나와 있습니다:

비교 룬 인스크립션 UTXO 기준 예 아니오 오디널스 기준 아니오 예 토큰 종류 대체 가능 대체 가능 온체인 풋프린트 최소화 높음 라이트닝 네트워크와의 호환성 예 아니오 퍼블릭 민팅 지원 지원









4.1 지갑: 일반 암호화폐와 마찬가지로 룬을 관리하려면 특정 지갑 애플리케이션이 필요합니다. 일반적인 애플리케이션으로는 거래소에서 제공하는 Unisat, Xverse, Web3 지갑이 있습니다.





4.2 룬 런치패드: 룬 프로젝트와 토큰의 출시 및 배포를 위한 웹사이트.





4.3 거래 시장: Magic Eden과 같은 NFT 플랫폼은 이제 룬 거래를 지원하므로 초보자도 친숙하게 사용할 수 있습니다.





4.4 DeFi: 룬 생태계의 DeFi 분야에서는 대출과 룬 브릿지(크로스체인) 등의 시도가 등장했습니다. 룬의 존재는 비트코인 네트워크에서 DeFi 개발의 문을 열었습니다.













비트코인 룬은 아직 초기 단계로, 룬 프로토콜 창립자 Casey Rodarmor가 인정한 것처럼 주로 투기와 거래로 이뤄지고 있습니다.





비트코인 룬에 참여하고 투자하고 싶다면 전문 플랫폼에서 거래하거나 대출 프로토콜을 사용해 룬을 빌려주고 이자를 받을 수 있습니다.





룬은 현재 시장 심리에 크게 의존한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 시장 심리가 약해지면 룬은 유동성이 떨어지고 거래가 불가능해져 투자 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 룬 거래에 참여하기 전에 예상되는 위험을 관리하시기 바랍니다.









룬의 등장으로 비트코인 네트워크에 더 많은 관심이 쏠리고 새로운 사용 사례가 등장했습니다. 룬은 이제 막 도입되었으며, 앞으로 더 많은 사용 사례로 확장되고 크게 변화할지 여부는 아직 미지수입니다. 새로운 기술의 등장에 대해 인내심을 갖고 궁극적으로 비트코인 네트워크 생태계의 번영에 어떻게 기여할지 지켜봐야 할 것입니다.



