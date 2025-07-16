Web3 기술이 산업을 재편해 나가면서 블록체인 혁신은 e스포츠와 게임 산업에 파괴적인 변화를 이끌고 있습니다. Gameness는 혁신적인 GNESS 토큰 시스템을 활용해 플레이어, 개발자, 브랜드 모두에게 혜택을 제공하는 폐쇄형 생태계를 구축합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)에서 완전히 발행된 최초의 플랫폼 토큰인 GNESS는 Gameness 슈퍼 앱의 핵Web3 기술이 산업을 재편해 나가면서 블록체인 혁신은 e스포츠와 게임 산업에 파괴적인 변화를 이끌고 있습니다. Gameness는 혁신적인 GNESS 토큰 시스템을 활용해 플레이어, 개발자, 브랜드 모두에게 혜택을 제공하는 폐쇄형 생태계를 구축합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)에서 완전히 발행된 최초의 플랫폼 토큰인 GNESS는 Gameness 슈퍼 앱의 핵
Web3 e스포츠 혁명 개막: Gameness, 새로운 플레이어 경제 생태계 구축을 위해 GNESS 토큰 공개

2025년 7월 16일
Web3 기술이 산업을 재편해 나가면서 블록체인 혁신은 e스포츠와 게임 산업에 파괴적인 변화를 이끌고 있습니다. Gameness는 혁신적인 GNESS 토큰 시스템을 활용해 플레이어, 개발자, 브랜드 모두에게 혜택을 제공하는 폐쇄형 생태계를 구축합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)에서 완전히 발행된 최초의 플랫폼 토큰인 GNESS는 Gameness 슈퍼 앱의 핵심 기반을 이룹니다. 커뮤니티 주도형 ‘Achieve-to-Earn’ 모델은 Web3 게이밍과 AI를 근본적으로 새로운 방식으로 결합합니다.
이 글에서는 Gameness의 혁신적인 가치를 심층 분석하고 GNESS 토큰의 핵심 기능을 탐구하며, Web3 분야에서 매력적인 투자 기회로 자리매김하는 이유를 깊이 있게 살펴봅니다.

1. Gameness: 경계를 넘어선 Web3 e스포츠 생태계


Gameness는 Web2와 Web3의 간극을 메우며 블록체인 기술을 통해 e스포츠 산업에 새로운 활력을 불어넣습니다. 전신인 The Academys의 기술적 기반을 바탕으로, 이 플랫폼은 전통적인 게임 경험과 Web3 혁신을 융합합니다. 플레이어는 게임 내 업적을 통해 경제적 보상과 진정한 디지털 자산의 소유권을 획득하고, 브랜드와 개발자는 플랫폼 도구를 활용하여 사용자 수를 늘리고 참여도를 높일 수 있습니다.

이 플랫폼의 핵심 개념은 바로 “커뮤니티 공동 창작”이라는 원칙 위에 세워졌습니다:

슈퍼 앱 생태계

사용자는 직관적인 슈퍼 앱을 통해 토너먼트에 참여하고 보상을 획득하며, LockNess(토큰 스테이킹) 및 NessPerience(몰입형 체험)와 같은 기능을 통해 장기적인 활동을 지속할 수 있습니다.

AI 기반의 성장

“AI + Gaming Empower Growth”라는 슬로건은 AI 알고리즘을 사용하여 플레이어의 경험과 토너먼트 운영을 최적화하는 이 프로젝트의 기술 비전을 구현합니다.

2. GNESS 토큰: 생태계의 “디지털 생명줄”


DEX에서 독점적으로 발행되는 Gameness의 네이티브 토큰인 GNESS는 탈중앙화 금융(DeFi)의 정신을 구현합니다. 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.

거버넌스 투표권

GNESS 보유자는 Gameness DAO 거버넌스에 참여하여 e스포츠 리그 규칙 및 오프라인 이벤트 장소 등 중요한 사항에 대해 투표하여 진정한 “사용자 공동 거버넌스”를 실현합니다.

스테이킹 및 가치 적립 시스템

LockNess 스테이킹 메커니즘을 통해 사용자는 스테이킹 규모와 기간에 따라 등급별 혜택을 받을 수 있습니다. 개인 게이머(B2C)와 기업 파트너(B2B) 모두 GNESS를 장기 보유함으로써 높은 수익을 확보할 수 있습니다.

생태계 결제 수단

토너먼트 참가비, NFT 구매 등 플랫폼 내 모든 거래는 GNESS로 결제되며, 이는 생태계 내 토큰 순환을 지속합니다.

성과 수익화 채널

플레이어는 게임 내 성과를 통해 GNESS 토큰과 NFT 수집품을 획득할 수 있습니다. 이러한 디지털 자산은 개인 “명예의 전당”에 저장하거나 자유롭게 거래할 수 있습니다.

커뮤니티 액세스 자격 증명

GNESS는 플랫폼 토너먼트, 트레이닝 캠프 및 오프라인 모임에 참여하기 위한 ‘패스포트’ 역할을 하며, 엘리트 사용자(“Nessies”)는 토큰 및 NFT 보유량에 따라 독점적인 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

3. 토크노믹스


GNESS는 총 5억 개의 토큰을 발행하며, 초기 참여자의 인센티브와 장기적인 생태계 안정성을 지속 가능한 토크노믹스로 균형 있게 조화시키도록 설계되었습니다.

4. Gameness의 핵심 역량


투명하고 신뢰할 수 있는 인프라

모든 토너먼트 데이터, 플레이어 성과, 경기 결과 등은 블록체인에 저장되어 조작을 방지하고 공정한 경쟁 환경을 보장합니다.

글로벌 확장 역량

42개국에서 640만 명 이상의 사용자를 보유한 Gameness는 연말까지 사용자 수 1,000만 명을 돌파하는 것을 목표로 하고 있습니다. Binance, The Sandbox, KuCoin 등과의 전략적 파트너십을 통해 전 세계적으로 더욱 빠른 성장을 달성할 것입니다.

업계 최고 수준의 팀 구성

  • Burak Çevik (창립자 겸 CEO): ESL과 Bigpoint의 전 고위 임원 출신으로, e스포츠 관련 저서 2권의 저자로, 깊이 있는 업계 통찰력과 폭넓은 인맥을 보유한 인물입니다.
  • Metin Erduran (공동 창립자 겸 CTO): Riot Games 출신의 기술 전문가로, 플랫폼 핵심 아키텍처 개발을 주도했습니다.
  • Boğaçhan Aydın (사업 개발 책임자): 전략적 자원 통합에 강점을 가진 e스포츠 투자 분야의 베테랑입니다.

팀은 GNESS의 미래는 모든 참가자들이 함께 만들어가는 것이라고 강조합니다. 커뮤니티의 힘이 진정한 원동력입니다.

5. 전망: Gameness의 별을 향한 여정


명확한 전략적 로드맵을 바탕으로 Gameness는 e스포츠 업계에서 리더십 위치를 향해 꾸준히 전진하고 있습니다.
  • 2023 시드 라운드: 시드 펀딩 라운드를 완료하고 Amazon, Microsoft 등 브랜드들과 파트너십을 체결했습니다.
  • 주요 토너먼트: Binance 플랫폼에서 수백만 달러 규모의 상금 풀을 가진 다수의 이벤트를 개최했습니다.
  • 플레이어 가치 환원: 창립자 Burak Çevik은 인터뷰에서 프로젝트가 1세대 제품에서 발전해온 배경에는 Web3 기술을 통해 플레이어에게 가치를 환원하겠다는 사명감이 있었다고 밝혔습니다.

6. MEXC에서 GNESS를 구매하는 방법


Gameness와 GNESS 토큰의 출시로 Web3 e스포츠 경제의 새로운 장이 열렸습니다. “Achieve-to-Earn” 모델, 투명한 블록체인 아키텍처, 최고 수준의 파트너십을 결합한 이 플랫폼은 플레이어, 브랜드, 투자자 모두에게 윈-윈의 기회를 제공합니다. 2025년 4월에 DEX가 출시되면 GNESS는 가상 세계와 현실 세계를 연결하는 핵심 연결고리가 되어 e스포츠에서 사용자 주권 시대를 열게 될 것입니다.

GNESS 토큰이 MEXC에 상장되었습니다. GNESS를 구매하려면 다음 단계를 따르세요:

1) MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 웹사이트를 방문하세요.
2) 검색 창에 GNESS를 입력하고 현물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.


MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 입금 및 거래 이벤트에 참여하고, 몇 가지 간단한 미션을 완료하면 보상을 받을 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유할 것을 권장하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해한 후 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

