2025년의 Web3 AI 에이전트: 재미에서 실용성으로의 전환

인공지능(AI)이 급속도로 발전함에 따라 AI 에이전트의 역할은 처음에 엔터테인먼트 기반의 상호작용에 초점을 맞춘 것에서 훨씬 더 확장되었습니다. 2025년까지 Web3 기술의 부상은 AI 에이전트의 궤적을 재정의하여, 재미있는 채팅봇에서 필수적인 문제 해결 도우미로 전환할 것으로 예상됩니다. 여기서는 이 놀라운 변화와 AI의 미래에 대한 의미를 살펴봅니다.

전환: 재미에서 실용성으로


AI 에이전트는 처음에는 사용자를 유머러스한 상호작용과 개인화된 농담으로 끌어들이는 엔터테인먼트 중심 도구로 시작되었습니다. *URLS-Goat_USDT* 및 *URLS-ACT_USDT*와 같은 플랫폼은 이러한 경향을 잘 보여주고 있으며, 참신함으로 대중의 마음을 사로잡았습니다. 그러나 사용자의 요구가 변화함에 따라 AI 에이전트의 역할은 실질적인 문제를 해결하고 효율성을 향상시키는 방향으로 바뀌었습니다.

Web3의 등장은 이러한 진화를 촉진시켰습니다. 탈중앙화 네트워크와 토큰 경제는 AI 에이전트가 전례 없는 자율성과 역량을 발휘할 수 있는 생태계를 만들어 냈습니다. 금융, 법률, 부동산 등 특정 산업에 최적화된 전문적인 대규모 언어 모델(LLM)이 이러한 변화를 가속화했습니다. 이 모델은 금융 의사 결정 및 법률 자문과 같은 핵심 분야에서 최대 99%의 정확도를 제공하여 범용 모델이 부족한 부분을 메워줍니다. 이러한 진화는 엔터테인먼트 도구에서 전문적인 문제 해결사로의 중요한 도약을 의미합니다.

Web3가 AI 에이전트의 미래를 어떻게 강화하는가


탈중앙화와 토크노믹스 등 Web2에 비해 Web3의 독특한 장점은 AI 에이전트의 혁신과 적용을 위한 새로운 길을 열어 주었습니다. 이러한 특징 덕분에 AI 에이전트는 현실 세계의 문제를 해결할 수 있을 뿐 아니라 전 세계적으로 효율적으로 협업을 할 수 있게 되었습니다.

글로벌 유동성: 탈중앙화 금융 지원

Web3는 토큰 발행과 탈중앙화 자금 조달 메커니즘을 촉진하여 전통적인 자금 조달 방식을 변화시킵니다. AI 프로젝트는 이제 전통적인 벤처 캐피털의 긴 과정을 거치지 않고도 빠르고 효율적으로 자금을 확보할 수 있습니다. 이러한 모델은 개발 속도를 가속화할 뿐만 아니라 글로벌 협업을 촉진하여 AI 기술의 빠른 혁신을 이끌고 있습니다.

토크노믹스: 인센티브와 생태계 성장

토큰 기반 생태계는 참여에 대한 인센티브를 제공하고 성장을 지속합니다. 예를 들어, Virtuals.io는 거래 수수료의 1%를 추론 비용으로 할당하여 외부 자금에 의존하지 않고 지속적인 운영을 보장합니다. 이러한 메커니즘은 지속 가능성을 촉진할 뿐만 아니라 혁신과 생태계 개발을 유도합니다.

개방형 인프라: 개발 장벽을 낮추다

Web3의 오픈 소스 모델, 탈중앙화 컴퓨팅 자원(예: Hyperbolic Labs와 AethirCloud), 개방형 데이터 파이프라인(예: Cookiedotfun)은 AI 개발자들에게 저비용의 효율적인 인프라를 제공합니다. 이러한 자원들은 진입 장벽을 낮추어 광범위한 참여를 유도하고, AI 애플리케이션에서 다양성과 창의성을 촉진합니다.

번성하는 Web3 AI 생태계


Web3의 성숙과 함께 AI 에이전트 생태계가 크게 확장되었습니다. Bittensor, Olas, Pond, Flock과 같은 플랫폼은 보다 상호 연결되고 강력한 AI 환경을 구축하고 있습니다. 이러한 도구들은 AI 에이전트의 개발과 배치를 단순화함으로써 엔터테인먼트에서 유틸리티로의 전환을 더욱 촉진합니다.

혁신을 주도하는 주요 플랫폼:
  • AlchemistAIapp: 기술 지식이 없는 사용자도 AI 에이전트를 만들 수 있는 코드 없는 AI 애플리케이션 플랫폼.
  • Questflow: 여러 에이전트의 기능을 통합하여 생산성을 향상시키는 다중 에이전트 조정 프로토콜.


단일 목적의 AI 에이전트도 전문 분야에서 주목을 받고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • CorpauditAI: 재무 분석에 중점을 두고, 사용자가 보고서를 감사하고 시장 기회를 식별할 수 있도록 지원합니다.
  • CPA 에이전트: 암호화폐 세금 계산 및 보고서 생성을 단순화합니다.


전문화된 AI 플랫폼의 출현은 지능형 시스템이 협력하고 복잡한 문제를 해결하는 방식에 근본적인 변화를 촉발했습니다.
Virtuals.io와 ai16zdao (Agentic Layer 1s)와 같은 플랫폼은 전반적인 생태계 품질을 향상시키고 있으며, TheoriqAI (Coordination Layers)는 복잡한 작업을 효율적으로 처리하기 위한 다중 에이전트 협업을 혁신하고 있습니다. 이러한 발전은 AI 에이전트가 혁신을 주도하고 생산성을 향상시키며 사회에 큰 영향을 미치는 산업별 보조 조종사가 되는 방향으로 전환하고 있음을 의미합니다.


Web3.0 AI 에이전트의 미래


2025년, Web3.0 AI 에이전트는 엔터테인먼트 도구에서 전문 비서로 중요한 변화를 겪을 준비가 되어 있습니다. 특히 금융과 법률 같은 중요한 분야에서 그 변화를 가속화할 것입니다. 이러한 진화는 AI 에이전트 영역이 주요 투자 영역으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다. 투자자들에게 이러한 기회를 활용하는 것은 새로운 기술 및 금융 혁명을 예고할 수 있습니다.

디지털 자산 거래 분야의 글로벌 리더인 MEXC는 AI 에이전트 애플리케이션의 채택과 성장을 지원할 준비가 되어 있습니다. 효율적인 상장 메커니즘, 다양한 토큰 제공, 강력한 유동성, 알파 프로젝트 발굴 기능을 갖춘 MEXC는 투자자가 AI 에이전트 관련 프로젝트를 탐색하고 새로운 기회를 포착할 수 있는 중요한 관문 역할을 합니다. MEXC를 활용함으로써 투자자가 빠르게 진화하는 AI 및 Web3 환경에서 앞서 나갈 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료는 재정, 법률, 세금 또는 투자 관련 조언을 제공하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 제공되는 정보이며, 투자 활동을 보증하지 않습니다. 사용자는 관련된 위험을 완전히 이해하고 정보에 입각한 결정을 내릴 것을 권장합니다. 모든 투자 활동은 사용자의 책임입니다.


