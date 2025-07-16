웹2.0의 거물 소니(Sony), 퍼블릭 블록체인의 새로운 물결을 일으키며 웹3.0에 뛰어들다

또 다른 강력한 플레이어가 레이어 2에 합류하다





8월 23일 소니(Sony) 웹사이트의 공식 발표에 따르면, 소니의 싱가포르 자회사인 소니 블록 솔루션 랩스(Sony Block Solution Labs Pte. 는 이더리움 기반의 레이어 2 확장 솔루션인 Soneium을 공식적으로 출시할 예정입니다. 일주일 후, 소니는 모든 개발자와 크리에이터가 사용할 수 있는 Soneium 테스트넷의 출시를 발표했습니다. 8월 30일에 발표된 최신 소식에 따르면, Soneium은 트랜잭과 파트너십을 맺고 글로벌 법정화폐 온램프 서비스를 제공하여 사용자가 기존 결제 수단을 사용하여 생태계에 참여할 수 있는 옵션을 제공한다고 합니다.





Soneium은 소니가 Startale과 협력하여 개발한 새로운 레이어 2 블록체인 프로젝트입니다. Soneium은 Optimism Foundation에서 개발한 Op Stack과 슈퍼체인을 활용하여 확장 가능하고 EVM과 호환되며 개발자 친화적인 블록체인을 만듭니다.









Soneium은 기존 이더리움 인프라를 기반으로 구축되며, 데이터 처리를 처리하여 일반적으로 L1 솔루션과 관련된 느린 처리 속도와 높은 비용 문제를 해결합니다. 또한, Soneium은 모든 업종의 다양한 요구를 충족하고 전 세계 사용자를 지원할 수 있는 다목적 범용 블록체인이 되는 것을 목표로 합니다. Soneium 네트워크에서는 어디에 있든, 무엇을 하든 모두가 크리에이터입니다.





소니는 소니 뮤직, 소니 픽처스, 소니 뱅크 등 다양한 제품 라인에 소네움의 기능을 점진적으로 통합하여 기존 산업에 블록체인 기술을 효율적으로 적용할 수 있도록 지원할 계획입니다.





소니는 Soneium 출시와 함께 블록체인과 웹3.0 분야에서 더 많은 영향력을 확보할 것으로 기대됩니다.





웹2 시대의 선구자인 소니는 디지털 전환과 혁신의 물결 속에서 리더십을 유지하기 위해 미래 지향적인 비전과 선제적인 접근 방식을 통해 웹3 시대로 꾸준히 나아가고 있습니다.





2021년, 소니는 MCU 영화 "스파이더맨: 노 웨이 홈" 개봉 직전에 AMC 극장과 제휴하여 스파이더맨 팬들에게 NFT를 배포했습니다.

2022년 3월, 소니는 유니버설 뮤직 그룹과 협력하여 마일스 데이비스(Miles Davis)와 같은 전설적인 뮤지션의 디지털 수집품을 Snowcrash NFT 마켓플레이스에 출시했습니다.

2022년 4월, 소니의 자회사인 소니 네트워크 커뮤니케이션즈는 싱가포르에 NFT 중심 회사를 설립했습니다.

2023년 초, 소니 그룹 산하 사업부인 소니 네트워크 커뮤니케이션즈는 멀티체인 스마트 컨트랙트 네트워크인 Astar 네트워크와 제휴하여 NFT 및 DAO(탈중앙화된 자율 조직) 유틸리티 프로젝트에 초점을 맞춘 Web3 인큐베이션 프로그램을 시작했습니다.

2023년 8월, 소니는 암호화폐 거래소 Whalefin을 인수했으며, 이후 S.BLOX로 브랜드명을 변경했습니다.

2023년 9월에는 합작 투자 자회사인 "Sony Network Communications Labs Pte. Ltd."가 설립되었습니다. 이 새로운 회사는 블록체인 기술 개발에 중점을 두고 주로 소니 체인의 개발을 진행하게 됩니다.

2024년 3월, 소니 파이낸셜 그룹의 자회사인 소니 뱅크는 2024년 여름에 "소니 뱅크 커넥트"를 출시할 계획이라고 발표했습니다.

2024년 4월, 소니 은행은 법정화폐에 고정된 스테이블코인을 발행할 계획으로 개념 증명을 시작했습니다.





암호화폐 생태계가 빠르게 확장됨에 따라 핵심 인프라로서 이더리움의 메인넷은 전례 없는 도전에 직면하고 있습니다. 초당 약 15건의 트랜잭션을 처리하는 기본 용량으로는 증가하는 사용자 기반과 복잡한 상호작용 수요를 수용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 네트워크 혼잡이 빈번하게 발생하고 거래 수수료가 치솟아 많은 잠재적 사용자에게 높은 장벽이 되고 있습니다.





이더리움은 이러한 문제를 해결하기 위해 확장 솔루션을 도입해야 했고, 이것이 바로 레이어 2가 등장한 이유입니다. 레이어 2는 주로 확장성, 트랜잭션 비용, 트랜잭션 속도를 해결합니다.





현재 레이어 2 확장 솔루션은 이더리움 생태계 내에서 상당한 발전을 이루었으며, 이더리움의 네트워크 혼잡과 높은 가스 수수료를 완화하는 중요한 수단으로 자리 잡았습니다. L2BEAT의 데이터에 따르면 현재 73개의 레이어 2 프로젝트가 있으며, 8월 30일 기준 레이어 2에 잠긴 총 가치는 약 359억 7천만 달러에 달하며, 이는 지난 1년 동안 전년 대비 215.93% 성장한 수치입니다.









레이어 2 생태계가 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있지만, 처리량 측면에서 아직 이더리움을 능가하는 레이어 2 네트워크는 없다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 당면한 시급한 과제는 보다 다양하고 영향력 있는 dApp을 도입하여 레이어 2 생태계의 육성과 확장을 가속화하고, 이를 통해 적용 범위와 영향력을 넓히는 것입니다. 그래야만 레이어 2 네트워크가 더욱 번영하는 생태계를 구축하여 더 많은 사용자층을 유치하고 유지할 수 있습니다.





MEXC는 항상 레이어 2의 발전에 발맞추어 왔으며, 구체적인 조치를 통해 레이어 2의 광범위한 채택을 적극적으로 장려하고 있습니다.





가장 빠른 상장 속도와 가장 다양한 토큰을 보유한 플랫폼 중 하나인 MEXC는 MATIC, OP, ARB, STRK, MANTA 등 많은 레이어 2 관련 토큰을 가장 먼저 상장하여 사용자들이 레이어 2 생태계에 편리하게 참여할 수 있는 방법을 제공했습니다. 또한, MEXC는 가장 인기 있는 프로젝트를 다루는 레이어 2 전용 부문을 개설하여 사용자가 시장 동향과 투자 기회를 빠르게 파악할 수 있도록 했습니다.









MEXC는 투자자들의 금전적 부담을 덜어주기 위해 사용자의 거래 수수료를 낮추기 위해 최선을 다하고 있습니다. 블록체인 업계에서 높은 거래 수수료는 오랫동안 사용자들의 주요 관심사였습니다. MEXC는 업계 최저 수준의 거래 수수료를 제공함으로써 보다 사용자 친화적이고 비용 효율적인 거래 환경을 조성하여 사용자 경험과 만족도를 더욱 향상시키고 있습니다.





현재 레이어 2(L2) 영역에서 Soneium은 뛰어난 역량으로 눈부신 데뷔를 하며 이 분야에 새로운 활력과 기대를 불어넣고 있습니다. 엔터테인먼트 업계의 글로벌 거인으로서 메인넷 출시 이후 소니의 전략적 행보가 매우 기대됩니다. 소니는 Soneium의 공식 출시와 함께 게임, 음악, 영화 산업에서의 광범위한 경험과 영향력을 활용하여 일련의 웹3 지향 혁신 프로젝트를 지원하고 개발하여 웹2와 웹3 세계를 원활하게 연결할 것으로 널리 기대되고 있습니다. 이는 수백만 명의 사용자를 위한 신흥 디지털 경제로의 다리를 구축하여 기존 블록체인 기술에 주저했던 웹2 사용자를 웹3의 광활한 세계로 끌어들이고 안내할 것입니다.





업계의 관찰자로서 MEXC는 Soneium의 발전을 면밀히 모니터링하고 지켜보겠습니다.





