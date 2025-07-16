Wave: 온체인 스마트 시대를 위한 웹3 거래와 금융의 혁신









Wave World (WAV)는 웹3.0 공간에서 거래, 엔터테인먼트, 금융 경험을 제공하는 SUI 블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 생태계의 네이티브 토큰입니다. 350만 명 이상의 온체인 사용자, 30만 개 이상의 일일 활성 주소, 50만 건 이상의 일일 거래를 보유한 Wave World는 다양하고 효율적인 시스템을 통해 그 강점을 입증하고 있습니다.





이 프로젝트는 텔레그램과 같은 인기 플랫폼에 직접 통합하여 사용자가 EOA 지갑과 상호작용을 단순화하도록 설계되었습니다. 이는 웹2.0에서 웹3.0으로 범위를 확장할 뿐만 아니라 원활하고 편리한 경험을 보장합니다. Wave World는 단순한 토큰 거래 플랫폼이 아니라 다음과 같은 다양한 우수한 유틸리티도 제공합니다:





AI 거래 에이전트: 실시간 시장 인사이트를 제공하여 사용자가 정확한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

밈 월드: 수백만 명의 사용자에게 도달하는 밈코인을 쉽게 출시하고 거래할 수 있도록 지원합니다.

소셜 기반 접근: 추가 앱 없이도 소셜 미디어를 통해 토큰을 즉시 거래할 수 있습니다.

자동 스나이핑: 높은 정확도로 자동으로 거래를 실행하여 사용자가 수익 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.

모든 DEX 통합: 빠르고 효율적인 거래를 위해 모든 탈중앙화 거래소를 하나의 플랫폼으로 통합합니다.

안전 거래: 거래 전 온체인 검증을 통해 안전한 거래 환경을 보장합니다.





신규 사용자와 전문 트레이더 모두를 위한 종합 창구가 되겠다는 비전으로 Wave World는 거래, 스테이킹, 이자 농사, 다양한 금융 상품을 통해 다양한 수익 기회를 제공하면서 블록체인 시장에서 꾸준히 입지를 다지고 있습니다.













Wave World는 다음과 같은 다양한 서비스가 포함된 통합 생태계로 운영됩니다:

토큰 거래: 사용자는 MEXC와 같은 평판이 좋은 거래소에서 WAV/USDT와 같은 거래 페어를 통해 WAV를 거래할 수 있습니다.

P2E: 통합된 게임을 통해 플레이어는 엔터테인먼트를 즐길 수 있을 뿐만 아니라 보상으로 WAV 토큰을 획득할 수 있습니다.

DeFi 및 스테이킹: DeFi 시스템을 통해 사용자는 스테이킹, 이자 수확, 탈중앙 금융 상품에서 불로 소득을 얻을 수 있습니다.













Wave World(WAV)의 총 공급량은 최대 1,000,000,000 WAV이며, 주요 카테고리에 다음과 같이 할당됩니다:

시드 라운드: 10%

프라이빗 라운드: 12%

퍼블릭 라운드: 1.5%

유동성: 4%

생태계: 30%

에어드랍 시즌 1: 10%

커뮤니티: 15%

고문 및 초기 기여자 8%

팀 9.5%









시드, 프라이빗, 퍼블릭 라운드에는 락업 해제 전 “클리프” 기간이 있습니다. 시드 및 프라이빗 라운드는 각각 12개월과 9개월의 클리프 기간이 있으며, 퍼블릭 라운드는 4개월 후에 완전히 잠금 해제됩니다.





원활한 거래를 보장하기 위해 TGE에서는 유동성이 완전히 잠금 해제됩니다.





생태계 토큰은 60개월에 걸쳐 점진적으로 잠금 해제되며, 에어드랍 시즌 1은 4개월 후에 완전히 배포됩니다.





커뮤니티 토큰은 5개월 동안 잠겨 있다가 55개월에 걸쳐 잠금 해제됩니다.





고문, 초기 기여자 및 팀을 위한 토큰은 1년간 잠긴 후 24개월과 48개월에 걸쳐 점진적으로 해제됩니다. 이 메커니즘은 안정적인 성장을 유지하고 매도 압력을 방지하는 데 도움이 됩니다.









WAV 토큰은 단순한 결제 수단 이상의 역할을 하며, 생태계 내에서 사용자와 개발자를 위한 다양한 유틸리티를 제공합니다:





기본 결제 수단: WAV는 웨이브 생태계의 핵심 통화로, 디앱, Play-to-Earn 게임, 디파이 상품, 웨이브 트레이딩 플랫폼에서 거래에 사용됩니다.





거래 수수료 및 dApp 통합: Wave 생태계에 통합되는 타사 dApp과 게임은 거래 수수료로 WAV를 사용해야 하며, 이는 토큰에 대한 실제 수요를 창출합니다.





수익 창출 및 스테이킹: WAV 보유자는 Wave의 DeFi 상품에 토큰을 스테이킹하여 이자 및 보상을 받을 수 있으며, 이를 통해 불로 소득을 최적화할 수 있습니다.





밈 토큰에 대한 독점 접근: WavePad 및 WaveStaking을 통해 WAV 보유자는 밈 토큰 사전 판매에 조기 접근하여 공개 상장 전에 투자 기회를 늘릴 수 있습니다.





바이백 및 소각 메커니즘: Wave는 플랫폼 수익을 사용하여 WAV 토큰을 매입 및 소각함으로써 인플레이션을 억제하고 장기적인 가치를 향상시킵니다.





이러한 다양한 유틸리티를 통해 WAV는 단순한 거래 자산이 아니라 전체 웨이브 생태계의 성장을 이끄는 핵심 동력입니다.









Wave는 Sui에서 블록체인 생태계를 확장하고 DeFi, AI 트레이딩, 밈 토큰, dApp을 통합하여 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이 프로젝트는 멀티체인 기능을 지원하여 유동성과 글로벌 시장 범위를 확대하는 것을 목표로 합니다.





AI 트레이딩의 개발은 실시간 시장 분석 도구를 제공하여 사용자가 트레이딩 전략을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 향후 로드맵에서 Wave World는 dApp 확장에 집중하여 장기적인 발전을 위한 강력한 기반을 마련할 것입니다.









글로벌 선도 디지털 거래 플랫폼인 MEXC는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 인기 토큰, 뛰어난 유동성 등의 장점을 자랑합니다. 이러한 특징을 통해 투자자들은 급변하는 시장에서 기회를 포착할 수 있습니다. 이제 WAV가 MEXC에 상장되어 초저 수수료로 토큰을 거래할 수 있습니다.





1） MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2）검색창에서 WAV 토큰을 검색하고 현물 또는 선물 거래 중 하나를 선택합니다.

3） 주문 유형을 선택하고 수량과 가격 등의 매개변수를 입력한 후 거래를 완료합니다.







