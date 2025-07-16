1. Wave World (WAV)란 무엇인가요 Wave World (WAV)는 웹3.0 공간에서 거래, 엔터테인먼트, 금융 경험을 제공하는 SUI 블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 생태계의 네이티브 토큰입니다. 350만 명 이상의 온체인 사용자, 30만 개 이상의 일일 활성 주소, 50만 건 이상의 일일 거래를 보유한 Wave World는 다양하고 효율1. Wave World (WAV)란 무엇인가요 Wave World (WAV)는 웹3.0 공간에서 거래, 엔터테인먼트, 금융 경험을 제공하는 SUI 블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 생태계의 네이티브 토큰입니다. 350만 명 이상의 온체인 사용자, 30만 개 이상의 일일 활성 주소, 50만 건 이상의 일일 거래를 보유한 Wave World는 다양하고 효율
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/Wave: 온체인 스... 거래와 금융의 혁신

Wave: 온체인 스마트 시대를 위한 웹3 거래와 금융의 혁신

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#초보자
수이
SUI$3.4153-3.15%
플러리싱 에이아이
AI$0.1207-6.14%
PoP Planet
P$0.11787+36.13%
DeFi
DEFI$0.001688-5.16%
PlaysOut
PLAY$0.04572-1.82%

1. Wave World (WAV)란 무엇인가요


Wave World (WAV)는 웹3.0 공간에서 거래, 엔터테인먼트, 금융 경험을 제공하는 SUI 블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 생태계의 네이티브 토큰입니다. 350만 명 이상의 온체인 사용자, 30만 개 이상의 일일 활성 주소, 50만 건 이상의 일일 거래를 보유한 Wave World는 다양하고 효율적인 시스템을 통해 그 강점을 입증하고 있습니다.

이 프로젝트는 텔레그램과 같은 인기 플랫폼에 직접 통합하여 사용자가 EOA 지갑과 상호작용을 단순화하도록 설계되었습니다. 이는 웹2.0에서 웹3.0으로 범위를 확장할 뿐만 아니라 원활하고 편리한 경험을 보장합니다. Wave World는 단순한 토큰 거래 플랫폼이 아니라 다음과 같은 다양한 우수한 유틸리티도 제공합니다:

  • AI 거래 에이전트: 실시간 시장 인사이트를 제공하여 사용자가 정확한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
  • 밈 월드: 수백만 명의 사용자에게 도달하는 밈코인을 쉽게 출시하고 거래할 수 있도록 지원합니다.
  • 소셜 기반 접근: 추가 앱 없이도 소셜 미디어를 통해 토큰을 즉시 거래할 수 있습니다.
  • 자동 스나이핑: 높은 정확도로 자동으로 거래를 실행하여 사용자가 수익 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.
  • 모든 DEX 통합: 빠르고 효율적인 거래를 위해 모든 탈중앙화 거래소를 하나의 플랫폼으로 통합합니다.
  • 안전 거래: 거래 전 온체인 검증을 통해 안전한 거래 환경을 보장합니다.

신규 사용자와 전문 트레이더 모두를 위한 종합 창구가 되겠다는 비전으로 Wave World는 거래, 스테이킹, 이자 농사, 다양한 금융 상품을 통해 다양한 수익 기회를 제공하면서 블록체인 시장에서 꾸준히 입지를 다지고 있습니다.


2. Wave World의 운영 방식


Wave World는 다음과 같은 다양한 서비스가 포함된 통합 생태계로 운영됩니다:
  • 토큰 거래: 사용자는 MEXC와 같은 평판이 좋은 거래소에서 WAV/USDT와 같은 거래 페어를 통해 WAV를 거래할 수 있습니다.
  • P2E: 통합된 게임을 통해 플레이어는 엔터테인먼트를 즐길 수 있을 뿐만 아니라 보상으로 WAV 토큰을 획득할 수 있습니다.
  • DeFi 및 스테이킹: DeFi 시스템을 통해 사용자는 스테이킹, 이자 수확, 탈중앙 금융 상품에서 불로 소득을 얻을 수 있습니다.

3. WAV 토크노믹스


3.1 총 공급량 및 토큰 할당


Wave World(WAV)의 총 공급량은 최대 1,000,000,000 WAV이며, 주요 카테고리에 다음과 같이 할당됩니다:
  • 시드 라운드: 10%
  • 프라이빗 라운드: 12%
  • 퍼블릭 라운드: 1.5%
  • 유동성: 4%
  • 생태계: 30%
  • 에어드랍 시즌 1: 10%
  • 커뮤니티: 15%
  • 고문 및 초기 기여자 8%
  • 팀 9.5%

3.2 토큰 베스팅 일정


시드, 프라이빗, 퍼블릭 라운드에는 락업 해제 전 “클리프” 기간이 있습니다. 시드 및 프라이빗 라운드는 각각 12개월과 9개월의 클리프 기간이 있으며, 퍼블릭 라운드는 4개월 후에 완전히 잠금 해제됩니다.

원활한 거래를 보장하기 위해 TGE에서는 유동성이 완전히 잠금 해제됩니다.

생태계 토큰은 60개월에 걸쳐 점진적으로 잠금 해제되며, 에어드랍 시즌 1은 4개월 후에 완전히 배포됩니다.

커뮤니티 토큰은 5개월 동안 잠겨 있다가 55개월에 걸쳐 잠금 해제됩니다.

고문, 초기 기여자 및 팀을 위한 토큰은 1년간 잠긴 후 24개월과 48개월에 걸쳐 점진적으로 해제됩니다. 이 메커니즘은 안정적인 성장을 유지하고 매도 압력을 방지하는 데 도움이 됩니다.

4. Wave World 유틸리티


WAV 토큰은 단순한 결제 수단 이상의 역할을 하며, 생태계 내에서 사용자와 개발자를 위한 다양한 유틸리티를 제공합니다:

기본 결제 수단: WAV는 웨이브 생태계의 핵심 통화로, 디앱, Play-to-Earn 게임, 디파이 상품, 웨이브 트레이딩 플랫폼에서 거래에 사용됩니다.

거래 수수료 및 dApp 통합: Wave 생태계에 통합되는 타사 dApp과 게임은 거래 수수료로 WAV를 사용해야 하며, 이는 토큰에 대한 실제 수요를 창출합니다.

수익 창출 및 스테이킹: WAV 보유자는 Wave의 DeFi 상품에 토큰을 스테이킹하여 이자 및 보상을 받을 수 있으며, 이를 통해 불로 소득을 최적화할 수 있습니다.

밈 토큰에 대한 독점 접근: WavePad 및 WaveStaking을 통해 WAV 보유자는 밈 토큰 사전 판매에 조기 접근하여 공개 상장 전에 투자 기회를 늘릴 수 있습니다.

바이백 및 소각 메커니즘: Wave는 플랫폼 수익을 사용하여 WAV 토큰을 매입 및 소각함으로써 인플레이션을 억제하고 장기적인 가치를 향상시킵니다.

이러한 다양한 유틸리티를 통해 WAV는 단순한 거래 자산이 아니라 전체 웨이브 생태계의 성장을 이끄는 핵심 동력입니다.

5. Wave World의 미래 잠재력


Wave는 Sui에서 블록체인 생태계를 확장하고 DeFi, AI 트레이딩, 밈 토큰, dApp을 통합하여 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이 프로젝트는 멀티체인 기능을 지원하여 유동성과 글로벌 시장 범위를 확대하는 것을 목표로 합니다.

AI 트레이딩의 개발은 실시간 시장 분석 도구를 제공하여 사용자가 트레이딩 전략을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 향후 로드맵에서 Wave World는 dApp 확장에 집중하여 장기적인 발전을 위한 강력한 기반을 마련할 것입니다.

6. WAV 토큰 매수 방법


글로벌 선도 디지털 거래 플랫폼인 MEXC는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 인기 토큰, 뛰어난 유동성 등의 장점을 자랑합니다. 이러한 특징을 통해 투자자들은 급변하는 시장에서 기회를 포착할 수 있습니다. 이제 WAV가 MEXC에 상장되어 초저 수수료로 토큰을 거래할 수 있습니다.

1） MEXC 앱 또는 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다.
2）검색창에서 WAV 토큰을 검색하고 현물 또는 선물 거래 중 하나를 선택합니다.
3） 주문 유형을 선택하고 수량과 가격 등의 매개변수를 입력한 후 거래를 완료합니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

카피 트레이딩이란? 알아야 할 장점과 위험

암호화폐 시장에서 선물 거래는 높은 잠재 수익률로 유명하지만, 복잡성과 내재된 위험은 초보자들을 낙담시키는 경우가 많습니다. 이러한 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 널리 채택된 카피 트레이딩 기능을 도입했으며, 트레이더들이 직면한 주요 과제를 직접 해결하여 200만 명 이상의 사용자를 유치했습니다.이 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 최고 실적을 기록한

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요