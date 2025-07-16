MEXC는 WCT 현물 및 선물 거래를 선보일 예정입니다. 현재 이 플랫폼은 WCT 토큰을 위한 입금 채널을 개설하여, MEXC에 토큰을 입금하고 후속 거래를 기다릴 수 있도록 하고 있습니다. 동시에, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 WCT 입금 및 거래 활동에 참여하고 273,000 WCT 및 50,000 USDT에 해당하는 보상을 공유MEXC는 WCT 현물 및 선물 거래를 선보일 예정입니다. 현재 이 플랫폼은 WCT 토큰을 위한 입금 채널을 개설하여, MEXC에 토큰을 입금하고 후속 거래를 기다릴 수 있도록 하고 있습니다. 동시에, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 WCT 입금 및 거래 활동에 참여하고 273,000 WCT 및 50,000 USDT에 해당하는 보상을 공유
WalletConnect: Web3 연결로 암호화폐 세계의 관문을 열다

WalletConnect: Web3 연결로 암호화폐 세계의 관문을 열다

2025년 7월 16일MEXC
0m
MEXC는 WCT 현물 및 선물 거래를 선보일 예정입니다. 현재 이 플랫폼은 WCT 토큰을 위한 입금 채널을 개설하여, MEXC에 토큰을 입금하고 후속 거래를 기다릴 수 있도록 하고 있습니다.

동시에, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 WCT 입금 및 거래 활동에 참여하고 273,000 WCT 및 50,000 USDT에 해당하는 보상을 공유할 수 있습니다.

1. WalletConnect (WCT)란 무엇인가요?


WalletConnect (WCT)는 디지털 지갑과 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 간의 안전한 연결을 가능하게 해주는 최초의 오픈소스 암호화 프로토콜입니다. 이 기술 덕분에 사용자는 개인 키를 노출하지 않고도 다양한 dApp에 손쉽게 접근할 수 있어, 보안성을 극대화할 수 있습니다.

2. 왜 WalletConnect를 사용해야 할까요?


모든 종류의 지갑과 호환: Trust Wallet, MetaMask, Rainbow Wallet 등 다양한 지갑과 호환되며, WalletConnect는 600개 이상의 지갑을 지원합니다. 또한 5만 개 이상의 탈중앙화 애플리케이션(dApp)에 접근할 수 있습니다.

철저한 보안: 모든 연결은 종단 간 암호화(E2EE)되어 있어, 정보나 자산이 탈취당할 걱정 없이 안전하게 이용할 수 있습니다.

간편한 사용성: QR 코드를 스캔하거나 링크를 클릭하기만 하면 됩니다. 복잡한 개인 키를 입력할 필요가 없어, 피싱이나 사기 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.

3. WalletConnect (WCT)는 어떻게 작동하나요?


몇 가지 간단한 단계만 거치면, Uniswap이나 OpenSea 같은 dApp에 자신의 암호화폐 지갑을 안전하게 연결할 수 있습니다:

1）dApp 접속하기: 사용하려는 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 실행합니다.
2）지갑 연결 선택: "지갑 연결(Connect Wallet)" 버튼을 클릭하고, WalletConnect를 선택합니다.
3）QR 코드 스캔 또는 링크 클릭: PC를 사용하는 경우 QR 코드를 스캔하고, 모바일 기기에서는 링크를 클릭합니다.
4）연결 승인: 지갑 앱에서 연결 요청을 확인하고 승인합니다.

이제 개인 키를 입력할 필요 없이 dApp에서 토큰 스왑, 거래 등 다양한 작업을 직접 수행할 수 있습니다.

4. WalletConnect의 토크노믹스


WalletConnect Token (WCT)은 WalletConnect 네트워크의 네이티브 토큰으로, 초기 총 공급량은 10억 개로 제한되어 있습니다. WCT는 공정한 분배를 통해 사용자 참여를 유도하고, 지속 가능한 생태계 발전을 도모하기 위해 설계되었습니다. WCT 토크노믹스의 토큰 분배는 다음과 같습니다:

WalletConnect 펀드 (27%)
파트너십, 후원, 생태계 개발, 마케팅 활동 등에 사용됩니다.
에어드랍 (18.5%)
새로운 사용자 유입을 장려하고 커뮤니티 참여를 유지하기 위해 단계적으로 배포됩니다.
팀 (18.5%)
창립 멤버 및 프로젝트 개발자에게 할당되어 프로젝트의 지속적인 개발을 지원합니다.
보상 (17.5%)
스테이킹 및 기여 보상 활동에 사용되어 네트워크 보안을 강화하는 데 기여합니다.
투자자 (11.5%)
프로젝트 초기 지지자들에게 감사의 의미로 할당됩니다.
핵심 개발 (7%)
프로토콜 및 관련 모듈 개발에 사용됩니다.

이 토크노믹스 모델은 사용자들의 활발한 참여를 유도할 뿐만 아니라, WalletConnect 생태계의 개발과 확장을 위한 안정적인 자원도 함께 제공합니다.


5. WCT의 기능과 활용 사례


WCT는 단순한 토큰이 아닌, WalletConnect 생태계에서 핵심적인 역할을 수행하며 효율적인 네트워크 운영과 지속 가능한 성장을 이끕니다. 주요 활용 사례는 다음과 같습니다:

네트워크 참여 보상: 사용자는 WCT를 스테이킹하거나 노드를 운영하거나 지갑과 협업함으로써 보상을 받을 수 있습니다. 이는 생태계의 활발한 참여를 유도하고 시스템의 안정성을 확보하는 데 기여합니다.

네트워크 성능 및 신뢰성 향상: WCT 스테이킹은 네트워크 보안을 강화하고 최적의 성능을 유지하도록 도우며, 커뮤니티 기여를 장려함으로써 생태계의 지속적인 발전을 지원합니다.

거버넌스 및 투표 권한: WCT 보유자는 프로토콜 업그레이드나 시스템 개선 등 주요 결정 사항에 대해 투표할 수 있으며, 이를 통해 네트워크의 향후 방향에 영향력을 행사할 수 있습니다.

지속 가능한 수익원: WCT는 거래 수수료 및 기타 수익 채널의 지불 수단으로 사용되며, 생태계의 장기적인 경제적 안정성과 성장을 뒷받침합니다.

6. WalletConnect (WCT) 팀 및 파트너 소개


6.1 개발 팀


WalletConnect는 CEO 제스 홀그레이브(Jess Houlgrave)의 리더십 아래 운영되고 있습니다. 그녀는 결제, 예술, 암호화폐 및 금융 분야에서 12년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 이전에는 Checkout.com의 최고 전략 책임자(Chief Strategy Officer)로 근무했고, Codex Protocol의 창립자이기도 합니다. 또한 영란은행(Bank of England) 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 포럼의 위원이자, Art and Blockchain Fund의 설립자입니다. 제스의 리더십 하에 WalletConnect는 안전하고 사용자 친화적인 탈중앙화 생태계 구축에 전념하고 있습니다.

6.2 전략적 파트너


WalletConnect는 Coinbase Ventures, Polygon Ventures 등 업계 선도 기업들과 전략적 파트너십을 체결하고 있으며, 이들의 재정적 지원을 바탕으로 플랫폼의 글로벌 영향력을 확대하고 있습니다. 현재 WalletConnect 생태계에는 수백 개의 지갑과 수천 개의 디앱(dApp)이 포함되어 있으며, 이는 강력한 소통 및 상호작용 네트워크를 형성하고 있습니다.

7. WalletConnect의 성장 잠재력


탈중앙화 애플리케이션(dApp)과 블록체인 기술이 지속적으로 발전함에 따라, WalletConnect는 지갑과 dApp을 안전하게 연결하는 필수적인 다리 역할을 하게 됩니다. 강화된 보안성과 최적화된 거래 기능은 더 많은 사용자를 끌어들일 것이며, MEXC와 같은 유명 거래소 상장은 토큰의 높은 유동성을 보장합니다. 또한, 탈중앙화 거버넌스 모델과 활발한 커뮤니티는 광범위한 채택과 잠재적인 투자 기회를 위한 견고한 기반을 마련해 줍니다.

8. MEXC에서 WCT 구매하는 방법


WalletConnect (WCT)는 암호화폐 지갑과 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 연결하는 핵심 브릿지로, 블록체인 생태계 내에서 안전하고 편리하며 탈중앙화된 연결 방식을 제공합니다. 높은 유동성, 유연한 레버리지 거래, 편리한 전환 기능을 제공하는 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 찾고 있다면, MEXC가 최적의 선택입니다.

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 접속하여 로그인합니다.
2) 검색창에 WCT 토큰을 입력한 후, WCT 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량, 가격 등의 거래 조건을 입력한 후 거래를 완료합니다.

면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 내용도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 투자에 앞서 관련 위험을 충분히 이해하시고 신중하게 판단하시기 바랍니다. 본 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


