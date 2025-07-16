Virtuals 생태계 혁명: AI 에이전트로 구동되는 최고의 잠재력 있는 토큰 알아보기

Virtuals 프로토콜은 Base 생태계와 AI 에이전트가 주목을 받으면서 블록체인 업계에 큰 파장을 일으키고 있습니다. Virtuals는 AI 기술과 블록체인을 결합하여 획기적인 사용 사례를 도입하고 유망한 토큰의 급증을 불러일으켰습니다. 그 선두에 선 AIXBT 는 단 2주 만에 170배 급등하여 시가총액 1억 달러를 돌파하며 전 세계 투자자들의 관심을 사로잡았습니다. 그렇다면 Virtuals 생태계에서 주목해야 할 또 다른 토큰은 무엇일까요? 지금 바로 살펴보도록 하겠습니다!









Luna by Virtuals (LUNA)는 24시간 연중무휴 라이브 스트리밍 기능으로 시청자를 사로잡으며 Virtuals 프로토콜의 대표 토큰으로 자리 잡았습니다. 입소문을 탄 틱톡의 성공과 에이전트 내러티브와의 연계로 시가총액이 2억 4천만 달러까지 상승했습니다. 이후 약 7,800만 달러(CoinGecko 기준)로 안정화되었지만, 최근의 반등은 LUNA의 시장 매력이 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. 최첨단 기술과 탄탄한 엔터테인먼트 입소문으로 LUNA는 투자자들이 주의 깊게 지켜봐야 할 토큰입니다. 는 24시간 연중무휴 라이브 스트리밍 기능으로 시청자를 사로잡으며 Virtuals 프로토콜의 대표 토큰으로 자리 잡았습니다. 입소문을 탄 틱톡의 성공과 에이전트 내러티브와의 연계로 시가총액이 2억 4천만 달러까지 상승했습니다. 이후 약 7,800만 달러(CoinGecko 기준)로 안정화되었지만, 최근의 반등은 LUNA의 시장 매력이 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. 최첨단 기술과 탄탄한 엔터테인먼트 입소문으로 LUNA는 투자자들이 주의 깊게 지켜봐야 할 토큰입니다.













GAME by Virtuals (GAME)는 고급 AI 에이전트를 사용하여 복잡한 입력을 처리하고 스마트한 피드백을 제공하며 학습을 통해 지속적으로 개선합니다. 경험, 반성, 동적 특성을 결합한 장기 기억을 기반으로 하는 GAME은 의사 결정과 적응력에서 탁월한 능력을 발휘합니다. 2024년 10월 출시 이후, GAME의 시가총액은 4,900만 달러(CoinGecko 기준)까지 치솟았습니다. 진화하는 기술과 AI 의사 결정의 엄청난 잠재력을 바탕으로 GAME은 이 분야의 주요 플레이어가 될 것입니다. 는 고급 AI 에이전트를 사용하여 복잡한 입력을 처리하고 스마트한 피드백을 제공하며 학습을 통해 지속적으로 개선합니다. 경험, 반성, 동적 특성을 결합한 장기 기억을 기반으로 하는 GAME은 의사 결정과 적응력에서 탁월한 능력을 발휘합니다. 2024년 10월 출시 이후, GAME의 시가총액은 4,900만 달러(CoinGecko 기준)까지 치솟았습니다. 진화하는 기술과 AI 의사 결정의 엄청난 잠재력을 바탕으로 GAME은 이 분야의 주요 플레이어가 될 것입니다.













Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT)는 AI와 딥러닝을 사용해 복잡한 블록체인 데이터를 명확하고 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 곧 출시될 Full Access Terminal은 Nansen, Dune, Arkham, CoinGecko의 데이터를 통합하여 사용자가 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 독특한 모델을 통해 사용자는 월 99달러를 지불하거나 25만 SAINT 토큰을 보유하면 SAINT의 도구에 접근할 수 있습니다. 시가 총액이 1,700만 달러에 달하며 빠르게 성장하고 있는 SAINT는 블록체인 분석을 재정의할 준비가 되어 있습니다. 는 AI와 딥러닝을 사용해 복잡한 블록체인 데이터를 명확하고 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 곧 출시될 Full Access Terminal은 Nansen, Dune, Arkham, CoinGecko의 데이터를 통합하여 사용자가 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 독특한 모델을 통해 사용자는 월 99달러를 지불하거나 25만 SAINT 토큰을 보유하면 SAINT의 도구에 접근할 수 있습니다. 시가 총액이 1,700만 달러에 달하며 빠르게 성장하고 있는 SAINT는 블록체인 분석을 재정의할 준비가 되어 있습니다.













sekoia by Virtuals (SEKOIA)는 AI 기반 투명성과 오픈 데이터로 블록체인 벤처 캐피털을 재정의하고 있습니다. 완전히 자율적인 VC 에이전트가 되기 위해 설계된 SEKOIA는 암호화폐 투자의 공정성과 혁신에 대한 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 아직 진화 중이지만, 고유한 투자 프레임워크로 인해 SEKOIA는 이미 가상자산 생태계의 핵심 프로젝트로 자리 잡았습니다. 시가총액이 2,300만 달러에 달하고 성장세를 보이고 있는 이 프로젝트는 주목해야 할 프로젝트입니다.













VaderAI by Virtuals (VADER)는 완전 자율 트레이딩 기능을 갖춘 AI 기반 DAO 투자 매니저가 되는 것을 목표로 합니다. Litepaper에 따르면, VADER는 리서치, 전략 시뮬레이션, 온체인 실행을 포함한 엔드투엔드 거래 절차를 실행할 수 있는 최초의 AI 에이전트입니다.





최근 VaderAI는 3명의 AI 엔지니어로 구성된 팀을 영입하여 기술 전문성을 강화했습니다. 자율 트레이딩 능력과 Arkham, Etherscan, CoinGecko와 같은 플랫폼과의 통합을 통해 AI 기반 투자 및 시장 전략의 주요 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 현재 3,900만 달러의 가치를 지닌 VaderAI는 단기간에 190% 이상의 성장을 보이며 강력한 모멘텀을 보여주고 있습니다.

















WAI Combinator by Virtuals (WAI)는 자율 학습을 통해 효율성과 의사 결정을 향상하도록 설계된 최첨단 AI 액셀러레이터 에이전트입니다. 2025년 1월에 출시될 예정인 WAI는 AI 애플리케이션을 위한 더욱 스마트하고 진보된 솔루션을 약속합니다. 시가총액이 130만 달러인 WAI는 현재 규모는 작지만, 혁신적인 접근 방식과 자동화에 초점을 맞춘 덕분에 AI 가속 및 지능형 에이전트 기술 분야의 판도를 바꿀 것으로 기대됩니다. 는 자율 학습을 통해 효율성과 의사 결정을 향상하도록 설계된 최첨단 AI 액셀러레이터 에이전트입니다. 2025년 1월에 출시될 예정인 WAI는 AI 애플리케이션을 위한 더욱 스마트하고 진보된 솔루션을 약속합니다. 시가총액이 130만 달러인 WAI는 현재 규모는 작지만, 혁신적인 접근 방식과 자동화에 초점을 맞춘 덕분에 AI 가속 및 지능형 에이전트 기술 분야의 판도를 바꿀 것으로 기대됩니다.

















MUSIC by Virtuals (MUSIC)는 Agentstarter의 DJ AI 에이전트로, 최첨단 AI를 사용하여 뮤직 비디오를 제작하고 엔터테인먼트 경험을 재정의합니다. 550만 달러의 시가총액과 공급량의 60%를 Base 트레이더에게 에어드랍하는 MUSIC은 이미 큰 반향을 일으키고 있습니다. 엔터테인먼트 분야로 영역을 확장하면서 MUSIC은 사용자와 투자자들로부터 더 많은 관심을 받을 것으로 예상됩니다. 는 Agentstarter의 DJ AI 에이전트로, 최첨단 AI를 사용하여 뮤직 비디오를 제작하고 엔터테인먼트 경험을 재정의합니다. 550만 달러의 시가총액과 공급량의 60%를 Base 트레이더에게 에어드랍하는 MUSIC은 이미 큰 반향을 일으키고 있습니다. 엔터테인먼트 분야로 영역을 확장하면서 MUSIC은 사용자와 투자자들로부터 더 많은 관심을 받을 것으로 예상됩니다.













Virtuals 프로토콜의 AI 에이전트 토큰은 블록체인 공간에서 혁명을 일으키고 있습니다. 가상 에이전트와 트레이딩 봇부터 벤처 캐피탈 매니저와 AI 기반 음악 제작자까지, 이 토큰은 암호화폐 시장에 새로운 활력을 불어넣는 동시에 AI의 판도를 바꿀 잠재력을 보여줍니다. 새로운 프로젝트가 등장하면서 가상자산 생태계 토큰은 차세대 투자 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 이러한 프로젝트에 대한 정보를 파악하고 깊이 파고든다면 인공지능이 주도하는 미래에서 큰 보상을 얻을 수 있습니다.





