선물 체험금, 포지션 에어드랍, 바우처 사용 안내

1. 선물 체험금 사용 안내 1.1 선물 체험금 규칙 1) 선물 체험금은 선물 거래에만 사용 가능하며, 이를 통해 발생한 수익은 출금할 수 있습니다. 다만, 체험금 자체는 출금이 불가하며 만료 시 자동 소멸됩니다. 2) 선물 체험금은 거래 증거금 또는 거래 수수료, 손실, 펀딩 수수료 상쇄 등에 사용될 수 있습니다. 3) 체험금 차감 내역은 거래 내역에서
1. 선물 체험금 사용 안내


1.1 선물 체험금 규칙


1) 선물 체험금은 선물 거래에만 사용 가능하며, 이를 통해 발생한 수익은 출금할 수 있습니다. 다만, 체험금 자체는 출금이 불가하며 만료 시 자동 소멸됩니다.
2) 선물 체험금은 거래 증거금 또는 거래 수수료, 손실, 펀딩 수수료 상쇄 등에 사용될 수 있습니다.
3) 체험금 차감 내역은 거래 내역에서 확인할 수 있으며, 수수료, 손실, 펀딩 수수료 등은 하나의 체험금 차감 항목으로 통합 표시될 수 있습니다.
예시 1: 5 USDT의 선물 체험금을 보유한 상태에서 2.5 USDT 손실과 0.03 USDT의 청산 수수료가 발생하면, 거래 내역에는 2.53 USDT 체험금 차감으로 표시됩니다.
예시 2: 2 USDT의 선물 체험금을 보유한 상태에서 2.5 USDT 손실과 0.03 USDT의 청산 수수료가 발생하면, 거래 내역에는 –2 USDT 체험금 차감으로 표시됩니다.
4) 선물 지갑에서 자산을 출금할 경우, 선물 체험금을 전부 소진하지 않았더라도 남은 체험금은 즉시 소멸됩니다.
5) 선물 체험금이 포함된 거래 수수료는 커미션 리베이트 대상에 포함되지 않습니다.

1.2 선물 체험금 확인 방법


선물 체험금 잔액 확인: 선물 체험금은 선물 지갑에 지급됩니다.

MEXC 앱을 실행 후 로그인하세요. 자산 탭에서 선물을 탭하고, 자산 목록 아래의 USDT에서 선물 체험금 잔액을 확인할 수 있습니다.


선물 체험금 사용 내역 확인 방법:

1) MEXC 앱에 로그인한 후, 좌측 상단의 프로필 아이콘을 탭합니다.
2) 거래 내역을 선택합니다.
3) 선물 거래를 선택합니다.
4) 자본 흐름을 선택한 후, 필터에서 체험금을 선택하고 확인을 눌러 체험금 사용 내역을 확인할 수 있습니다.



2. 포지션 에어드랍 사용 안내


2.1 포지션 에어드랍 수령 방법


1) 특별 초대를 받은 사용자는 이벤트 랜딩 페이지를 방문하거나 앱 내 팝업을 눌러 보상을 받을 수 있습니다.
2) $10,000 받기와 같은 이벤트에 참여해 포지션 에어드랍 보상을 획득하세요.

참고: 일부 이벤트의 경우, 조건 충족 여부가 매일 평가됩니다. 보상을 신청한 당일 기준으로 조건이 충족되지 않은 경우, 보상이 지급되지 않을 수 있습니다.

2.2 포지션 에어드랍 이벤트 참여 방법


포지션 에어드랍을 성공적으로 수령한 후에는 이메일 알림을 받게 됩니다. 레버리지, 포지션 금액, 거래 페어는 고정되어 있지 않습니다. 이메일에 안내된 내용을 참고해 주세요. 대부분의 포지션 에어드랍은 거래 방향이 랜덤으로 지정되지만, $10,000 받기 이벤트의 경우 사용자가 방향을 직접 선택할 수 있습니다.

2.3 수령한 포지션 확인 방법


포지션을 성공적으로 수령한 후에는 바로 선물 거래 페이지에서 해당 포지션을 확인할 수 있습니다.

2.4 수령한 에어드랍 포지션 사용 방법


포지션 에어드랍을 늘려 수익을 확대하거나, 수익실현 및 스탑로스 주문을 설정하거나, 포지션을 완전히 청산할 수 있습니다. 청산 후 발생한 수익은 출금 가능하지만, 남은 증거금은 자동으로 취소되며 출금하거나 재사용할 수 없습니다.

에어드랍된 포지션에서 추가 증거금 없이 손실이 발생할 경우, 최대 손실액은 에어드랍된 자금으로 제한되며, 다른 자산에는 영향을 미치지 않습니다.

3. 바우처 사용 안내


3.1 바우처 사용 규칙


1) 바우처는 선물 거래 수수료 상쇄에만 사용할 수 있으며, 증거금으로는 사용할 수 없습니다. 또한 출금이 불가하며, 만료되면 자동으로 회수됩니다.
2) 바우처는 수수료가 발생할 때 자동으로 적용되며, 따로 선택할 필요는 없습니다.
3) 바우처는 수수료 차감 시 가장 우선적으로 사용됩니다. 차감 순서: 바우처 > 체험금 > MX 토큰 차감
4) 바우처는 거래 수수료 전액을 충당할 때만 사용할 수 있습니다. 거래 수수료 일부만 차감은 지원되지 않습니다.
5) 바우처로 차감된 거래 수수료는 커미션 리베이트 대상에서 제외됩니다.

