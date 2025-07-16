초대 커미션 업그레이드! 더 많은 체험금 보상을 받아보세요!





MEXC에서는 사용자가 친구를 초대하여 MEXC 계정에 가입하도록 하면 친구의 현물 및 선물 거래에서 일정 비율의 커미션을 받을 수 있습니다. 더 많은 신규 사용자가 MEXC에 가입할 수 있도록 추천 커미션율을 다음과 같이 업그레이드 및 조정하였습니다:





1) 초대자의 현물 및 선물 거래 커미션율이 40%로 조정되었으며, 일부 지역에서는 50%로 상향 조정되었습니다.

2) 유효한 초대를 하면 초대자와 초대받은 사람 모두 선물 체험금 보상을 받게 됩니다.





조정된 커미션율을 통해 초대자는 친구를 더 초대하지 않고도 수익을 크게 늘릴 수 있습니다. 또한, 이번 업그레이드에는 추가 선물 체험금 보상이 포함되어, 초대자와 초대받은 사람 모두에게 혜택을 제공합니다.









1) 유효한 각 초대받은 사람은 가입 후 7일 이내에 100 USDT 이상의 입금 및 500 USDT 이상의 선물 거래량(레버리지 포함)으로 선물 거래를 완료해야 합니다. 유효한 입금은 온체인 입금, 법정화폐 입금, 신용/직불카드 구매, P2P 거래, 제3자 결제를 통해 이루어진 입금만 인정되며, 내부 이체나 선물 보내기는 유효한 입금으로 간주되지 않습니다.





2) 현물 거래 커미션은 다음 날 09:00 (KST) 기준으로 분배되며, 선물 거래 커미션은 다음 날 10:00 (KST) 기준으로 분배됩니다. 실제 분배 시간은 약간 다를 수 있습니다. 초대자의 커미션은 초대한 친구의 순 거래 수수료(순 수수료 = 거래 수수료 - 체험금 - 할인된 수수료 - 기타 수수료 공제)에서 발생합니다. 초대자는 초대받은 친구가 거래 수수료를 지불하는 데 사용한 동일한 통화로 커미션을 받습니다. 예를 들어, 초대받은 친구가 거래 수수료를 MX 토큰으로 지불하면, 초대자는 MX 토큰으로 커미션을 받게 됩니다.





3) 커미션은 선물 체험금, 입출금 수수료, 기타 프로모션으로 지불된 수수료에는 적용되지 않습니다. 비정상적인 거래 행위에서 발생한 수수료도 프로모션 보상에서 제외됩니다.





4) 초대자의 커미션 자격은 친구가 가입한 날로부터 1,080일간 유효합니다.





유효한 사용자 초대 및 보상 규칙에 대한 자세한 내용은 초대 페이지 하단의 정보를 참고하세요. 친구를 초대하는 방법에 대해 잘 모르겠다면, [ 친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기 ] 가이드를 참고하시면 도움이 됩니다.









Launchpool과 인기 프로젝트의 토큰에 관심이 있다면 Airdrop+ Kickstarter 이벤트에 참여할 수도 있습니다.





Airdrop+ 은 사용자가 인기 프로젝트의 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 특정 미션을 완료함으로써 프로젝트 토큰을 나누어 받는 이벤트입니다. 또한, 이벤트 페이지에서 초대 버튼을 클릭하고 해당 미션을 완료하면, 선착순으로 토큰 보상을 받을 수 있습니다.





MEXC Launchpool은 사용자가 지정된 토큰을 스테이킹하여 인기 암호화폐 또는 신규 상장 암호화폐를 에어드랍 받을 수 있는 에어드랍 이벤트입니다. 스테이킹한 토큰은 언제든지 상환할 수 있으며, 사용자는 스테이킹 비율에 따라 토큰 보상을 공유할 수 있습니다.





Kickstarter는 MX 보유자를 위한 전용 무료 에어드롭 이벤트입니다. 24시간 동안 MX를 5개 이상 연속으로 보유하면 이벤트 페이지에서 클릭 한 번으로 진행 중인 모든 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 초대할 수 있는 유효한 친구가 많을수록 해당 계수도 높아지며, 더 많은 토큰 보상을 나눠받을 수 있습니다.





이번 업데이트를 통해 MEXC는 사용자들이 친구를 초대하고 플랫폼 이벤트에 더욱 활발히 참여할 수 있도록 더 높은 초대 커미션율을 제공합니다. 친구를 초대하여 커미션을 얻거나 인기 프로젝트의 토큰 관련 이벤트에 참여하여 거래하면서 더 많은 보상을 즐기세요. 지금 바로 친구를 초대하여 MEXC에 가입하고 함께 거래 여정을 시작하세요!





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련된 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 책임을 지지 않습니다.