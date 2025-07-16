MX 토큰의 잠재력 활용









MX는 MEXC가 발행한 기본 유틸리티 토큰으로 MEXC 생태계를 지원합니다. MEXC 플랫폼은 암호화폐 매니아를 위한 안전하고 편리한 거래 환경을 제공합니다. 또한, MX 토큰을 보유한 사용자는 추가 혜택을 누릴 수 있습니다.













MX 토큰 보유자는 독점 월간 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 참여하고 보상을 받으려면 MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 홈페이지 탐색 메뉴의 [이벤트] 섹션에서 [킥스타터]를 선택하세요.









Kickstarter 이벤트에 참여하면 사용자는 신규 토큰에 대한 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. 참여에 사용된 MX 토큰은 잠기지 않으며, 사용자는 자격 기준을 충족하는 모든 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있습니다.





Kickstarter 이벤트에는 참여 요건이 있으며, 이를 충족하려면 최소 MX 토큰을 보유해야 합니다. 또한, 더 많은 적격 사용자를 초대할수록 해당 기여 배수가 높아지고 보상을 더 많이 받을 수 있습니다.





Kickstarter 프로그램 참여 요건에 대한 자세한 정보는 다음 가이드를 참고하시기 바랍니다: 킥스타터에 참여하는 방법









MEXC는 현물 거래 수수료가 메이커 0%, 테이커 0.05%로 매우 낮은 거래 수수료를 제공합니다. 선물 거래 수수료는 메이커 0%, 테이커 0.02%입니다.





사용자는 MX를 사용하여 현물 및 USDT-M 선물 수수료를 20% 상쇄할 수도 있습니다. 사용자가 1일 연속으로 500 MX 이상을 보유하면 현물 및 선물 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다.









참고: 수수료율은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 수수료율 페이지 에 표시된 요율을 참고하시기 바랍니다.









MEXC 플랫폼은 초대 커미션 시스템을 제공합니다. 친구를 MEXC에서 거래하도록 초대하면 사용자는 거래량의 백분율로 계산된 수수료를 받을 수 있습니다. 이 커미션은 일회성으로 정산되는 것이 아닙니다: 초대자는 초대받은 친구가 거래를 완료할 때마다 초대자는 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다.





MEXC 플랫폼 홈페이지 우측 상단에서 사용자 아이콘을 클릭하고 [추천]을 선택한 후 추천 페이지에서 [친구 초대]를 클릭합니다. 초대 코드 또는 초대 링크를 복사하여 친구에게 전송하여 MEXC에서 거래하도록 초대합니다.





초대 커미션에 대해 자세히 알아보려면 " 친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기 "를 확인하세요.

















MEXC의 내부 데이터를 분석한 결과, 2023년 1월부터 11월까지 총 1113건의 이벤트가 진행되었으며, 월 평균 111.3건의 이벤트가 진행되었습니다. 총 상금은 약 1억 3천만 달러에 달했으며, 월 평균 상금은 1,100만 달러를 넘었습니다.





11월 24일부터 30일까지 참여 기준을 충족했다면 28개 이상의 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하여 연간 68% 이상의 수익률을 얻을 수 있었을 것입니다.









사용자가 친구를 MEXC 플랫폼에 가입하도록 초대하면 친구가 거래를 완료할 때마다 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다. 현물 및 선물 거래 모두에 대한 일반 사용자의 커미션율은 40%입니다. 초대자가 더 높은 커미션을 받기를 원할 경우 MEXC 파트너가 되기를 신청할 수 있습니다. 요건을 충족하는 친구를 성공적으로 초대하면 초대자는 최대 60 USDT의 선물 체험금을 받을 수 있으며, 유효한 초대가 이루어질 때마다 20 USDT의 선물 체험금 보상도 받을 수 있습니다.





현물 커미션 보상은 익일 00:00(UTC+8) 경에 지급되며, 선물 커미션 보상은 익일 09:00(UTC+8) 경에 지급됩니다. 실제 지급 시간은 다소 지연될 수 있으며, 다음날의 실제 지급 시간이 기준이 됩니다. 커미션 보상은 MEXC 현물 계정으로 입금됩니다. 커미션 기록은 MEXC 초대 페이지에서 확인하시기 바랍니다.









토큰의 가장 직접적인 가치의 원천은 자체 가격 변동에서 비롯되며, MX도 예외는 아닙니다. 2023년 1분기에 MX는 330%에 달하는 가장 높은 성장률을 보였습니다. 현재 MX의 가격은 2023년에 265% 이상 급등했습니다. MX의 장기 보유자는 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. 더 많이 보유할수록 진입 비용이 낮아져 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.





또한 MX 토큰은 주기적 소각 메커니즘을 통해 가치를 안정화하는 이점을 얻습니다. MX 공급량은 MEXC의 정기적인 토큰 소각에 의해 제어됩니다. 토큰이 소각되면 유통량이 감소하여 희소성이 증가합니다. 희소성이 증가하면 종종 가격 상승으로 이어지기 때문에 MX는 소각 메커니즘이 없는 암호화폐에 비해 상대적으로 평가절하 가능성이 적습니다.





MEXC 플랫폼은 수익의 40%를 MX 토큰의 구매와 소각에 할당합니다. 2023년 1분기 동안 MEXC 플랫폼은 총 532만 개의 MX 토큰을 소각했습니다. MX 토큰의 유통량을 1억 개로 유지하는 것이 목표입니다. 소각 기록은 홈페이지 상단 탐색 메뉴에서 "현물거래"를 선택한 다음 "MX존"을 선택하고, MX존 페이지에서 "소각 내역 보기"를 클릭하면 데이터 인사이트를 통해 확인할 수 있습니다.









MX 보유는 투자 형태일 뿐만 아니라 재무 관리 도구로도 사용됩니다. MEXC 플랫폼 외에도 MX 토큰은 현재 후오비 및 바이비트와 같은 주요 중앙화 거래소에 소개되어 MX 토큰의 시장 유동성을 강화하고 잠재적 보유자 기반을 확대하고 있습니다. 이러한 시장 가치 인정은 시간이 지남에 따라 MX 토큰 가격에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.





면책 조항: 암호화폐 거래에는 위험이 따릅니다. 이 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참조 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.