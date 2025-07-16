Unite: 차세대 모바일 게임 레이어 3 블록체인 솔루션









Unite 는 모바일 웹3 게임의 지형을 변화시키도록 설계된 대중 시장의 모바일 게임을 위해 구축된 레이어-3 블록체인 솔루션입니다. Unite는 기본 L1 및 L2 네트워크의 보안성과 탈중앙성을 레이어-3의 속도와 효율성과 결합하여 게임 개발자들에게 몰입적이고 확장 가능한 게임 경험을 지원할 수 있는 최적화된 환경을 제공하면서 블록체인 게임의 가능성을 새로운 차원으로 끌어올립니다.





Unite는 게임 내 수익 창출 기능을 통해 플레이어 경험을 향상시키는 데 중점을 두고 있으며, 블록체인, 클라이언트, 생태계를 포괄하는 종합적인 L3 솔루션을 제공하고 전 세계에서 매일 활성화되는 수십억 개의 모바일 장치를 기반으로 탈중앙 물리 인프라(DePIN)를 구축합니다.





특정 목적을 위해 설계된 L3 체인인 Unite는 Optimistic Rollup 기술을 채택하여 뛰어난 확장성, 거의 즉각적인 거래 확인, 초저 가스비를 제공합니다. 가스비 최적화와 컨트랙트 제한, 그리고 EVM 호환성을 통해 개발자들은 탈중앙화 네트워크에 원활하게 연결하면서 풍부하고 복잡한 게임 세계를 만들 수 있습니다. 모바일 우선 디자인 철학과 첨단 기술 아키텍처를 갖춘 Unite는 모바일 Web3 게임의 미래를 재정의하고 전 세계 플레이어들에게 전례 없는 게임 경험을 제공할 것입니다.









Unite 메인넷은 Base 체인을 기반으로 구축되었습니다. 이 체인은 높은 트랜잭션 처리량, 초저 가스비, 강력한 보안성을 처리하도록 설계된 고성능 Layer-3 블록체인으로서, 대중 시장 모바일 게임에 적합한 차세대 Layer-3 솔루션을 위한 솔루션을 제공합니다.





Unite 메인넷은 탁월한 확장성을 자랑하며, 매일 수천만 명의 활성 사용자를 보유한 모바일 게임처럼 빈번한 상호 작용이 필요한 dApp에 이상적인 솔루션입니다. 이러한 기능은 차세대 블록체인 게임 혁신의 기반을 마련합니다.





초저 가스비: 최저 21,000 Wei(거래당 약 $0.000000000084)

파트너십: Unite L3는 Alchemy 및 Syndicate와 협력하고 있으며, Arbitrum Orbit을 기반으로 구축된 Metabased 커뮤니티의 일부입니다. Metabased Sequencer를 사용함으로써, Unite는 무제한의 샤드로 확장할 수 있고, 무제한의 게임을 지원할 수 있습니다. 따라서 모든 게임이 Unite 메인넷 및 Metabased 커뮤니티 내의 파트너들과 상호 작용하면서 높은 성능을 달성할 수 있습니다.









UNITE는 UNITE 블록체인 네이티브 토큰이며, UNITE 모바일 게임 생태계의 핵심입니다. UNITE 토큰의 총 공급량은 300억 개이며, 그 분배 세부 사항은 다음과 같습니다:





항목 분배 세부 사항 커뮤니티 개발 30% 전체 토큰의 30%는 커뮤니티 개발에 할당되어, Unite 생태계가 활기차고 매력적이며 포용적인 공간으로 유지될 수 있도록 지원합니다. 해당 자금은 커뮤니티 이벤트, 토큰 에어드롭, 마케팅 캠페인 등 신규 유저 유입과 기존 유저의 소속감 강화를 위한 다양한 활동에 사용됩니다. 생태계 25% 25%의 토큰은 Unite 플랫폼의 확장 및 생태계 구축을 위해 사용됩니다. 여기에는 파트너십, 프로젝트 통합, Web3 내 협업 등이 포함되며, 탈중앙화 생태계의 이점을 활용해 사용자에게 지속적인 가치를 제공하고, Unite가 혁신의 선두주자로 남을 수 있도록 지원합니다. 투자자 20% 전체 토큰의 20%는 Unite의 비전과 성장 가능성에 공감하고 지지하는 투자자에게 할당됩니다. 이 자금은 프로젝트의 지속적인 성장과 확장을 위한 필수 리소스를 제공하며, 장기적인 지속 가능성 확보에 기여합니다. 팀 19.9% 프로젝트 팀원들의 헌신과 노력에 대한 보상으로 배정됩니다. 이 인센티브는 팀이 혁신과 개발을 지속적으로 주도할 수 있는 동기를 부여하며, Unite 플랫폼이 급변하는 Web3 게임 시장에서도 경쟁력과 사용자 중심성을 유지할 수 있도록 합니다. 재무 예비금 5.1% 재무 준비금으로 보관되며, 시장 변동성이나 예기치 못한 상황에 대한 유연한 대응과 안정성 확보를 지원합니다. 이 자금은 R&D, 인프라 개선, 전략적 투자 등 장기 목표를 달성하는 데 사용됩니다.













면책조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 제공되는 정보이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 모든 투자 행동은 전적으로 사용자의 책임이므로 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다.