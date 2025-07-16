MEXC 예금이란?





MEXC 예금은 MEXC에서 제공하는 상품 중 하나입니다. 이 글에서는 MEXC 예금이 무엇이며 어떤 사용자에게 적합한지 설명하고자 합니다.









MEXC 예금은 사용자가 암호화폐를 스테이킹하는 것만으로 수익을 얻을 수 있는 서비스입니다. 2023년 2월부터 사용자의 이해를 보다 명확히 돕기 위해 서비스 이름이 MEXC 예금으로 변경되었습니다.





MEXC 예금에는 "잠금형 예금"과 "플렉서블 예금"의 두 가지 유형이 있습니다. "잠금형 예금"에서는 예치된 자산이 일정 기간 동안 잠기며, 이 기간 동안 사용자는 해당 자산을 거래, 이체, 출금할 수 없습니다. 이는 조기 인출이 허용되지 않는 전통적인 은행의 정기 예금에 비유할 수 있습니다.





반대로 "플렉서블 예금"은 사용자가 언제든지 암호화폐 자산을 거래, 이체 및 출금할 수 있도록 합니다. 사용자는 MEXC의 일반 지갑에 자산을 보유하면서 보상을 받을 수 있습니다. 전통적인 은행과 비교하면 보통(저축) 예금과 비슷합니다.





MEXC에서는 MEXC 예금에 참여하는 과정을 스테이킹이라고 합니다. 암호화폐 세계에서 스테이킹은 일반적으로 토큰을 보유하고 그 대가로 보상을 받음으로써 블록체인의 거래 검증에 기여하는 것을 의미합니다. 원래 이것은 이더리움(Ethereum)과 같이 PoS(Proof of Stake) 합의 알고리즘을 사용하는 토큰에만 적용되었습니다. 그러나 MEXC에서는 PoS 모델을 따르지 않는 토큰에 대해서도 스테이킹이 가능합니다.









본 서비스 이용을 위해 MEXC 웹페이지의 [더보기]-[예금]을 선택하세요.









예금을 선택하면 예금 및 간편한 적립 섹션이 표시됩니다. 각각 지원하는 토큰 목록이 표시되며 [지금 스테이킹하기]를 클릭하여 스테이킹할 수 있습니다.

















동일한 토큰을 "예금" 및 "간편한 적립" 모두에서 이용할 수 있습니다. MEXC 웹페이지에서 그 차이점을 확인할 수 있습니다. USDT를 예로 들어 보겠습니다.





"예금"의 경우 다음과 같은 확인 화면이 나타납니다. "플렉서블 예금"은 언제든지 출금이 가능하기 때문에 "구독 날짜"와 "자금 결제일"만 기재되어 있습니다. "구독 날짜"는 스테이킹 구독을 시작한 날짜입니다. 수익률은 입금 금액에 따라 다릅니다. 일반적으로 적은 금액일수록 높은 이율이 적용되지만 금액이 커질수록 수익률은 낮아집니다.









"간편한 적립"을 사용하면 화면이 조금 다르게 보입니다. "간편한 적립"은 "잠금형 예금"이므로 지정된 기간 동안 출금이 불가능하며, "잠금 해제 날짜"가 설정되어 있습니다. "매도 주문 잠금 해제 날짜"까지 자금을 이체할 수 없습니다. 입금금액에 따라 수익률은 변동되지 않습니다.













일일 수익은 다음과 같이 계산됩니다.

일일 수익 = 사용자 스테이킹 금액 * 연간 수익률 / 365

예를 들어 사용자 A가 10,000 USDT를 스테이킹하고 연간 수익률이 5%인 경우 사용자 A의 일일 수익률은 다음과 같이 계산됩니다.

10,000 * 5% / 365 ≈ 1.37 USDT









5.1 MEXC 예금은 어떤 암호화폐를 지원하나요?





MEXC의 금융 상품에서는 수십 개의 암호화폐(BTC, ETH 등)를 선택할 수 있습니다. 자세한 목록은 여기 에서 확인할 수 있습니다.





5.2 수익 창출은 어떻게 시작하나요?





디지털 자산을 탈중앙 금융 상품에 스테이킹하면 다음 날 수익률을 확인할 수 있습니다. 개별 상품마다 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 약관을 참조하시기 바랍니다.





5.3 간단한 적립에 참여한 후 수익률 주기는 어떻게 계산하나요?





수익률 계산은 다음 날부터 시작되며 매일 스냅샷을 찍습니다. 구체적인 세부 사항은 상품에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 상품 페이지를 참조하세요.





5.4 미리 상환할 수 있나요? 조기 상환하면 이자를 받을 수 있나요?





플렉서블 예금은 언제든지 취소할 수 있으며, 수익률은 스테이킹을 중단한 전날까지 정산됩니다. 다른 상품의 경우 최소 저축 기간에 도달하면 상환 또는 계속 저축을 선택할 수 있습니다. 최종 수익률은 실제 스테이킹한 일수를 기준으로 계산되며, 상환 잠금 해제일에 원금이 잠금 해제됩니다.

MEXC 예금은 암호화폐 초보자에게 적합한 상대적으로 위험도가 낮은 상품입니다. MEXC 예금을 통해 현재 휴면 상태인 토큰 수를 늘릴 수 있습니다.



