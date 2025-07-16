MEXC 예금이란?

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더
현물 거래 수수료 징수 규정은 화폐시장이 거래되는 것으로, 해당 화폐는 수수료로 공제됩니다. 그리고 거래 수수료는 거래량에 해당 수수료율을 곱하여 계산합니다.MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.메이커는 매칭할 해당 주문이 없는 주문으로, 주문이 체결될 때까지 기다려야 합니다.테이커는 시장의 대
웹3.0과 탈중앙화 기술의 발전으로 안전한 디지털 신원, 자산 관리, 안정적인 도메인 이름 시스템에 대한 사용자 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존의 중앙 집중식 도메인 이름 시스템(DNS)은 보안 취약성, 투명한 소유권의 부재, 검열 위험 등 주요 문제에 직면해 있어 탈중앙화 도메인 솔루션에 블록체인을 도입하는 것이 시급한 과제입니다.고성능 솔라나 블
MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다.ME