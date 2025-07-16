MEXC 예금은 MEXC에서 제공하는 상품 중 하나입니다. 이 글에서는 MEXC 예금이 무엇이며 어떤 사용자에게 적합한지 설명하고자 합니다. 1. MEXC 예금이란? MEXC 예금은 사용자가 암호화폐를 스테이킹하는 것만으로 수익을 얻을 수 있는 서비스입니다. 2023년 2월부터 사용자의 이해를 보다 명확히 돕기 위해 서비스 이름이 MEXC 예금으로 변경되었MEXC 예금은 MEXC에서 제공하는 상품 중 하나입니다. 이 글에서는 MEXC 예금이 무엇이며 어떤 사용자에게 적합한지 설명하고자 합니다. 1. MEXC 예금이란? MEXC 예금은 사용자가 암호화폐를 스테이킹하는 것만으로 수익을 얻을 수 있는 서비스입니다. 2023년 2월부터 사용자의 이해를 보다 명확히 돕기 위해 서비스 이름이 MEXC 예금으로 변경되었
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/MEXC 예금이란?

MEXC 예금이란?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#Spot#초보자
Quack AI
Q$0.024993+0.37%
비트코인
BTC$121,459.94-1.57%
이더리움
ETH$4,365.06-3.66%


MEXC 예금은 MEXC에서 제공하는 상품 중 하나입니다. 이 글에서는 MEXC 예금이 무엇이며 어떤 사용자에게 적합한지 설명하고자 합니다.

1. MEXC 예금이란?


MEXC 예금은 사용자가 암호화폐를 스테이킹하는 것만으로 수익을 얻을 수 있는 서비스입니다. 2023년 2월부터 사용자의 이해를 보다 명확히 돕기 위해 서비스 이름이 MEXC 예금으로 변경되었습니다.

MEXC 예금에는 "잠금형 예금"과 "플렉서블 예금"의 두 가지 유형이 있습니다. "잠금형 예금"에서는 예치된 자산이 일정 기간 동안 잠기며, 이 기간 동안 사용자는 해당 자산을 거래, 이체, 출금할 수 없습니다. 이는 조기 인출이 허용되지 않는 전통적인 은행의 정기 예금에 비유할 수 있습니다.

반대로 "플렉서블 예금"은 사용자가 언제든지 암호화폐 자산을 거래, 이체 및 출금할 수 있도록 합니다. 사용자는 MEXC의 일반 지갑에 자산을 보유하면서 보상을 받을 수 있습니다. 전통적인 은행과 비교하면 보통(저축) 예금과 비슷합니다.

MEXC에서는 MEXC 예금에 참여하는 과정을 스테이킹이라고 합니다. 암호화폐 세계에서 스테이킹은 일반적으로 토큰을 보유하고 그 대가로 보상을 받음으로써 블록체인의 거래 검증에 기여하는 것을 의미합니다. 원래 이것은 이더리움(Ethereum)과 같이 PoS(Proof of Stake) 합의 알고리즘을 사용하는 토큰에만 적용되었습니다. 그러나 MEXC에서는 PoS 모델을 따르지 않는 토큰에 대해서도 스테이킹이 가능합니다.

2. MEXC 예금 사용 방법


본 서비스 이용을 위해 MEXC 웹페이지의 [더보기]-[예금]을 선택하세요.



예금을 선택하면 예금 및 간편한 적립 섹션이 표시됩니다. 각각 지원하는 토큰 목록이 표시되며 [지금 스테이킹하기]를 클릭하여 스테이킹할 수 있습니다.




3. 예금과 간편한 적립의 차이점


동일한 토큰을 "예금" 및 "간편한 적립" 모두에서 이용할 수 있습니다. MEXC 웹페이지에서 그 차이점을 확인할 수 있습니다. USDT를 예로 들어 보겠습니다.


"예금"의 경우 다음과 같은 확인 화면이 나타납니다. "플렉서블 예금"은 언제든지 출금이 가능하기 때문에 "구독 날짜"와 "자금 결제일"만 기재되어 있습니다. "구독 날짜"는 스테이킹 구독을 시작한 날짜입니다. 수익률은 입금 금액에 따라 다릅니다. 일반적으로 적은 금액일수록 높은 이율이 적용되지만 금액이 커질수록 수익률은 낮아집니다.



"간편한 적립"을 사용하면 화면이 조금 다르게 보입니다. "간편한 적립"은 "잠금형 예금"이므로 지정된 기간 동안 출금이 불가능하며, "잠금 해제 날짜"가 설정되어 있습니다. "매도 주문 잠금 해제 날짜"까지 자금을 이체할 수 없습니다. 입금금액에 따라 수익률은 변동되지 않습니다.



4. 수익 계산 방법


일일 수익은 다음과 같이 계산됩니다.
일일 수익 = 사용자 스테이킹 금액 * 연간 수익률 / 365
예를 들어 사용자 A가 10,000 USDT를 스테이킹하고 연간 수익률이 5%인 경우 사용자 A의 일일 수익률은 다음과 같이 계산됩니다.
10,000 * 5% / 365 ≈ 1.37 USDT


5. 자주 묻는 질문 Q&A


5.1 MEXC 예금은 어떤 암호화폐를 지원하나요?


MEXC의 금융 상품에서는 수십 개의 암호화폐(BTC, ETH 등)를 선택할 수 있습니다. 자세한 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.


5.2 수익 창출은 어떻게 시작하나요?


디지털 자산을 탈중앙 금융 상품에 스테이킹하면 다음 날 수익률을 확인할 수 있습니다. 개별 상품마다 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 약관을 참조하시기 바랍니다.


5.3 간단한 적립에 참여한 후 수익률 주기는 어떻게 계산하나요?


수익률 계산은 다음 날부터 시작되며 매일 스냅샷을 찍습니다. 구체적인 세부 사항은 상품에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 상품 페이지를 참조하세요.


5.4 미리 상환할 수 있나요? 조기 상환하면 이자를 받을 수 있나요?


플렉서블 예금은 언제든지 취소할 수 있으며, 수익률은 스테이킹을 중단한 전날까지 정산됩니다. 다른 상품의 경우 최소 저축 기간에 도달하면 상환 또는 계속 저축을 선택할 수 있습니다. 최종 수익률은 실제 스테이킹한 일수를 기준으로 계산되며, 상환 잠금 해제일에 원금이 잠금 해제됩니다.

MEXC 예금은 암호화폐 초보자에게 적합한 상대적으로 위험도가 낮은 상품입니다. MEXC 예금을 통해 현재 휴면 상태인 토큰 수를 늘릴 수 있습니다.

유의 사항: 이 페이지의 내용은 투자 조언 및 특정 투자 상품의 권유가 아닙니다. 개인적인 필요, 투자 목표 및 재정 상황을 고려하고 관련 위험에 대한 충분한 이해를 바탕으로 투자 결정을 내리시기 바랍니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료 징수 규정은 화폐시장이 거래되는 것으로, 해당 화폐는 수수료로 공제됩니다. 그리고 거래 수수료는 거래량에 해당 수수료율을 곱하여 계산합니다.MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.메이커는 매칭할 해당 주문이 없는 주문으로, 주문이 체결될 때까지 기다려야 합니다.테이커는 시장의 대

Solana Name Service (SNS): 효율적인 탈중앙화 ID 및 도메인 이름 시스템 구축

Solana Name Service (SNS): 효율적인 탈중앙화 ID 및 도메인 이름 시스템 구축

웹3.0과 탈중앙화 기술의 발전으로 안전한 디지털 신원, 자산 관리, 안정적인 도메인 이름 시스템에 대한 사용자 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존의 중앙 집중식 도메인 이름 시스템(DNS)은 보안 취약성, 투명한 소유권의 부재, 검열 위험 등 주요 문제에 직면해 있어 탈중앙화 도메인 솔루션에 블록체인을 도입하는 것이 시급한 과제입니다.고성능 솔라나 블

Launchpad란?

Launchpad란?

MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다.ME

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요