미 대선, 암호화폐에 쏠리는 관심: 자산 증식 달성 방법은?

2025년 7월 16일
올해 암호화폐는 중요한 투표집단으로서 다가오는 선거에 확실히 영향을 미치고 있으며, 양당의 후보자들은 암호화폐 사용자들에게 어필하기 위해 공동의 노력을 기울였습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 대선 캠페인을 위해 암호화폐 기부를 수락하겠다고 발표했으며, 여러 NFT를 출시 및 암호화폐 커뮤니티에 자주 연설했습니다. "저는 암호화폐 회사와 이 새롭게 급성장하는 산업과 관련된 모든 것에 대해 매우 긍정적이고 개방적입니다. 미국은 이 분야에서 2위가 아닌 선두주자가 되어야 합니다." 그는 "암호화폐의 미래, 비트코인의 미래가 해외가 아닌 미국에서 만들어지도록 하겠다"며, "국내 5천만 암호화폐 보유자들의 셀프 커스터디(self-custody)를 지지하겠다"고 언급했습니다. 결과적으로 트럼프는 업계 내에서 "최초의 암호화폐 대통령"으로 불립니다.

바이든 행정부는 또한 선거에서 암호화폐 유권자를 잃지 않기 위해 암호화폐 정책에 대해 보다 부드러운 입장을 채택하는 트럼프 지지자들의 압력을 느꼈습니다. 주목할만한 예는 SEC가 이전 입장을 번복하여 19b-4 형식에 따라 이더리움 현물 ETF를 승인한 것입니다. 또한, "FIT 21 법"은 하원에서 공식적으로 통과되었으며 상원에서 표결을 거쳐 궁극적으로 대통령의 서명이 필요하게 됩니다. 이전에 바이든은 FIT 21 암호화폐 법안이 통과되면 거부권을 행사하지 않겠다고 발표했습니다.

이 모든 징후는 암호화폐가 올해 미국 선거에서 핵심 이슈가 되었음을 나타냅니다. 결과에 관계없이 미국 규제 기관은 앞으로 더욱 암호화폐 친화적인 태도와 정책을 채택할 가능성이 높습니다.

미국의 정책 환경이 더욱 개방화되고 블랙록(BlackRock)과 같은 전통적인 기관이 지속적으로 추진함에 따라 향후에는 ETH, SOL 및 잘 알려진 다양한 밈 코인을 추적하는 등 다양한 암호화폐 ETF 상품이 등장할 것입니다. 더 많은 전통적 자금도 시장에 진입할 것입니다. 데이터에 따르면, 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 현재 579억 4천만 달러에 이르렀으며, ETF 순자산 비율(비트코인 전체 시가총액 대비 ETF 시가총액)은 4.34%입니다. 역대 누적 순유입액은 138억5800만달러에 달했으며, 이 숫자는 시간이 지남에 따라 계속해서 증가할 것입니다.

모든 시그널은 "장기 암호화폐 상승장"이 더 이상 단순한 슬로건이 아닌 것처럼 보입니다. 과거 10년간 미국 주식이 강세를 보였던 점을 감안할 때, 이 암호화폐 사이클에서 비트코인 가격 10만 달러는 더 이상 꿈이 아닙니다.

이 사이클에서 자산 증식을 달성할 수 있는 기회를 어떻게 포착할 수 있을까요? 핵심 요소는 시장 뉴스를 지켜보는 것이며, 현재 트렌드는 밈 문화입니다.

이번 밈 코인 열풍은 계속되고 있는데, 특히 현재 시장은 VC가 투자하는 높은 완전희석가치(FDV)와 낮은 유동성 프로젝트에 관심이 없고 밈 코인에 대한 시장 관심도가 특히 높기 때문입니다. 이 중에서 눈에 띄는 밈 코인은 사용자가 초기 투자의 수십 배에서 시작하여 초과 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 MAGA (TRUMP 대표) 등 미국 선거 관련 밈 코인이 시장의 큰 주목을 받고 있습니다.

사용자가 온체인에서 정보를 바로 찾아볼 수 없는 경우, MEXC 플랫폼을 사용하는 것이 좋습니다. 올해 밈 코인 열풍 속에서 MEXC는 BOME을 포함한 여러 밈 코인을 최초로 상장한 거래소 중 하나였으며, MAGA (TRUMP 대표)를 상장한 최초의 중앙형 거래소였습니다. MEXC에 상장 직후 MAGA (TRUMP)를 매수했다면 100배가 넘는 수익을 얻을 수 있었을 것입니다.


MEXC에는 MAGA와 유사한 예가 많이 있으며, 적절한 최초 상장 속도를 가지고 있습니다. 상승장이 계속되면서 자금은 BTC에서 다양한 알트코인으로 흘러갈 것이며, MEXC는 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 수 있어 주목할만한 가치가 있습니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


