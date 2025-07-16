트럼프 테마 토큰 열풍: MEXC, FIGHT와 EAR 상장





요약: MEXC에서 트럼프 테마 토큰을 거래하는 것이 더 안전할 뿐만 아니라 거래 수수료도 저렴합니다. 메이커 주문에 대한 수수료가 전혀 없으며, 거래 심도가 DEX 플랫폼보다 훨씬 뛰어납니다.





최근 미국 대통령 후보 도널드 트럼프(Donald Trump)는 펜실베이니아에서 열린 오프라인 선거 유세 도중 공격을 받았습니다. 그의 이전 친 암호화폐 발언으로 인해 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐가 5% 이상 급등하는 등 시장은 상당한 변동성을 경험했습니다. 또한 트럼프 테마 토큰의 인기도 다시 상승했습니다.





MEXC는 FIGHT, EAR, FIGHTETH 등 여러 토큰을 빠르게 상장했으며, 모두 상당한 상승세를 보였습니다. 특히 올해 2월, MEXC는 초기 참여자들이 10,000% 이상의 수익을 달성할 수 있었던 MAGA (TRUMP)를 상장한 최초의 플랫폼 중 하나였습니다.









트럼프의 부상으로 인해 관련 밈 코인의 인기가 다시 한 번 높아졌으며, 특히 FIGHT와 EAR 두 코인이 두각을 드러냈습니다.





FIGHT는 부상을 입은 트럼프가 팔을 들어 올리며 “Fight”라는 구호를 반복적으로 외치는 모습 때문에 인기를 얻었습니다. EAR는 트럼프의 오른쪽 귀가 부상을 입었지만 귀는 계속 붙어 있어 행운의 상징이 되었기 때문에 주목받았습니다.





지난 며칠 동안 위에서 언급한 두 키워드의 이름을 딴 수백 개의 밈 프로젝트가 등장했으며, 그중 일부는 라이프 사이클이 몇 시간밖에 되지 않으며, 수많은 러그 풀 사건이 발생했습니다. 따라서 암호화폐 사용자들은 이러한 밈 프로젝트에 큰 관심을 보였지만, 진짜와 가짜를 구별하고 신속하게 거래하기는 어려웠습니다.





사용자들의 긴급한 수요를 인식한 MEXC는 가장 높은 유동성과 FDV를 가진 트럼프 테마 프로젝트를 가장 먼저 출시했습니다. MEXC 시장 데이터에 따르면 FIGHT의 가격은 출시 후 100% 이상 급등했으며, FIGHTETH는 상장 하루 만에 최고 1,000% 이상 상승하여 일일 거래량이 거의 2백만 달러에 달했습니다.





(MEXC에서의 FIGHTETH 가격 동향）





소셜 미디어 플랫폼에서 암호화폐 트레이더들은 트럼프 테마 토큰을 상장한 MEXC에 대해 찬성의 뜻을 표하기도 했습니다:





트레이더 Seikh Shadi 는 “MEXC가 다시 인기를 끌고 있습니다. 이 트렌디한 AF 코인을 상장하는 것은 정말 멋진 일입니다."라고 말했습니다.





트레이더 Satoshi 는 $FIGHT는 DEX 수수료가 매우 높습니다. 이런 보석 같은 코인의 경우 거래 수수료가 저렴한 @MEXC Official이 이상적입니다."라고 말했습니다.





비슷한 의견들이 많으며, 근거가 없는 것은 아닙니다. 온체인 거래와 비교했을 때, 트럼프 테마 토큰을 MEXC에서 거래하는 것이 더 안전할 뿐만 아니라 거래 수수료도 낮습니다. 메이커 주문에 대한 수수료가 전혀 없으며, 거래 심도도 DEX 플랫폼보다 훨씬 뛰어납니다.





더 중요한 것은 MEXC가 토큰을 빠르게 상장하기 때문에 사용자가 정보를 검색하는 데 추가 노력을 들이지 않고도 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 이전에 인기를 끌었던 또 다른 트럼프 테마 토큰인 MAGA를 예로 들어보겠습니다. 이 역시 MEXC가 가장 먼저 상장했으며, 초기 가격과 비교했을 때 100배 이상 급등하여 현재 아래와 같이 40배의 상승률을 유지하고 있습니다:









다른 트럼프 테마 토큰도 MEXC에 연이어 상장되었으며, 암호화폐 투자자는 웹사이트에서 해당 토큰을 직접 검색하실 수 있습니다.









올해는 미국에서 4년마다 실시되는 선거의 해입니다. 암호화폐 투자자들은 영향력 있는 투표층으로서 다가오는 선거 경쟁에 영향을 미치고 있습니다. 암호화폐는 다시 한 번 선거에서 논쟁의 초점이 되고 있습니다.





올해 5월 연설에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 암호화폐로 선거 기부를 받을 의향이 있다고 선언하고 상대 후보인 바이든이 암호화폐에 대한 이해가 부족하다고 비판했습니다.





트럼프가 암호화폐 커뮤니티에서 승리하는 것을 막기 위해 바이든은 암호화폐에 대한 입장을 크게 바꿨습니다. 이러한 변화의 강력한 지표는 올해 5월 미국 증권거래위원회(SEC)가 5월 23일 이더리움 현물 ETF에 대한 19b-4 신고를 승인했을 때 나왔습니다. 월스트리트 저널의 최신 뉴스에 따르면 SEC는 다음 주 월요일에 이더리움 ETF 등록 명세서의 효력을 공식적으로 발표하고 거래를 시작할 계획이라고 합니다.





Dragonfly의 파트너인 Haseeb Qureshi는 SEC의 태도 변화는 사소해 보이는 암호화폐 규제 문제로 선거에서 표를 잃지 않으려는 바이든 행정부의 암호화폐 정책에 대한 부드러운 입장을 반영한 것일 수 있다고 지적했습니다.





또한 많은 기대를 모았던 FIT21 법안이 5월 22일 미국 하원에서 통과되어 미국 최초의 포괄적이고 명확한 암호화폐 법안이 마련되었습니다. 이 법안이 법으로 제정되면 전체 암호화폐 산업에 큰 영향을 미칠 것입니다. 앞서 바이든은 FIT21 법안이 통과되면 거부권을 행사하지 않겠다고 밝힌 바 있습니다.





이러한 모든 징후는 올해 미국 선거에서 암호화폐가 중요한 이슈가 되었음을 증명했습니다. 최종 결과에 관계없이 미국의 규제 기관은 향후 암호화폐에 대해 보다 우호적인 입장과 정책을 채택할 것으로 예상됩니다.





그렇다면 다가오는 선거가 비트코인 추세에 어떤 영향을 미칠까요? 앞서 Matrix on Target은 2012년, 2016년, 2020년 미국 대통령 선거 기간 동안 비트코인의 평균 성과를 분석한 BTC 시뮬레이션을 선보인 바 있습니다. 대선이 있었던 세 해의 7월, 비트코인의 평균 수익률은 36%에 육박했습니다. 올해 현재 비트코인은 52% 상승하여 일시적으로 선거 기간 동안의 시뮬레이션 성과를 뛰어넘었습니다.





암호화폐 투자자에게는 다가오는 선거에서 세심한 주의가 필요한 세 번의 주요 시점이 있습니다:





양당의 전당대회: 공화당 전당대회는 2024년 7월 15일부터 18일까지, 민주당 전당대회는 2024년 8월 19일부터 22일까지 개최됩니다. 각 당의 대통령 후보와 부통령 후보가 이 전당대회에서 지명됩니다.

2차 대통령 후보 토론회: 2024년 9월 10일

대통령 선거일: 2024년 11월 5일









트럼프는 대선 후보로서 암호화폐 커뮤니티에서 상당한 영향력을 행사하고 있으며, 암호화폐 투자자들로부터 높은 지지를 받고 있습니다.





트럼프는 이전 임기 동안 암호화폐 커뮤니티와 강력한 관계를 구축했습니다. 예를 들어, 2017년 12월 비트코인 선물 ETF가 공식적으로 승인되고 거래가 시작되면서 비트코인은 CME와 CBOE를 통해 주류 금융 시장에 데뷔하여 거의 2만 달러에 도달했습니다. 2018년 12월, 트럼프는 비트코인 지지자인 Mick Mulvaney를 백악관 비서실장으로 임명했습니다. 2021년 1월 20일, 트럼프는 Ripple 이사회 멤버인 Ken Kurson을 사면했습니다.





퇴임 이후 트럼프 가족은 암호화폐 분야에서 활발히 활동해 왔습니다. 2021년 Melania Trump는 Melania Trump NFT 플랫폼을 출시했고, 몇 달 후 트럼프 대통령 재임 시절의 순간을 묘사한 POTUS(미합중국 대통령) NFT 시리즈가 이어졌습니다. 이후에도 여러 테마의 NFT를 발행했습니다.





Melania의 영향을 받아 트럼프는 2022년 12월에 truth social에서 한정판 “트럼프 디지털 트레이딩 카드” NFT를 발표했습니다. 2023년 1월 13일에는 폴리곤에서 “트럼프 상품 획득” NFT를 출시했습니다. 2023년 4월 19일, 트럼프는 개인 NFT 컬렉션의 두 번째 시리즈인 “트럼프 디지털 트레이딩 카드”의 출시를 발표했습니다. 2023년 12월 13일, 트럼프는 “머그샷 에디션”이라는 새로운 NFT 시리즈를 출시했는데, 47장의 트럼프 카드 구매자는 마라라고(Mar-a-Lago)에서 그와 함께 식사를 하고 8월 체포 당시 입었던 정장을 받을 수 있었습니다. 문서에 따르면 트럼프는 NFT 판매를 통해 280만 달러를 벌었다고 합니다.





2024년 5월, 트럼프는 미국 대선 캠페인에 암호화폐 기부를 받는다고 발표하면서 바이든은 암호화폐가 무엇인지도 모른다고 말했습니다. “암호화폐에 찬성한다면 트럼프에게 투표하는 것이 좋습니다.” 그는 암호화폐에 대한 미국의 적대감을 종식하고 암호화폐를 포용하겠다고 약속했습니다. 5월 22일, 트럼프 선거 캠프는 공식적으로 암호화폐 기부를 허용한다고 발표하면서 지지자들이 “Coinbase Commerce 제품을 통해 허용되는 모든 암호화폐”를 기부금으로 사용할 수 있도록 허용했습니다. 또한 대통령에 당선되면 Silk Road 설립자 Ross Ulbricht를 사면하겠다고 약속했습니다.





트럼프는 순식간에 많은 사람들에게 '암호화폐 친화적인 인물'로 여겨졌고, 최근 트럼프 테마 암호화폐 열풍을 불러일으켰습니다.



