트럼프, 미국 대통령 당선, 암호화폐 산업에 새로운 장을 열다

11월 6일, 폭스 뉴스의 실시간 선거 데이터에 따르면 트럼프는 해리스를 67,121,735표로 62,142,405표 차이로 누르고 당선에 필요한 선거인단 270표를 초과한 277표를 확보하여 2024년 미국 대통령 선거에 승리했습니다.





미국 대선 결과가 발표되면서 암호화폐 업계는 새로운 열기로 다시 활기를 띠고 있습니다. 하지만 이번 열기의 초점은 대선 자체가 아니라, 트럼프가 미국 역사상 최초로 암호화폐에 극도로 우호적인 입장을 가진 대통령이 되었다는 점에 있습니다. 그의 당선은 의심할 여지없이 암호화폐 산업에 새로운 발전 기회와 무한한 가능성을 가져다줄 것입니다.









MEXC 공식 데이터에 따르면 BTC 는 $75,000를 돌파하며 최고치인 $75,404를 기록, 지난 3월 14일에 세운 장중 최고치인 $73,798를 넘어섰습니다.









동시에 암호화폐 시장은 선거 결과와 밀접하게 연관된 큰 변동을 경험했습니다. 비트코인뿐만 아니라 트럼프와 머스크를 테마로 한 코인도 큰 상승세를 보였습니다. 특히 트럼프 테마의 밈 코인은 보유자가 증가하고 있는 $ TRUMP 를 비롯해 $ FIGHT , $ MAGAA , $MVP 등이 인상적인 상승세를 보였습니다. 한편, 머스크 테마의 밈 코인인 $ DOGE , $ MASK , $ PNUT , $ PEOPLE 도 급등하며 전반적인 시장의 열기를 더욱 고조시켰습니다.





반면, $ KAMA 와 같은 해리스를 테마로 한 밈 코인들은 대선 결과 이후 큰 폭의 하락세를 보이며 트럼프와 머스크 테마의 밈 코인의 성과와 큰 차이를 보이고 있습니다.









이번 대선에서 승리하기 위해 트럼프는 암호화폐 커뮤니티에 열정적으로 다가갔으며, 심지어 자신을 비트코인 옹호자로 브랜딩하기도 했습니다. 7월 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에서 그는 거의 한 시간 동안 연설하며 암호화폐 업계에 도움이 되는 몇 가지 약속을 했습니다:

암호화폐 산업에 대한 적대적인 규제를 철폐하겠다는 약속

비트코인 채굴권을 보호하고 미국인이 디지털 자산을 스스로 관리할 수 있도록 허용하겠다는 약속

실크로드 다크넷 마켓플레이스를 만든 혐의로 유죄 판결을 받은 Ross Ulbricht를 석방하겠다는 약속

엄격한 암호화폐 규제를 제안한 Elizabeth Warren 상원의원과 그 지지자들이 비트코인 보유자로부터 접근하지 못하도록 하겠다는 약속

취임 첫날에 Gary Gensler SEC 위원장을 교체하겠다는 약속

보유 자산을 매각하지 않고 국가 비트코인 준비금 설립

비트코인 자문위원회를 구성하기로 약속

중앙은행 디지털 화폐(CBDC)에 반대









정책과 시장 심리의 관점에서 볼 때 트럼프의 당선은 암호화폐 산업에 일련의 긍정적인 변화를 가져올 수 있습니다. 트럼프는 선거 운동 기간 동안 암호화폐에 대한 지지를 거듭 표명하며 암호화폐 산업에 우호적인 정책을 추진하겠다고 약속했습니다. 그의 정책 제안이 실현된다면 암호화폐 업계는 보다 관대하고 지원적인 규제 환경을 맞이할 수 있습니다. 이는 암호화폐에 대한 투자자의 신뢰를 크게 높이고, 시장 심리를 개선하며, 암호화폐 시장의 번영을 촉진할 수 있습니다.





또한, 산업 발전의 관점에서 볼 때 트럼프의 당선은 새로운 기회와 도전을 동시에 가져올 수 있습니다. 한편으로는 트럼프의 정책이 암호화폐 업계의 혁신과 기술 발전을 촉진하여 비트코인과 블록체인 기술의 성장을 촉진할 수 있습니다. 반면에 그의 당선은 잠재적인 위험과 도전을 가져올 수도 있습니다. 예를 들어, 그의 정책이 실현되지 않거나 반대에 직면할 경우 암호화폐 시장은 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한 암호화폐 업계는 규제 정책의 불확실성과 격화되는 시장 경쟁에 대응해야 할 수도 있습니다.









