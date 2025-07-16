소개

암호화폐와 블록체인 기술의 급속한 발전으로 더 많은 국가가 이 신흥 산업이 가져올 엄청난 기회를 인식하고 있습니다. 이에 따라 규제 프레임워크를 조정하고 암호화폐 기업과 스타트업을 적극적으로 유치하고 있습니다. 2024년, 전 세계 암호화폐 산업은 번창하고 있으며 암호화폐 친화적인 국가 목록은 계속 확대되고 있습니다. 급변하는 시장에서 경쟁 우위를 점하기 위해 각국은 독특한 정책과 유리한 조건을 통해 글로벌 암호화폐 전문가와 투자자를 유치하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 배경에서 암호화폐는 투자 및 디지털 자산의 지형을 재편하고 있을 뿐만 아니라 기술 혁신과 지역 경제 성장을 크게 견인하고 있습니다.





SocialCapitalMarkets의 최신 연구에 따르면 스위스와 싱가포르는 오랫동안 전 세계에서 가장 암호화폐 친화적인 국가로 꼽혀왔습니다. 최근 몇 년 동안 에스토니아, 몰타, 아랍에미리트도 이 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 규제 정책, 세금 체계, 비즈니스 환경에 대한 심층 분석을 통해 2024년 상위 10개의 암호화폐 친화적인 국가가 선정되었습니다. 이들 국가는 개방적인 정책, 우호적인 세금 제도, 혁신적인 비즈니스 환경으로 암호화폐 기업과 투자자들에게 이상적인 목적지가 되었습니다.













두바이는 명확한 규제 정책과 세금 혜택으로 인해 암호화폐 기업이 선호하는 최고의 목적지가 되었습니다. G20 회원국으로서 두바이의 멀티상품센터(DMCC)와 가상자산규제청(VARA)은 암호화폐 기업을 위한 안정적이고 지원적인 환경을 제공합니다. 암호화폐 기업에게 가장 매력적인 특징 중 하나는 두바이가 양도소득세를 부과하지 않고 법인세도 9%에 불과하다는 점입니다. 현재 두바이에는 550개 이상의 암호화폐 기업이 등록되어 있으며, 글로벌 암호화폐 시장에서의 리더십을 공고히 하고 있습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 두바이 멀티상품센터(DMCC) 및 두바이 금융서비스청(DFSA) 법적 투명성 명확하고 높은 지원 자본 소득세 없음 법인세 과세 소득이 375,000 AED를 초과하는 경우 9% 부과 등록된 암호화폐 기업 수 550+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 79/100





스위스의 암호화폐 정책은 특히 글로벌 “크립토 밸리”로 유명한 추크에서 특히 우호적입니다. 스위스는 2018년 초에 “암호화폐 국가”가 되겠다는 비전을 제시했습니다. 스위스 금융시장감독청(FINMA)은 암호화폐 기업을 위한 투명하고 지원적인 규제 프레임워크를 제공합니다. 스위스의 장기 자본 이득 세율은 7.8%에 불과하며, 12%에서 21%에 이르는 유연한 법인세율과 함께 암호화폐 기업가들의 안식처가 되고 있습니다. 현재 900개 이상의 암호화폐 기업이 스위스에 설립되었습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 X 규제 프레임워크 스위스 금융시장감독청(FINMA) 법적 투명성 특히 추크 지역의 명확하고 높은 지원 자본 소득세 7.8% 법인세 12% - 21% 등록된 암호화폐 기업 수 900+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 74.5/100





한국은 특히 동아시아 지역에서 암호화폐 산업에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 비록 양도소득세 시행이 지연되고 있지만, 한국은 이미 암호화폐에 대한 법적 프레임워크를 점진적으로 개선하고 있습니다. 현재 376개 이상의 암호화폐 회사가 한국에 등록되어 있으며, 한국 금융정보분석원(KFIU)과 금융위원회(FSC)의 규제 지원을 받고 있습니다. 암호화폐 산업이 빠르게 성장함에 따라 한국은 의심할 여지없이 글로벌 암호화폐 시장의 강자가 될 것입니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 금융위원회(FSC) 산하 한국금융정보분석원(KFIU) 법적 투명성 점진적으로 개선 중 자본 소득세 시행 연기 (0%) 법인세 2025년까지 연기됨 등록된 암호화폐 기업 수 376+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 73.5/100





싱가포르는 강력한 비즈니스 환경과 정부 지원 덕분에 암호화폐 비즈니스에 엄청난 기회를 제공합니다. 싱가포르 통화청(MAS)은 암호화폐 기업에 대한 명확한 규제 정책을 제공하며, 17%의 법인세율과 함께 자본 이득세가 없어 많은 기업과 투자자를 끌어들입니다. 또한 싱가포르는 블록체인 기술 연구 및 개발을 위해 상당한 자금을 지원하여 동남아시아 암호화폐 시장에서 지배적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 싱가포르 통화청(MAS) 법적 투명성 명확하고 높은 지원 자본 소득세 없음 법인세 17% 등록된 암호화폐 기업 수 100+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 72/100

미국은 5,000개 이상의 기업이 암호화폐를 결제 수단으로 채택하는 등 글로벌 암호화폐 결제의 선두에 서 있습니다. 규제 정책은 주마다 다르지만, 미국의 암호화폐 기업들은 높은 법적 투명성과 상대적으로 낮은 세율의 혜택을 누리고 있습니다. 현재 미국에는 474개 이상의 암호화폐 회사가 등록되어 있으며, 암호화폐 회사는 미국에서 빠르게 성장하고 있습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 증권거래위원회(SEC) 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 법적 투명성 투명성이 주마다 다름 자본 소득세 주마다 다름(대부분 0%) 법인세 21% 등록된 암호화폐 기업 수 474+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 71/100





에스토니아는 첨단 디지털 인프라와 엄격한 규제 프레임워크 덕분에 암호화폐 산업에서 중요한 국가로 빠르게 성장했습니다. 자금 세탁 방지 규정이 엄격하지만, 우호적인 세금 정책으로 인해 암호화폐 비즈니스에 여전히 매력적인 국가입니다. 자본 이득세가 없고 법인세율이 20%인 에스토니아는 1,200개 이상의 암호화폐 기업이 등록되어 있어 암호화폐 기업에게 이상적인 장소가 되었습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 X 규제 프레임워크 에스토니아 금융감독청(EFSA) 법적 투명성 명확하고 높은 지원 자본 소득세 0% 법인세 20% 등록된 암호화폐 기업 수 1,200+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 69.5/100





이탈리아는 오랫동안 큰 규제 장벽을 두지 않고 암호화폐 기업을 환영해 왔습니다. 하지만 최근 유럽연합의 암호화 자산 시장(MiCA) 프레임워크의 추진에 따라 암호화폐 산업에 대한 규제를 강화했습니다. 세율은 비교적 높지만(양도소득세 26%, 법인세 24%), 암호화폐 기업에 대한 이탈리아의 지지적인 태도는 유럽에서 암호화폐 기업에 중요한 시장으로 자리매김하고 있습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 기획재정부(MEF) 및 이탈리아 증권거래위원회(CONSOB) 법적 투명성 명확하지만 아직 개발 중 자본 소득세 26% 법인세 24% 등록된 암호화폐 기업 수 73+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 68/100





러시아는 암호화폐에 대한 수용도가 점차 높아지고 있으며, 암호화폐 기업을 유치하기 위해 유리한 세금 정책을 채택하고 있습니다. 규제 환경은 비교적 엄격하지만 러시아에는 자본 이득세가 없으며 법인세율은 20%로 고정되어 있습니다. 500개 이상의 기업이 암호화폐 결제를 허용하면서 러시아는 암호화폐 거래의 인기 지역이 되었습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 러시아 중앙은행(CBR) 법적 투명성 명확하지만 매우 제한적 자본 소득세 없음 법인세 20% 등록된 암호화폐 기업 수 70+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 67/100





독일은 유럽 암호화폐 시장의 핵심 국가입니다. 상대적으로 높은 세율에도 불구하고 투명한 법률 체계와 지원적인 규제 환경이 많은 기업을 유치하고 있습니다. 독일 정부는 암호화폐 보유에 따른 장기 자본 이득에 대한 세금을 면제하고 있으며, 법인세는 15%에서 30%까지 다양합니다. 독일 내 암호화폐 기업의 성장은 빠르게 이루어지고 있으며, 300개 이상의 기업이 성공적으로 등록하여 독일은 글로벌 암호화폐 생태계에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 연방 금융감독청(BaFin) 법적 투명성 허가된 비즈니스에 대한 명확하고 높은 지원 자본 소득세 25% 법인세 15%-30% 등록된 암호화폐 기업 수 300+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 66.5/100

글로벌 암호화폐 시장에서 브라질의 입지는 아직 발전 중이지만, 남미 내에서 상당한 영향력을 보유하고 있습니다. 브라질 중앙은행이 구축한 암호화폐 서비스 프레임워크는 기업을 위한 기본적인 운영 환경을 제공하지만, 상대적으로 높은 자본 이득세와 법인세로 인해 매력도가 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 브라질은 남미에서 암호화폐 기업에게 여전히 중요한 시장입니다.





특성 상세 정보 G20 회원국 O 규제 프레임워크 브라질 중앙은행 법적 투명성 점진적으로 개선 자본 소득세 15.0% – 22.5% 법인세 0% – 27.5% 등록된 암호화폐 기업 수 19+ 전반적인 암호화폐 비즈니스 친화성 점수 66.5/100





2024년 글로벌 암호화폐 친화 국가의 성과를 보면 명확한 정책, 세제 혜택, 규제 투명성이 암호화폐 기업을 유치하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있습니다. 두바이, 스위스, 싱가포르와 같은 곳은 투명한 정책과 세금 혜택으로 수많은 블록체인 및 암호화폐 기업을 유치했습니다. 한편, 한국과 미국과 같은 국가에서는 암호화폐의 실질적인 채택을 촉진하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 브라질과 같은 신흥 시장은 현재 매력도가 제한적이지만 남미에서 암호화폐 산업에 큰 잠재력을 가지고 있으며, 점차 개선되는 정책으로 인해 향후 더 많은 기업을 유치할 것으로 예상됩니다.





이러한 글로벌 트렌드는 MEXC 와 같은 업계를 선도하는 플랫폼에게 특히 중요합니다. 2018년 설립 이후 MEXC는 170개 이상의 국가와 지역에서 천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공해왔습니다. 뛰어난 거래 경험과 업계에서 탄탄한 명성을 쌓아온 MEXC는 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내며 5개의 글로벌 1위 타이틀을 획득했습니다!





불과 6년 만에 2,900개 이상의 현물 거래 페어와 500개 이상의 선물 거래 페어를 상장하여 가장 빠르게 상장하고 가장 다양한 암호화폐를 제공하는 플랫폼이 되었습니다. 업계에서 가장 낮은 거래 및 출금 수수료로 사용자 비용을 크게 절감합니다. 한편, MEXC는 BTC 현물 및 USDT 마진 무기한 선물을 포함한 여러 주요 거래 페어의 거래 가능한 거래량이 중간 시장 가격의 0.05%(5bps) 이내로 경쟁사를 훨씬 뛰어넘어 거래 유동성에서 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 2024년에만 1,626건의 MX 에어드랍 이벤트를 개최하여 월 평균 230건 이상의 이벤트를 진행하며 업계를 선도하고 있으며, 글로벌 영향력을 더욱 강화하고 있습니다.





전 세계 암호화폐 산업이 빠르게 성장함에 따라 보다 개방적이고 포용적인 정책을 채택하는 국가가 미래 디지털 경제를 지배할 국가를 결정하게 될 것입니다. 이에 따라 어느 국가가 차세대 암호화폐 허브가 될 것인가라는 질문이 제기됩니다. 이 주제는 주의 깊게 지켜볼 가치가 있는 주제입니다.



