TON, '레지스탕스 도그' REDO 공식 승인 - 시장에서 새로운 인기를 얻게 될까요?

신화(Xinhua) 통신의 최신 소식에 따르면 파벨 두로프(Pavel Durov)는 96시간의 구금 기간을 마치고 8월 27일 저녁에 기소된 파리 법원으로 이송되었습니다. 현재 그는 사법부의 감독 하에 보석금이 500만 유로로 책정된 보석을 허가받았습니다. 그는 일주일에 두 번 경찰에 신고해야 하며 프랑스 영토를 벗어나는 것이 금지되어 있습니다.





지난 토요일(8월 24일), 두로프는 파리 인근 르 부르제(Le Bourget) 공항에서 프랑스 경찰에 체포되었으며, 이 사건은 암호화폐 커뮤니티에 큰 충격을 주었습니다. 사건 이후, 텔레그램과 TON 블록체인 생태계는 저항견(REDO) 이미지를 사용하여 두로프의 석방을 위해 적극적으로 지지하는 게시물을 올렸습니다. REDO 토큰은 빠르게 시장의 초점이 되었고, 많은 사람들이 이 신흥 프로젝트가 차세대 “도지코인의 왕(Dogecoin King)”이 될 가능성이 있는지 추측하게 되었습니다.









레지스탕스 도그(Resistance Dog)는 후드티를 입은 개로 역사상 여러 번 등장했습니다. 예를 들어, 2009년 러시아 보안 기관이 두로프가 만든 소셜 미디어 사이트 VK에 러시아 시위와 관련된 페이지를 폐쇄할 것을 요구하자, 두로프는 검열에 대한 경멸을 표현하며 후드티를 입고 혀를 내민 개 사진으로 대응한 적이 있습니다. 개인의 사생활과 자유 수호를 상징하는 '레지스탕스 도그'는 2018년 두로프가 직접 그리고 이름을 붙이면서 공식적으로 인정을 받고 대중의 주목을 받기 시작했습니다. 이 캐릭터는 점차 텔레그램의 비공식 마스코트가 되어, 디지털 자유에 대한 확고한 의지를 대변하게 되었습니다. 암호화폐 업계에서는 언론의 자유와 검열에 대한 저항을 옹호하는 상징으로 자리잡고 있습니다.









최근 REDO는 파벨 두로프를 지지하는 운동과의 연관성으로 인해 다시 한 번 대중의 관심의 초점이 되고 있습니다. 두로프가 체포된 후, 톤 커뮤니티는 신속하게 “오늘, 우리는 텔레그램의 창시자 파벨 두로프와 함께합니다. #DigitalResistance (디지털 저항)를 지지하기 위해, TON 커뮤니티 채널의 Toncoin 로고와 프로필 사진을 디지털 저항의 글로벌 상징인 저항견으로 업데이트합니다. 파벨 두로프는 텔레그램 사용자들의 프라이버시를 지키고 언론의 자유를 보호하기 위한 투쟁 중에 이 운동을 시작하였습니다.” 또한, 이 게시물에서는 참여자들에게 자신의 프로필 사진을 레지스탕스 도그로 변경할 것을 제안했습니다. 앞서 일론 머스크도 소셜 미디어에 언론의 자유에 대한 지지를 표명하는 글을 올렸습니다.





이후 이 운동은 자신의 X 프로필 사진을 레지스탕스 도그 로고로 변경한 TON 재단 이사장 스티브 윤(Steve Yun), 일부 페이지에 TON 로고를 업데이트한 바이낸스 등 다양한 인사들의 참여와 지지를 얻었습니다. 이러한 연대의식은 두로프에 대한 지지를 보여줬을 뿐만 아니라 레지스탕스 도그를 저항 운동의 중심 상징으로 자리매김하여 REDO 토큰의 인지도를 더욱 높였습니다.









TON 생태계의 일부인 밈 코인 REDO는 올해 1월에 출시되었으며, 두로프의 체포 이후 인기가 급격히 상승했습니다. 분석가들은 REDO가 TON 생태계를 선도하는 밈코인이 될 것으로 보고 있습니다. 8월 25일 이후 REDO의 시가총액은 250% 이상 급등하여 9,570만 달러를 넘어섰습니다. 현재 가격은 역사적 최고점 대비 46.8% 이상 하락했지만, 시장의 강력한 반응과 커뮤니티의 폭넓은 지지를 반영하듯 REDO의 거래량은 단기간에 1700만 달러까지 치솟았습니다. 두로프를 둘러싼 법적 불확실성이 계속되고 있음에도 불구하고 REDO가 구현하는 저항 정신은 커뮤니티 내에서 큰 반향을 불러일으키고 있습니다.









TON 생태계의 밈 코인으로서 REDO의 성장 전망은 전반적인 생태계 환경에 영향을 받을 수밖에 없습니다. 두로프의 체포는 TON 생태계에 큰 영향을 미쳤습니다. Coingecko 데이터에 따르면, TON의 유통 시가총액은 한때 37억 7,700만 달러까지 줄어들며 시가총액 순위 10위권 밖으로 밀려났습니다. 가격이 다소 회복되긴 했지만 여전히 불확실성에 직면해 있습니다. 또한, TON의 총 가치 고정(TVL)은 이벤트 초기에는 37% 이상 하락했지만 이후 3억 9,000만 달러로 반등했습니다.





사건 이후, 여러 암호화폐 리더와 기관이 두로프를 지원하기 위해 TON 토큰 보유량을 늘리기로 결정했습니다. DWF Labs와 Memeland와 같은 기관은 오픈 마켓에서 대량의 TON 토큰을 구매했습니다. 이러한 행동은 시장을 안정화시켰을 뿐만 아니라 REDO 토큰의 개발에도 도움이 되었습니다. 시장 분석가들은 현재의 불확실성에도 불구하고 향후 몇 주 내에 TON이 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 역사적 경험에 따르면 초기 패닉 매도 이후 암호화폐 시장은 종종 상황을 재평가하고 보다 합리적인 상태로 돌아갑니다.





TON의 미래와 관련하여 TON의 프라이빗 라운드에 참여한 헤지펀드 DACM의 공동 설립자 리차드 갤빈(Richard Galvin)은 블룸버그와의 인터뷰에서 두로프의 구속이 텔레그램에 미칠 장기적인 영향을 판단하기에는 “너무 이르다”며 주말의 시장 반응은 “일시적으로 이러한 불확실성을 TON 가격에 반영한 것”이라고 말했습니다. CoinTelegraph에 따르면, 두로프의 체포로 인해 이전에 상당한 변동성이 발생했지만, 시장 분석에 따르면 향후 몇 주 내에 TON이 상당한 반등을 보일 수 있으며, 이는 REDO 토큰에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 두로프가 석방되었지만, REDO의 향후 궤적은 여전히 불확실하며 시장은 여전히 잠재적인 영향을 관찰하고 있습니다.





두로프의 체포와 레지스탕스 도그 운동은 REDO 토큰에 대한 전례 없는 관심을 불러일으켰습니다. 저항 운동의 상징인 REDO는 시장에서 눈에 띄는 영향력을 발휘하며 암호화폐 커뮤니티의 폭넓은 지지를 얻었습니다. 여러 어려움에도 불구하고 레지스탕스 운동과 REDO의 급등세는 REDO 토큰이 계속해서 시장의 관심을 끌 수 있음을 시사합니다. 앞으로 몇 주 동안 이벤트가 더 발전하고 시장이 재평가됨에 따라 REDO와 TON의 성과는 계속 면밀히 지켜볼 것입니다. 최종 결과에 관계없이 레지스탕스 도그 운동은 암호화폐 시장에서 REDO 토큰을 성공적으로 주목받게 했습니다.



