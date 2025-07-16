TON 생태계 급등: MEXC, 여름 맞이 100만 상당의 TON 증정 이벤트 시작

블록체인 세계가 다시 한 번 요동치고 있으며, TON 생태계가 빠르게 시장의 중심으로 떠오르고 있습니다. 사용자 수 증가, 생태계 확장, 토큰 가치 상승이 맞물리면서 TON의 모든 움직임이 투자자들의 큰 주목을 받고 있습니다.









TON 생태계는 현재 성장세에 있습니다. TON의 가격 은 최근 상승세를 보이며 3.6 USDT까지 올랐고, 24시간 거래량은 2억 USDT를 돌파했습니다. 시장의 활발한 움직임과 유동성도 여전히 강한 상태입니다.













글로벌 대표 가상자산 거래소인 MEXC는 TON 생태계 내 존재감을 적극적으로 확장해왔습니다. 2023년, MEXC Ventures 는 TON에 전략적 투자를 단행하며 블록체인 생태계 전반의 공동 개발을 목표로 거래부터 실제 활용까지 아우르는 완전한 클로즈드 루프 구축에 나섰습니다. 이후 양측은 텔레그램 통합 지갑인 "TON Space"의 사용자 성장을 견인하기 위해 협력해왔으며, 동시에 MEXC는 TON 수수료 무료 거래 존을 출시해 진입 장벽을 크게 낮추고 생태계 확장에 힘을 보탰습니다.









사용자들이 TON 생태계를 보다 쉽게 경험하고 혜택을 받을 수 있도록, MEXC는 2025년 5월 21일 23:00 (KST)부터 2025년 6월 20일 23:00 (KST)까지 다양한 이벤트를 진행합니다.









TON/USDC, 거래 수수료가 면제됩니다. 또한, TON 네트워크에서 수수료가 면제됩니다. 이벤트 기간 동안 MEXC 사용자는 TON/USDT TON/EUR 현물 거래 페어와 TONUSDT 선물에서됩니다. 또한, TON 네트워크에서 TON USDE 및 기타 토큰의 출금에도됩니다.









400% APR을 잠금 해제할 수 있습니다. 이벤트 기간 중, 신규 사용자가 TON을 스테이킹 하면 최대을 잠금 해제할 수 있습니다.









0.1 USDE 이상 보유한 사용자는 하루 최대 8% APR의 수익을 받을 수 있습니다. TON 체인이 이제 USDE 입출금 을 지원합니다. 이벤트 기간 중, 현물 지갑에이상 보유한 사용자는 하루의 수익을 받을 수 있습니다.









이벤트 기간 중 TON 현물 거래 미션을 완료한 사용자는 거래량에 따라 32,500 TON 보상 풀을 공유할 수 있습니다.









이벤트 기간 중, TONUSDT 선물 거래 를 1건 이상 완료한 사용자는 "신규 선물 사용자 웰컴 체험금" 미션에 참여하여 50,000 USDT 선물 체험금을 공유할 수 있습니다. 또한, "선물 거래 리더보드" 미션에 참여하여 추가 50,000 USDT 체험금 획득의 기회도 있습니다.





TON 승리 " 이벤트에 지금 참여하고풍성한 보상과 미션에 도전해보세요!



