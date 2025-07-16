TON DeFi 사용자 가이드: 암호화폐 달러 수익률 획득 방법

이더리움 스테이블 수익 프로토콜인 Ethena가 TON 네트워크 에 공식 출시됨에 따라 TON DeFi 생태계가 크게 확장되었습니다. USDe (온체인 암호화폐 달러)와 스테이킹 형태인 tsUSDe를 활용하여 사용자는 심각한 변동성 위험 없이 탈중앙화 금융(DeFi)에 참여하고 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 혁신은 신규 사용자의 진입 장벽을 낮출 뿐만 아니라 TON에 안정적인 자산 계층을 위한 핵심 인프라를 제공합니다.





이 글에서는 지갑 선택, 자산 취득, 스테이킹 절차, 수익 전략의 네 가지 관점에서 TON DeFi 사용 방법을 포괄적으로 설명하여 사용자가 온체인 스테이블 수익 시스템에 효율적으로 접근할 수 있도록 지원합니다.









TON DeFi에 참여하기 전에 사용자는 TON을 지원하는 주류 지갑을 선택해야 합니다. 주요 지갑은 다음과 같습니다.





TON Space(텔레그램 기본 지갑 @Wallet) : 텔레그램 설정의 "지갑" 섹션을 통해 접속하거나 "@Wallet"을 검색하여 접속할 수 있습니다.

MyTonWallet: 앱을 다운로드하거나 텔레그램에서 "@MyApp" 메시지를 보내 미니 앱에 접속할 수 있습니다.

TonHub : TonHub 지갑 앱을 직접 다운로드하세요.

TONKeeper: TONKeeper 앱을 다운로드하거나 텔레그램에서 @TonKeeper 메시지를 보내 접속할 수 있습니다.





이 모든 지갑은 USDe 및 tsUSDe 수신을 지원하며 DeFi 스테이킹 기능을 통합합니다.









USDe 는 Ethena 프로토콜에서 발행하는 온체인 USD 자산입니다. 사용자는 다음 세 가지 방법을 통해 USDe를 획득할 수 있습니다.





크로스 체인 브릿지: 사용자는 이더리움 메인넷, Arbitrum, 솔라나 또는 Base에서 USDe를 구매하고 LayerZero 및 사용자는 이더리움 메인넷, Arbitrum, 솔라나 또는 Base에서 USDe를 구매하고 LayerZero 및 Stargate 를 통해 TON 네트워크에 연결할 수 있습니다.





TON에서 직접 구매: 사용자는 지갑에 내장된 스왑 기능을 활용하거나 DeDust 및 StonFi와 같은 탈중앙화 거래소에 연결하여 USDT 또는 기타 자산을 USDe로 직접 스왑할 수 있습니다.





중앙화 거래소를 통한 출금: 와 같은 지원 플랫폼에서 USDe를 구매한 후, 사용자는 TON Space 또는 TONKeeper와 같은 자체 보관형 TON 지갑으로 직접 출금할 수 있습니다. MEXC 와 같은 지원 플랫폼에서 USDe를 구매한 후, 사용자는 TON Space 또는 TONKeeper와 같은 자체 보관형 TON 지갑으로 직접 출금할 수 있습니다.





참고: 운영 중 네트워크 거래 수수료를 충당하기 위해 미리 TON 토큰을 준비했는지 확인하세요.









tsUSDe는 사용자가 Ethena 프로토콜에서 USDe를 스테이킹하여 안정적인 수익 메커니즘에 참여할 때 획득하는 수익 발생 증서 자산입니다. 획득 과정은 사용하는 지갑에 따라 약간씩 다릅니다.





TON Space: 사용자는 지갑 내 USDe 섹션에 접속하여 Ethena 스테이킹 영역으로 이동한 후 "Stake(스테이킹)" 또는 "Start Earning(수익 시작)"을 클릭하여 USDe를 tsUSDe로 전환합니다.

MyTonWallet: USDe 잔액 또는 "Earn(수익)" 버튼을 클릭하여 스테이킹 인터페이스로 이동하여 USDe를 tsUSDe로 전환합니다.

TonHub : "Earnings(수익)" 섹션에서 "Start Earning(수익 시작)"을 클릭하고 USDe를 선택한 후 "Top Up(충전)"을 클릭하여 스테이킹합니다. : "Earnings(수익)" 섹션에서 "Start Earning(수익 시작)"을 클릭하고 USDe를 선택한 후 "Top Up(충전)"을 클릭하여 스테이킹합니다.

TONKeeper: TONKeeper 사용자는 StonFi 에서 제공하는 전용 스테이킹 앱을 사용해야 합니다. 이 앱에서 사용자는 기존 USDe를 스테이킹하거나 앱 내에서 USDT 를 사용하여 USDe를 구매하고 스테이킹하여 tsUSDe를 받을 수 있습니다. 스테이킹 후, tsUSDe는 추가 단계 없이 지갑에 자동으로 반영됩니다.









TON의 Ethena 프로토콜은 tsUSDe 및 유동성 모듈을 통해 안정적인 자산과 완벽한 수익률 경로를 제공합니다. 사용자는 위험 선호도와 운영 편의성을 기반으로 다음 세 가지 전략 중에서 선택하여 온체인 수익을 얻을 수 있습니다:









tsUSDe는 자동으로 프로토콜 보상을 적립하는 이자 발생 네이티브 자산입니다.





수익률은 8시간마다 지급되며, 현재 기본 연이율은 약 8%입니다.

지갑 연동 또는 인센티브 연동을 통해 추가 Toncoin (TON) 인센티브를 획득할 수 있으며, 총 연이율은 15~20%까지 증가합니다.

지원 플랫폼에는 TON Space, MyTonWallet, TonHub, TONKeeper가 있습니다.













텔레그램의 @Wallet 기능을 사용하여 Ethena 지원 금고에 USDT를 입금하고 스테이킹하며 정기적인 수익을 받으세요.

복잡한 크로스 체인 스왑이나 변환이 필요 없어 초보자도 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.













사용자는 USDe 또는 tsUSDe를 USDT와 페어링하고 StonFi 및 DeDust와 같은 탈중앙화 거래소에 유동성을 제공하여 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다.





거래 수수료

Ethena 프로토콜 인센티브

Toncoin 유동성 인센티브(활동 일정에 따라 변동)





참고: 유동성을 추가할 때는 슬리피지를 최소화하기 위해 지갑에 동일한 자산을 보유하고 있어야 합니다.









질문 답변 사용자는 TON 네트워크에서 어떻게 USDe를 획득할 수 있나요? USDe는 TON 네트워크에서 직접 중앙화 거래소 출금, 크로스체인 브리징 또는 자산 스왑을 통해 획득할 수 있습니다. tsUSDe를 획득하는 절차는 무엇인가요? tsUSDe는 지원되는 TON 지갑 내에서 USDe를 스테이킹하여만 얻을 수 있습니다. tsUSDe를 직접 발행하는 것은 불가능합니다. tsUSDe 보유 보상을 받을 수 있는 방법은 무엇인가요? tsUSDe에 대한 보상은 지원되는 주류 지갑에 저장된 자산에만 적용됩니다. 탈중앙화 거래소나 비수탁 주소는 대상이 아닙니다.









TON 네트워크에 Ethena가 구축됨으로써 블록체인 생태계 내에서 안정적인 수익 자산이 주류로 자리매김하는 데 중요한 발걸음을 내딛게 되었습니다. USDe 와 tsUSDe를 통해 사용자는 높은 변동성 위험 부담 없이 DeFi에 참여하고 온체인 수익을 얻을 수 있습니다. 이는 진입 장벽을 낮출 뿐만 아니라 온체인 자산의 결합 가능성과 실질적인 가치를 향상시킵니다.





TON 지갑 인프라, 크로스체인 브리징 기술, 그리고 DeFi 프로토콜의 지속적인 개선을 통해 Ethena는 TON 네트워크 내에서 핵심적인 안정적인 자산 솔루션이 될 준비가 되었습니다. 온체인 USD 자산을 통해 안정적인 수익을 추구하는 사용자라면 지금이 TON DeFi를 활용하기에 매우 중요한 시점입니다.



