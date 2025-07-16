TOKYO BEAST: 가상과 현실을 통합한 암호화된 엔터테인먼트 IP의 새로운 시대를 열다

Tokyo Beast 는 일본의 선도적인 게임 개발팀이 만든 최초의 암호화폐 엔터테인먼트 IP 프로젝트입니다. 이 플랫폼은 블록체인 자산, IP 제작, 엔터테인먼트 콘텐츠를 미래 지향적인 경험으로 통합합니다. 여기서 대체 불가능한 토큰은 단순한 수집품이 아니라 뚜렷한 정체성과 운명을 지닌 디지털 생명체로 변모합니다. 모든 플레이어는 새로운 암호화폐 엔터테인먼트 생태계를 구축하는 데 도움을 줍니다.





게임 내의 진화와 체인 상의 운명의 지배는 Web3 기반 엔터테인먼트 혁명의 시작을 알립니다.









TOKYO BEAST는 Web2과 Web3 기술을 융합하여 투자 잠재력과 몰입형 게임플레이를 결합한 엔터테인먼트 생태계를 구축하는 암호화폐 엔터테인먼트 IP 프로젝트의 플래그십 타이틀입니다. 이 프로젝트는 BASE(자산 육성)와 TRIALS(콘텐츠 참여)라는 독특한 이중 시스템 아키텍처를 만들어 플레이어가 체인에 있는 자산의 실제 소유권을 즐기고 몰입할 수 있도록 했습니다.





이 구조는 플레이어에게 블록체인에서 자산의 진정한 소유권을 부여하는 동시에 고품질의 게임 경험을 제공합니다. 생태계의 중심에는 모든 엔터테인먼트 구성 요소, 자산 메커니즘, 향후 AAA 게임 출시를 연결하여 지속 가능한 확장성을 갖춘 암호화폐 엔터테인먼트 플랫폼을 만드는 TOKYO GAMES TOKEN (TGT) 이 있습니다.









TOKYO BEAST 는 단순한 게임 그 이상입니다. 서로 연결된 두 가지 시스템으로 구성된 완전한 생태계입니다:





BASE 시스템: 게임 내 자산 관리에 중점을 두고 플레이어에게 BEAST NFT 재배, 자원 획득, 자산 거래 기능을 제공합니다.

TRIALS 시스템: 경쟁적이고 인터랙티브한 게임플레이에 중점을 두며, PvP 전투, 경기 예측, 토너먼트 챌린지 등을 제공합니다.





이 두 시스템은 독립적으로 작동하지만 유기적으로 연동되어 플레이어에게 토큰을 보유하지 않고 게임을 즐기거나, 플레이하지 않고 토큰을 보유하거나, 두 가지를 결합하여 보상과 재미를 극대화하는 등 이중 경험을 제공합니다.









TOKYO BEAST에는 일본 최고의 콘솔 및 모바일 게임 스튜디오에서 국내외 유명 타이틀을 개발한 핵심 멤버들이 모여 있습니다. 이들은 세계관 구축과 콘텐츠 제작에 있어 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트는 야심찬 자금 지원을 바탕으로 최고의 Web2 작품에 필적하는 콘텐츠 품질을 갖춘 최초의 대규모 Web3 IP를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.









TOKYO BEAST의 비전은 단순한 Web3 게임을 넘어 진정한 암호화폐 네이티브 엔터테인먼트 IP가 되기 위해 노력합니다. 미션은 다음과 같습니다:





Web2와 Web3의 경계 허물기

몰입형 엔터테인먼트와 투자 수익의 균형 유지

“게임이 자산이 되고 IP가 브랜드가 되는” 미래 경험 제공









TOKYO BEAST와 더 넓은 TGT 플랫폼 의 주력 자산인 TGT는 플랫폼의 본질적인 가치를 구현할 뿐만 아니라 생태계 전반에 걸쳐 다양한 기능적 사용 사례를 가능하게 합니다:









플레이어는 TGT를 사용하여 두 가지 주요 게임 내 토큰인 보석(Jewels)과 원석(gem)을 구매할 수 있으며, 이는 캐릭터 강화, 아이템 구매, 기능 잠금 해제 및 기타 핵심 게임 플레이 활동에 사용됩니다.









보유자는 TGT를 스테이킹하여 이중 보상을 받을 수 있습니다:





TGT 스테이킹 보상 획득

희귀한 BEAST RAWDISK NFT를 받을 수 있는 기회를 얻습니다.





이 메커니즘은 TGT의 장기 보유 인센티브를 효과적으로 높여 토큰의 희소성과 유통 가치를 높입니다.









이 프로젝트는 게임 내 토큰 판매 수익의 일부를 TGT 환매에 할당하여 TGT의 시장 가격을 뒷받침하는 폐쇄 루프 가치 사이클과 디플레이션 모델을 구축합니다.





참고: TGT는 Play3 주식회사에서 발행하며, TOKYO BEAST 개발사는 TGT의 어떠한 측면에 대해서도 직접적인 책임을 지지 않습니다.









TOKYO BEAST는 여러 콘텐츠 모듈을 통해 토큰의 효용을 확장하는 광범위한 TGT 생태계의 초석입니다:





CLASH: 일일 예측 상호작용: 주말 "Champion Picks" 외에도, 플레이어는 평일에도 일일 게임 예측에 참여하여 TGT를 스테이킹하여 예측을 하고 콘텐츠와 자산 참여를 결합할 수 있습니다.

FUSION: 공동 브랜드 NFT 협업: 인기 NFT 프로젝트, 애니메이션, 게임 IP와 협력하여 공동 "BEAST NFT"를 출시하여 문화적 매력과 수집 가치를 높입니다.

ITEMIZE: 실물 상품: 사용자가 현실 세계에서 가상 세계를 뽐낼 수 있도록 Tokyo Beast 테마 의류, 액세서리 및 기타 브랜드 상품을 개발합니다.

CARDS: 실제 거래 카드 배틀: BEAST 캐릭터를 수집 가능한 카드로 변환하여 사용자가 수집하고 가벼운 경쟁 플레이에 참여할 수 있도록 하여 온라인과 오프라인 경험을 연결합니다.

ANIMATION: 시각적 서사 확장: 애니메이션 콘텐츠 및 기타 시각적 미디어를 제작하여 Tokyo Beast의 세계관과 캐릭터에 대한 스토리텔링을 심화하고, TRIALS 게임플레이에서 다루지 못한 서사적 공백을 메웁니다.

PARTY: 오프라인 커뮤니티 이벤트: NFT 보유자를 위한 대규모 시청 파티 및 VIP 특별 밋업을 개최하여 커뮤니티 유대감을 강화하고 프로젝트 의식을 강화합니다.

SPACE: 테마별 콘셉트 스토어 및 파트너십: Tokyo Beast 브랜드 콘셉트 스토어를 출시하고 주류 상업 브랜드와 협력하여 Web3 참여 장벽을 낮춥니다.









TOKYO BEAST는 엔터테인먼트, 문화, 그리고 암호화폐 자산을 단일 플랫폼에 결합합니다. IP 프로젝트이자 블록체인 콘텐츠를 대중에게 선보이는 시범 사업이기도 합니다. 많은 블록체인 게임이 여전히 기본적인 P2E 모델에 의존하고 있습니다. 하지만 TOKYO BEAST는 전문 콘텐츠 팀, 탄탄한 토크노믹스, 그리고 게임, IP, 커머스, 그리고 블록체인을 통합하는 모듈식 엔터테인먼트 확장 기능을 통해 이러한 모델을 뛰어넘고 있습니다.





TGT 플랫폼이 성장함에 따라, 도쿄 비스트는 진정한 암호화폐 기반 경험을 통해 크리에이터와 사용자에게 몰입도를 높여 Web3 엔터테인먼트의 기준을 제시하는 것을 목표로 합니다.





MEXC는 현물 선물 거래를 위해 TGT를 상장했습니다.





TOKYO BEAST는 TGT 플랫폼의 무한한 가능성을 위한 Launchpad이자 기대되는 엔터테인먼트 혁명입니다.



