토큰화된 주식: 자본 시장을 재편하는 금융 민주화 혁명

SpaceX 주식 토큰이 개당 10달러에 온체인에서 거래되고, 일반 투자자들이 휴대폰을 통해 상장 전 유니콘에 직접 투자할 수 있게 되면서 블록체인 기반의 금융 혁명이 글로벌 자본 시장의 근간을 재편하고 있습니다. 이러한 변화의 중심에는 기존 주식 투자의 엘리트주의 장벽을 무너뜨릴 뿐만 아니라 세분화, 투명성, 글로벌 접근성이라는 새로운 패러다임으로 자본 시장을 재정의하는 획기적인 기술인 주식 토큰화가 있습니다.









증권형 토큰 공개(STO)라고도 하는 주식 토큰화는 회사 주식을 블록체인 상에서 디지털 토큰으로 표현하는 과정입니다. 초기 ICO와 달리 STO는 회사의 소유권 또는 수익권을 나타내는 법적으로 인정된 디지털 증권형 토큰을 발행합니다. 이러한 토큰은 디지털 주식 증서의 역할을 하며, 적절한 규제 프레임워크 하에서 보유자에게 의결권 및 배당금과 같은 기존 주식과 유사한 권리를 부여합니다.





종이나 중앙화 시스템에 기록되는 기존 주식과 달리 토큰화된 주식은 블록체인 기술을 활용하여 불변성, 투명성, 프로그래밍 가능성을 보장함으로써 효율성과 접근성을 크게 향상시킵니다.





이는 단순한 기술 업그레이드가 아닙니다. 이는 폐쇄형 시스템에서 개방형 시스템으로의 자본 시장의 구조적 전환을 의미합니다.









기존 주식과 비교할 때, 주식형 토큰은 몇 가지 뚜렷한 이점을 제공합니다:





프로그래밍 가능성: 스마트 컨트랙트는 배당금 분배, 베스팅 일정, 거버넌스 투표와 같은 자동화된 기능을 가능하게 합니다.

부분 소유권: 하나의 주식을 더 작은 단위로 분할할 수 있어 투자 문턱을 낮추고 소액 투자가 가능합니다.

글로벌 접근성: 투자자는 더 이상 지리적 제한을 받지 않고 인터넷 접속만 가능하면 참여할 수 있습니다.

높은 유동성: 토큰은 24시간 연중무휴로 거래할 수 있어 기존 시장의 시간적 제약을 극복할 수 있습니다.

향상된 규정 준수: STO 모델 하에서 토큰 발행과 거래는 각국의 증권법을 준수해야 하며, 시장은 법률과 규제의 명확성을 향해 꾸준히 발전하고 있습니다.





이러한 장점으로 인해 에쿼티 토큰은 기존 금융과 블록체인 생태계를 잇는 중요한 가교 역할을 합니다.









수십 년 동안 금융 시장에서 주식의 발행과 거래는 느린 프로세스, 높은 비용, 높은 진입 장벽으로 인해 특히 사모펀드와 벤처캐피털 부문에서 어려움을 겪어왔습니다.





블록체인의 등장으로 실물 자산(RWA)의 토큰화가 등장하면서 주식과 같은 핵심 금융 자산이 블록체인으로 이동하는 속도가 빨라지고 있습니다. 이러한 추세는 주식 토큰화를 개념에서 실행으로 옮기고 있습니다:





법적 프레임워크가 명확해지고 있습니다: 스위스, 독일, 싱가포르, 아랍에미리트 등의 국가에서는 토큰을 법적 증권으로 인정하고 있습니다.

전통적인 금융 기관들이 이 분야에 뛰어들고 있습니다: Goldman Sachs 및 BlackRock 같은 주요 기업들이 펀드 또는 주식 보유의 일부를 토큰화하기 시작했습니다.

인프라가 성숙해지고 있습니다: Securitize, Tokeny , 및 INX 와 같은 플랫폼은 토큰 발행, 관리, 거래를 위한 규정을 준수하는 솔루션을 제공합니다.

기존 시장과 암호화폐 시장의 통합이 가속화되고 있습니다: 및 비트코인 ETF와 같은 상품이 온체인 생태계에 편입되어 더 많은 토큰화된 자산이 온라인에 출시될 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 스테이블코인 및 비트코인 ETF와 같은 상품이 온체인 생태계에 편입되어 더 많은 토큰화된 자산이 온라인에 출시될 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.









현재 시장에서는 몇 가지 주요 범주에 걸쳐 주식 토큰화가 구현되고 있습니다:









미국, 스위스, 싱가포르와 같은 국가의 스타트업은 일반적으로 증권형 토큰 공개(STO) 모델을 채택하여 글로벌 투자자들에게 지분의 일부를 공개합니다. 이러한 투자자들은 기존 주식과 법적 효력이 동등한 규제를 받는 디지털 증권을 받게 됩니다.





대표 프로젝트: SPiCE VC









현재 일부 플랫폼에서는 미국 및 홍콩 주식과 같은 실제 주식을 토큰화하여 온체인에서 발행하고 24시간 연중무휴로 거래할 수 있는 서비스를 제공합니다. 이러한 모델은 라이선스가 있는 브로커와 협력하여 각 토큰이 실제 주식으로 뒷받침되도록 운영됩니다.





대표적인 플랫폼: Dinari









주식 토큰화는 아직 초기 단계에 있으며 전통적인 주식 자본 시장에 비해 상대적으로 작은 규모를 유지하고 있습니다.





7월 1일 기준, 토큰화된 주식의 총 시가총액은 3억 4,100만 달러입니다. 이 중 2억 5,900만 달러는 알고랜드 블록체인에서 토큰화된 Exodus Movement의 클래스 A 보통주에서 나왔습니다. 현재 알고랜드가 이 분야를 지배하고 있지만, 이더리움과 아비트럼 같은 다른 블록체인이 주식 토큰화를 위한 실행 가능한 생태계로 부상하고 있습니다.









스탠다드차타드와 같은 기관은 실물자산(RWA) 시장이 빠르게 성장함에 따라 2030년까지 글로벌 RWA 시장이 4조~30조 달러에 이를 것으로 예상하며, 주식 자산이 가장 폭발적인 분야로 전체 토큰화 자산의 15~20%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다.









주식 토큰화의 중요성은 기술 혁신 그 이상입니다. 이는 블록체인 기술이 자본 시장의 지역, 신분, 구조라는 전통적인 장벽을 허무는 새로운 금융 패러다임을 의미합니다. 블록체인은 자금에 대한 보다 공정한 접근, 보다 효율적인 거래, 보다 스마트한 거버넌스를 가능하게 합니다. 커피 한 잔의 가격으로 SpaceX에 투자할 수 있고, 아프리카의 투자자가 실리콘밸리의 유니콘에 쉽게 자본을 할당할 수 있게 되면 금융 시스템은 마침내 '엘리트 클럽'의 기원에서 벗어나 모두에게 문을 열게 됩니다.





20년 전 인터넷이 정보 유통 방식에 혁명을 일으켰던 것처럼, 블록체인과 주식 토큰화는 이제 우리가 자산을 이해하고 상호 작용하는 방식을 재편하고 있습니다. 미래에는 모든 기업과 모든 주식이 온체인에 뿌리를 내리고 성장할 수 있습니다. MEXC는 보다 개방적이고 포용적인 방식으로 양질의 자산의 글로벌 유통을 촉진하기 위해 주식 토큰화의 경로를 지속적으로 모니터링하고 탐구할 것입니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 권유도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련된 리스크를 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.



