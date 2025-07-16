MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택





MX는 MEXC에서 출시한 네이티브 유틸리티 토큰입니다. MEXC는 암호화폐 애호가를 위한 안전한 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 플랫폼 토큰인 MX를 보유한 사용자에게는 추가 혜택이 제공됩니다.









MEXC는 현물 거래 수수료가 메이커 0%, 테이커 0.05%로 매우 낮은 거래 수수료를 제공합니다. 선물 거래 수수료는 메이커 0%, 테이커 0.02%입니다.





또한 MX를 사용하여 현물 및 USDT-M 선물 수수료를 20% 상쇄할 수 있습니다. 1일 연속으로 500 MX 이상을 보유하면 현물 및 선물 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다.









참고: 수수료율은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 수수료율 페이지 에 표시된 요율을 참고하시기 바랍니다.









MEXC 플랫폼은 친구를 MEXC 플랫폼에서 거래하도록 초대하여 커미션을 받을 수 있는 추천 커미션 메커니즘을 제공합니다. 커미션은 추천인 거래 수수료의 일정 비율을 기준으로 계산됩니다. 커미션은 일회성 결제가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신 거래량에 따라 추천인이 완료한 각 거래에 대해 커미션을 받게 됩니다.





MEXC 홈페이지 우측 상단의 사용자 아이콘을 클릭하신 후 [추천]을 클릭하시면 됩니다. 페이지의 [추천 코드] 또는 [추천 링크]를 복사하여 친구를 MEXC 플랫폼에서 거래하도록 초대하세요.





커미션에 대한 자세한 내용은 " 친구를 MEXC 가입에 추천하세요 " 문서에서 확인하시기 바랍니다.













MX 토큰 보유자는 독점 월간 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 참여하고 보상을 받으려면 MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 홈페이지 탐색 메뉴의 [이벤트] 섹션에서 [킥스타터]를 선택하세요.









Kickstarter 이벤트에 참여하면 사용자는 신규 토큰에 대한 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. 참여에 사용된 MX 토큰은 잠기지 않으며, 사용자는 자격 기준을 충족하는 모든 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있습니다.





Kickstarter 이벤트에는 참여 요건이 있으며, 이를 충족하려면 최소 MX 토큰을 보유해야 합니다. 또한, 더 많은 적격 사용자를 초대할수록 해당 기여 배수가 높아지고 보상을 더 많이 받을 수 있습니다.





Kickstarter 프로그램 참여 요건에 대한 자세한 정보는 다음 가이드를 참고하시기 바랍니다: 킥스타터에 참여하는 방법





MX 토큰 장기 보유자의 경우, MX의 가격은 2023년 1분기에 전반적으로 상승세를 보였습니다. $3.5로 정점을 찍어 2023년 초 $0.81이었던 것과 비교해 330%의 성장률을 보였습니다. MX 토큰은 현재 후오비(Huobi), 바이비트(Bybit), 비트겟(Bitget) 및 MEXC와 같은 주요 중앙화 거래소에 상장되어 있습니다. 이러한 상장은 MX에 더 나은 시장 유동성과 더 폭넓은 잠재 보유자 기반을 제공합니다. 높은 시장 가치 인식은 궁극적으로 MX 토큰의 가격에 반영될 것입니다.



