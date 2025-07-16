밈코인 슈퍼사이클: 끝일까 진화 중일까?

암호화폐 세계에서 밈코인은 독특한 매력과 무한한 가능성으로 수많은 투자자들을 사로잡았습니다. 밈코인은 초창기 시절부터 현재의 폭발적인 인기에 이르기까지, 급변하는 암호화폐 시장의 부침을 함께하며 전례 없는 문화적 현상을 만들어냈습니다. 시장이 계속해서 진화함에 따라 밈코인의 슈퍼사이클도 서서히 변화를 맞이하고 있는 듯합니다. 솔라나의 전성기부터 BNB 체인의 부상까지, 밈코인을 둘러싼 앞으로의 기회와 도전 과제는 무엇일까요?









솔라나(Solana)는 높은 성능과 낮은 지연 시간으로 잘 알려져 있으며, 독특한 기술적 장점 덕분에 출시 이후 개발자와 사용자들로부터 큰 주목을 받아왔습니다. 기술적 및 평가 관점에서 레이어-1 중 상위를 차지한 것뿐만 아니라, 솔라나는 밈코인 영역에서도 강력한 영향을 미쳤습니다. 지난 1년 동안, 솔라나 블록체인에서의 밈코인 발행이 급증했으며, Pump.fun과 같은 플랫폼들이 토큰 발행 과정을 단순화시켜 밈코인을 쉽게 생성하고 상장할 수 있도록 했습니다. 그 결과, 솔라나는 밈코인 출시를 위한 주요 허브로 자리잡았으며, 총 예치 자산(TVL)은 지난 12개월 동안 600% 이상 급증했습니다.





솔라나에서는 다양한 형태와 크기의 밈코인들이 등장하고 있으며, 개와 고양이부터 더 기발한 주제까지 포함됩니다. Coinranking 의 데이터에 따르면, 솔라나에서 발행된 밈코인은 1,936개에 달하며, 총 시가총액은 91억 3천만 달러에 이릅니다. 이러한 밈코인들은 암호화폐 시장을 다양화할 뿐만 아니라, 커뮤니티 주도의 노력으로 솔라나 생태계의 번영에도 기여하고 있습니다.





2024년 상반기 동안, 솔라나 블록체인에서의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 계속해서 증가하며 많은 주요 블록체인들을 초과했고, 솔라나는 밈코인 거래의 중심지가 되었습니다. 특히 *URLS-WIF_USDT* 및 *URLS-BONK_USDT*와 같은 인기 있는 밈코인들은 짧은 시간 안에 빠른 가격 상승을 보였고, 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.





하지만 시장이 발전하고 경쟁이 심화됨에 따라, 솔라나의 밈코인들도 여러 가지 도전에 직면하고 있습니다. 한편으로, 새로운 프로젝트들이 계속해서 등장함에 따라 시장의 관심이 더 분산되어 일부 밈코인들이 인기를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 다른 한편으로, 솔라나 네트워크 자체가 확장성 및 안정성 문제에 자주 직면하고 있어 생태계 발전에 어느 정도 제약을 주고 있습니다. 최근 솔라나에서의 밈코인 열풍은 식는 조짐을 보이고 있습니다. 데이터에 따르면, Pump.fun에 상장된 밈코인의 일일 거래량과 Raydium에서 거래된 밈코인의 거래량이 크게 감소했으며, 이는 2024년 크리스마스 이후 최저점을 기록한 것입니다.









솔라나의 밈코인 열기가 식어가면서, BNB 체인은 빠르게 새로운 밈코인 핫스팟으로 떠올랐습니다. 이 트렌드는 주로 바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)의 영리한 마케팅 전략 덕분으로 평가받고 있습니다.





현재 BNB 체인 밈코인 열풍의 시작을 거슬러 올라가 보면, 먼저 TST를 언급해야 합니다. 원래 Four.meme 플랫폼에서 밈코인 발행 방법을 설명하기 위한 테스트 토큰이자 튜토리얼로 만들어진 TST는, 컨트랙트 주소가 실수로 유출되면서 투기 세력의 표적이 되었습니다. 시장의 관심이 커지면서 TST는 무명 테스트 토큰에서 가장 뜨거운 밈코인 중 하나로 변모했습니다.





TST가 BNB 체인의 부흥에 불을 지핀 불씨였다면, CZ의 "강아지 사진" 사건은 밈코인 열풍을 정점으로 끌어올린 촉매제였습니다. CZ가 키우는 강아지 "브로콜리(Broccoli)"가 이 열풍의 중심이 되었고, 수많은 투자자들이 이 밈코인 광풍에 합류하기 위해 시장으로 몰려들었습니다.









수많은 익명 개발자들의 참여 외에도, Bounce Brand의 공식적인 합류로 "브로콜리" 열풍은 더욱 가속화되었습니다. 2월 13일 저녁, Bounce Brand는 CZ의 벨기에 말리누아즈 견종 이름을 따서 처음에 MAL이라는 새로운 토큰을 출시했습니다. 그러나 CZ가 자신의 강아지의 진짜 이름을 공개한 후, Bounce Brand는 이미 출시된 MAL 토큰을 BROCCOLI로 리브랜딩하고 BNB 체인의 공식 컨트랙트 주소를 공개했습니다.





CZ의 마케팅 전략과 적극적인 홍보에 힘입어 BNB 체인 위의 밈코인 수는 급격히 증가했으며, 다양한 테마와 용도를 아우르는 코인들이 등장했습니다. 이러한 밈코인들은 시장의 다양성을 풍부하게 만들었을 뿐 아니라, 각자의 커뮤니티 파워를 활용해 BNB 체인 생태계의 성장을 촉진시켰습니다.









밈코인 시장이 계속해서 발전함에 따라, BNB 체인과 솔라나 간의 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 두 블록체인의 차이를 잘 이해하기 위해, 우리는 TPS, 거래량, 일일 활성 사용자 수, 그리고 생성된 토큰 수와 같은 측면들을 비교할 수 있습니다.





TPS(초당 거래 처리량) 측면에서, 솔라나는 높은 처리량과 낮은 지연 시간으로 잘 알려져 있습니다. 블록체인 탐색기 데이터를 기준으로, 솔라나의 최대 이론적 TPS는 65,500이며, BNB 체인의 최대 TPS는 약 300-400입니다. 이 데이터는 명확합니다. 솔라나는 거래를 더 빠르게 처리할 수 있는 기술적 능력이 훨씬 뛰어나며, 많은 양의 밈코인을 빠른 시간 안에 거래할 수 있습니다. 반면, BNB 체인은 TPS 면에서는 솔라나에 비해 성능이 떨어지지만, 구조가 더 간단하기 때문에 상대적으로 높은 거래 속도와 더 안정적인 거래 처리를 제공합니다.





거래량에 있어, 솔라나와 BNB 체인은 24시간 거래량이 대체로 비슷하지만, 솔라나의 활성 사용자 수는 BNB 체인의 거의 세 배에 달합니다. 활성 사용자 수가 많다는 것은 더 많은 거래 수요와 온체인 유동성을 의미하며, 이는 밈코인의 빠른 거래와 확산에 매우 중요합니다. 그 결과, 솔라나는 상당 기간 동안 밈코인 PVP(플레이어 대 플레이어) 거래의 주요 플랫폼으로 남아 있으며, 많은 활성 사용자를 보유하고 있습니다.









토큰 생성 수 측면에서, 2025년 2월 현재 Four.meme 플랫폼에서는 총 31,162개의 토큰이 생성되었으며, 하루 평균 3,947개의 토큰이 생성되고 있습니다. Pump.fun 플랫폼에서는 총 7,605,186개의 토큰이 생성되었으며, 하루 평균 54,368개의 토큰이 생성되고 있습니다.









이 경쟁에서 BNB 체인과 솔라나는 각각 고유한 강점을 가지고 있어 어느 것이 더 뛰어난지 확실히 판단하기 어렵습니다. 솔라나는 높은 처리량과 낮은 지연 시간으로 두각을 나타내며, 대량 거래를 처리하는 데 큰 잠재력을 보여줍니다. 한편, BNB 체인은 안정적인 거래 처리와 강력한 커뮤니티 생태계로 많은 투자자들을 끌어들입니다.





이러한 이동의 물결 속에서, 암호화폐 시장의 선도 기업인 MEXC는 효율적이고 편리한 거래 서비스와 빠른 토큰 상장 속도로 많은 투자자들의 주목을 받았습니다. 솔라나의 밈코인이나 BNB 체인의 신생 토큰들 모두, MEXC는 빠르게 기회를 포착하여 사용자들에게 더 많은 거래 옵션과 기회를 제공합니다. 특히 밈코인 시장에서 MEXC는 빠른 상장과 전문적인 밈+ 서비스를 통해 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 앞으로도 MEXC는 효율적이고 편리한 서비스를 지속적으로 제공하며, 사용자들에게 더 다양한 고품질 거래 경험을 선사하고, 암호화폐 시장의 밝은 미래를 함께 만들어 갈 것입니다.





면책 조항: 본 자료는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산 매수, 매도 또는 보유에 관한 조언을 의미하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보를 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 활동은 사용자 본인의 책임이며, 본 사이트와는 관련이 없습니다.