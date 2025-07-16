시장의 반등, 다음 트렌드는 어디로 향할까요?

6개월간의 혼란을 겪은 후 암호화폐 시장은 다시 활기를 되찾고 있습니다. 앞으로 몇 달 안에 비트코인 가격이 10만 달러를 돌파할 것이라는 전망이 많습니다. 이러한 낙관적인 전망은 시장 심리가 따뜻해지고 이전 상승장에서 볼 수 있었던 활기찬 분위기가 되살아나는 등 투자자들의 신뢰가 점진적으로 회복되고 있음을 반영합니다. 다음에는 어떤 분야와 스토리에 주목할 가치가 있을까요? 현재 시장에서 높은 관심을 받고 있는 인기 주제와 섹터를 살펴보세요!





밈코인은 '바이럴' 홍보를 중심으로 하는 핵심 메커니즘으로 오랫동안 암호화폐 생태계에서 두드러진 위치를 차지해 왔습니다. 전통적인 밈코인은 일반적으로 커뮤니티 참여에 의존하며, 그 인기는 커뮤니티 활동과 직결되는 경우가 많습니다. 하지만 기술이 발전함에 따라 밈 개념도 진화하고 있습니다. AI 에이전트 기술을 통해 밈코인은 이제 자체 홍보와 지능적인 상호 작용을 통해 확산과 시장 매력을 크게 높일 수 있습니다. 이 새로운 모델은 밈코인의 시장 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 사용자와 투자자에게 더 많은 참여 기회를 창출하여 전체 암호화폐 시장의 혁신과 성장을 주도합니다.





현재 밈과 AI의 결합은 널리 주목을 받고 있습니다. 이 분야의 선두주자인 Bittensor (TAO)는 AI 유틸리티 제공에 주력하고 있으며, 여러 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 지지를 얻고 있습니다. Pump.fun의 AI 에이전트 버전인 Virtuals Protocol은 사용자가 게임과 엔터테인먼트 분야에서 AI 에이전트를 공동 소유할 수 있도록 하여 새로운 상호작용 모델을 시장에 도입하는 것을 목표로 합니다.





최근 인기를 끌고 있는 GOAT(Goatseus Maximus) 토큰은 AI 에이전트 기술과 밈코인의 완벽한 융합을 보여주는 대표적인 예입니다. AI 봇 Truth Terminal로 구동되는 이 토큰은 자율적으로 채팅하고 자신의 트위터 계정을 독립적으로 관리하여 콘텐츠를 생성하고 시장 매력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 출시 이후 GOAT 토큰의 시가총액은 일주일 만에 0달러에서 8억 달러로 급등하며 시장의 성장을 주도하고 새로운 투자자들의 거래 열기를 불러일으켰습니다. 현재 GOAT 토큰은 MEXC와 같은 주요 거래소에 상장되어 있으며, 사용자는 플랫폼에서 $GOAT 를 거래할 때 초저 수수료 혜택을 누릴 수 있습니다.





또한 예술 관련 토큰도 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 큰 주목을 받고 있는 BAN 토큰이 그 예입니다. 지난 10월 25일 저녁, 소더비(Sotheby) 부사장 Michael Bouhanna가 경매에 내놓은 '강력 접착 테이프 바나나(duct-taped banana)'에서 영감을 얻은 밈 토큰 $BAN은 24시간 만에 시가총액 2천만 달러에 육박하며 수많은 인공지능 테마 토큰들 사이에서 두각을 나타냈습니다. 시장의 반응은 열광적이었으며, AI 밈과 예술의 결합 가능성을 입증하고 이 떠오르는 분야가 더욱 주목받을 것임을 시사했습니다.





AI 밈 시장의 모멘텀은 몇 가지 주요한 이유로 계속될 것으로 보입니다:

커뮤니티 영향력 : Truth Terminal은 10만 명이 넘는 팔로워를 보유하고 있으며, 각 트윗이 인상적인 영향력을 발휘하여 강력한 커뮤니티 효과를 창출하고 있습니다.

새로운 토큰의 등장 : Fartcoin 및 Gnon 같은 토큰도 이 시장에 진입하려고 합니다. 위험과 잠재적인 사기에도 불구하고 이들의 시장 활동은 이 분야의 매력을 강조합니다.

예술과 문화의 융합: BAN 및 기타 토큰의 예는 AI 밈과 예술 및 문화를 결합한 혁신적인 잠재력을 강조하며 시장의 관심을 끌고 있습니다.





업계 참여자들에게 AI로 생성된 밈코인은 엔터테인먼트뿐만 아니라 투자자의 관심과 참여를 크게 높여 미래의 성장 잠재력을 위한 토대를 마련합니다. 기존 투자자와 신규 투자자 모두 AI 밈 분야에 점점 더 집중하면서 암호화폐 시장 생태계는 점차 진화하고 있습니다.





시장 심리가 개선되면서 솔라나는 밈코인과 AI가 주도하는 물결을 타고 있습니다. 솔라나 생태계의 지속적인 발전과 pump.fun이 출시한 '원클릭 토큰 발행' 모델 덕분에 밈코인 가격이 급등하고 토큰 수와 거래량도 꾸준히 증가하면서 솔라나가 다시 시장의 주목을 받고 있습니다. 2024년 4분기 현재 솔라나는 매일 평균 96,010개의 토큰을 생성하고 있으며, pump.fun을 통해 매일 약 9,000개의 토큰이 생성되고 있습니다. 또한 솔라나는 Jupiter 및 Kamino Finance와 같은 DeFi 프로토콜의 혁신을 촉진하여 다양한 프로젝트와 사용자들의 참여를 유도하고 있습니다.









2021년 가장 인기 있는 블록체인 중 하나였던 Fantom은 이제 Sonic Chain으로 리브랜딩하며 대대적인 변신을 꾀하고 있으며, 토크노믹스 개편을 통해 4분기 가장 기대되는 업데이트 중 하나가 될 것입니다. Sonic Chain은 더 빠른 트랜잭션 속도(최대 10,000 TPS)와 더 큰 확장성을 약속합니다. Pendle 기반의 유동성 스테이킹 도입과 커브, KyberSwap, Snapshot과 같은 주요 탈중앙 금융 프로토콜의 배포 등 Sonic의 주요 촉매제가 곧 출시될 예정입니다. 또한 Sonic의 새로운 수수료 모델을 통해 개발자는 수익의 최대 90%까지 수익을 얻을 수 있습니다. 개발자를 더 많이 유치하기 위해 Sonic은 Sonic & Sodas, Sonic Boom 및 Sonic University와 같은 인센티브 프로그램을 시작했습니다. Andre Cronje의 복귀와 함께 Sonic Chain은 시장 점유율을 되찾을 준비를 하고 있습니다. 지난 분기에 Sonic Arcade의 총 예치 자산(TVL)은 20% 증가했습니다. 앞으로 Sonic Chain은 생태계의 매력을 더욱 강화하기 위해 더욱 혁신적인 프로젝트를 출시할 계획입니다.









많은 기대를 모으고 있는 SmartCon 컨퍼런스가 현재 홍콩에서 열리고 있습니다. 해시키(HashKey) 그룹의 회장 겸 CEO인 Xiao Feng 박사가 메인 스테이지에서 새로운 글로벌 결제 네트워크에서 규제된 스테이블코인의 역할을 탐구하는 기조연설을 할 예정입니다. 웹3.0 분야의 저명한 인물인 Xiao 박사가 결제 문제에 초점을 맞추는 것은 분명 흥미로운 일입니다. 이는 웹3.0 결제 산업의 막대한 잠재력을 강조할 뿐만 아니라 웹3.0 결제가 큰 성장을 눈앞에 두고 있음을 시사하는 것이기도 합니다.





PayFi는 솔라나 재단의 Lily Liu 의장이 처음 제안한 웹3.0 분야의 독특한 개념입니다. 암호화폐를 사용하는 블록체인 기반 결제 수단을 의미하며, 핀테크의 새롭고 중요한 혁신을 나타냅니다. 기존 결제 시스템과 달리 PayFi는 거래 확인, 청산, 정산을 위해 은행, 신용카드 회사(예: Visa), 결제 처리업체(예: PayPal)와 같은 중앙화된 금융 기관에 의존하지 않습니다. 대신 탈중앙화된 네트워크를 통해 사용자 간에 직접 가치를 전송할 수 있습니다. 이 솔루션은 기존 결제 시스템보다 더 효율적이고 투명하며, 더 빠른 거래와 사용자의 경제적 주권 및 자기 관리 권한을 강화하여 핀테크 혁신의 새로운 지평을 열었습니다.





두 개의 주요 탈중앙 금융 프로토콜인 Aave와 Uniswap은 부활을 위해 활발히 노력하고 있습니다. Aave의 프로토콜 수익은 꾸준한 성장세를 보이며 지금까지 5천만 달러에 달해 가장 높은 수익을 올리는 대출 프로토콜이 되었습니다. 또한, Aave브의 자체 스테이블코인인 GHO의 유통량은 현재 1억 6천만 달러에 달하며, 이더리움의 총 예치 자산(TVL)은 510만 ETH(110억 달러 이상)로 꾸준히 증가하여 사상 최고치에 근접했습니다. 또한 그레이스케일(Grayscale)은 최근 Aave Trust 출시를 발표하며 GHO에 대한 기관의 관심이 커지고 있음을 보여주었습니다.





한편, Uniswap은 최근 독자적으로 개발한 블록체인인 Unichain의 출시를 발표했습니다. 이 프로젝트는 사용자의 가스 비용을 약 95% 절감하고 잠재적으로 새로운 스테이킹 메커니즘을 도입하는 것을 주요 목표로 대규모 유동성 마이그레이션을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 Unichain의 수익 공유 모델은 UNI를 보유한 지갑 수가 현재 40만 개를 넘어서면서 UNI 토큰에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 탈중앙 금융 1.0의 부활은 스테이블코인의 역학을 재정의하고 탈중앙화 거래소(DEX)의 시장 환경을 재편할 수 있습니다.





지난 몇 년간 암호화폐 시장은 수많은 폰지(Ponzi) 사기와 주요 사건으로 인해 약세장이 장기화되는 등 어려운 시기를 보냈습니다. 하지만 시장 심리가 변화하면서 새로운 이야기와 분야가 등장하고 있습니다. 인공지능 밈의 부상, 솔라나의 부활, PayFi의 성장, DeFi의 부활은 모두 시장에 새로운 기회를 가져다주고 있습니다. 투자자들은 이러한 분야의 발전 상황을 면밀히 모니터링하여 잠재적인 수익 기회를 포착해야 합니다.



