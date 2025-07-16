1. 덴쿤 업그레이드란? 이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레1. 덴쿤 업그레이드란? 이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레
튜토리얼/마켓 인사이트/인기 주제 분석/덴쿤(Dencun) 업그레이드 영향

덴쿤(Dencun) 업그레이드 영향

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식#이더리움
오피
OP$0.7071-3.41%
ZKsync
ZK$0.05517-3.00%
이더리움
ETH$4,367.04-3.70%
Arbitrum
ARB$0.418-3.93%


1. 덴쿤 업그레이드란?


이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레이드라고도 합니다. 이더리움 업그레이드 역사에 대해 더 자세히 알고 싶다면 "이더리움의 과거 업그레이드 경로에 대한 빠른 검토"를 읽어보시기 바랍니다.

덴쿤 업그레이드의 목적은 이더리움의 확장성 요구 사항을 해결하는 동시에 레이어2 네트워크의 트랜잭션 비용을 줄이고 트랜잭션의 효율성을 향상시키는 것입니다. 이번 덴쿤 업그레이드는 EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 및 EIP-6475를 포함한 여러 이더리움 개선 제안(EIP)을 기반으로 하며, EIP-4844가 이 업그레이드의 초점입니다. 업그레이드 제안 및 확장성 관련 설명에 대한 자세한 내용은 "칸쿤(Cancun) 업그레이드: 이더리움 확장성의 새로운 장"을 참고하시기 바랍니다.

2. 덴쿤 업그레이드 시간


덴쿤 업그레이드는 2024년 3월 13일에 공식적으로 출시될 예정입니다. 이 날짜는 모든 이더리움 테스트넷(Goerli, Sepolia 및 Holesky 포함)을 성공적으로 배포한 후 결정되었으며, 이는 이더리움 메인넷이 업그레이드 준비가 되었음을 나타냅니다.

메인넷 출시 전, 업그레이드된 기능에 대한 포괄적인 테스트와 검증을 다양한 테스트넷에서 수행하여 메인넷 출시 전 철저한 준비와 네트워크 안정성을 보장할 수 있습니다. 테스트 중에 계약 취약점이나 문제가 발견되면 이에 따라 최종 출시 시간이 조정될 수 있습니다.

3. 덴쿤 업그레이드 영향


3.1 네트워크 효율성 및 확장성 향상


덴쿤 업그레이드는 Danksharding이라는 새로운 확장성 솔루션을 채택하여 네트워크의 트랜잭션 처리 용량을 크게 향상시키고 확장성을 크게 향상시킵니다.

3.2 온체인 데이터 비용 절감


덴쿤 업그레이드 후에는 이더리움 메인넷에 레이어2 데이터를 게시하는 데 드는 가스비가 인하됩니다. 특히 Rollup 기반 솔루션의 경우 데이터를 메인넷에 게시하는 데 드는 가스비가 현재 비용의 1/1000 미만으로 절감됩니다.

3.3 사용자 경험 향상


낮은 가스 및 높은 TPS의 특성은 레이어2 네트워크의 잠재력을 더욱 발휘하여 게임과 같이 사용 빈도가 높은 트랜잭션 요구 사항이 있는 더 많은 사용 사례를 만들 것입니다. 사용자는 레이어2 네트워크에서 더욱 풍부한 생태계를 즐기면서 더 이상 트랜잭션 비용과 효율성에 대해 걱정하지 않아도 됩니다.

3.4 투자자 신뢰도 제고


덴쿤 업그레이드는 이더리움의 유용성을 크게 향상시켜 "퍼블릭 체인의 왕"으로서의 위치를 공고히 할 것입니다. 한편 이는 레이어2 프로토콜과 해당 생태계에 도움이 될 것입니다. OP 생태계는 더욱 다양해질 것이며, 향상된 데이터 가용성으로 인해 ZK 생태계의 가용성도 더욱 높아질 것입니다.

덴쿤 업그레이드의 영향은 이더리움에 대한 시장 인식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 ETH에 대한 투자자의 열정을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 또한 OP, ARB 등 업그레이드의 영향을 받는 레이어2 부문과 관련된 토큰도 투자자의 고려 사항이 될 것입니다.

MEXC 플랫폼을 사용하여 이더리움 및 레이어 2 네트워크 관련 토큰을 구매할 수 있습니다. MEXC 공식 홈페이지에서 [현물거래] 선택 후 ETH, OP, ARB 등 현물 거래 암호화폐를 선택하고 시장가 주문 등 주문 유형을 선택하면 매수 주문을 할 수 있습니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?

지난 상승장의 시작은 유동성 채굴이 주도하며 &#34;DeFi(탈중앙화 금융)의 여름&#34;을 열었습니다. 따라서 이번 상승장 역시 유동성 리스테이킹이 가장 유력한 촉매제가 될 것으로 예상하는 분들이 많습니다.1. 유동성 리스테이킹이란 무엇인가요?이더리움의 합의 메커니즘이 지분 증명으로 전환된 이후, 이더리움 스테이킹에 대한 수요가 급격히 증가하면서 유동

이더리움 현물 ETF란 무엇인가요?

이더리움 현물 ETF란 무엇인가요?

2024년 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy 및 Franklin Templeton 등 8개의 이더리움 현물 ETF가 미국에 최초로 상장되도록 승인했습니다. 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 또 하나의 이정표이며, 이더리

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

탈중앙화 대출이란?

탈중앙화 대출이란?

DEX 거래소와 마찬가지로 탈중앙화 대출 역시 탈중앙화 금융의 핵심 요소 중 하나입니다. 2020년 여름의 탈중앙화 금융 (DeFi)가 다양한 DEX 간의 경쟁으로 유동성 경쟁을 촉발했다면, 컴파운드 대출과 DEX의 통합은 흥미로운 트렌드의 프롤로그가 될 것입니다.1. 탈중앙화 대출이란?기존 금융 시스템에서는 사용자가 금융 서비스를 이용하려면 은행 계좌가

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요