덴쿤(Dencun) 업그레이드 영향













이더리움이 거치는 모든 업그레이드는 이더리움 개발자 회의 장소의 이름을 따서 명명되었습니다. 과거 업그레이드에는 런던 업그레이드, 베를린 업그레이드, 이전 상하이 업그레이드가 있습니다. 이번 이더리움 업그레이드는 멕시코 해안 관광도시 칸쿤의 이름을 따서 명명됐습니다. 이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레이드라고도 합니다. 이더리움 업그레이드 역사에 대해 더 자세히 알고 싶다면 " 이더리움의 과거 업그레이드 경로에 대한 빠른 검토 "를 읽어보시기 바랍니다.





덴쿤 업그레이드의 목적은 이더리움의 확장성 요구 사항을 해결하는 동시에 레이어2 네트워크의 트랜잭션 비용을 줄이고 트랜잭션의 효율성을 향상시키는 것입니다. 이번 덴쿤 업그레이드는 EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 및 EIP-6475를 포함한 여러 이더리움 개선 제안(EIP)을 기반으로 하며, EIP-4844가 이 업그레이드의 초점입니다. 업그레이드 제안 및 확장성 관련 설명에 대한 자세한 내용은 " 칸쿤(Cancun) 업그레이드: 이더리움 확장성의 새로운 장 "을 참고하시기 바랍니다.









덴쿤 업그레이드는 2024년 3월 13일에 공식적으로 출시될 예정입니다. 이 날짜는 모든 이더리움 테스트넷(Goerli, Sepolia 및 Holesky 포함)을 성공적으로 배포한 후 결정되었으며, 이는 이더리움 메인넷이 업그레이드 준비가 되었음을 나타냅니다.





메인넷 출시 전, 업그레이드된 기능에 대한 포괄적인 테스트와 검증을 다양한 테스트넷에서 수행하여 메인넷 출시 전 철저한 준비와 네트워크 안정성을 보장할 수 있습니다. 테스트 중에 계약 취약점이나 문제가 발견되면 이에 따라 최종 출시 시간이 조정될 수 있습니다.













덴쿤 업그레이드는 Danksharding이라는 새로운 확장성 솔루션을 채택하여 네트워크의 트랜잭션 처리 용량을 크게 향상시키고 확장성을 크게 향상시킵니다.









덴쿤 업그레이드 후에는 이더리움 메인넷에 레이어2 데이터를 게시하는 데 드는 가스비가 인하됩니다. 특히 Rollup 기반 솔루션의 경우 데이터를 메인넷에 게시하는 데 드는 가스비가 현재 비용의 1/1000 미만으로 절감됩니다.









낮은 가스 및 높은 TPS의 특성은 레이어2 네트워크의 잠재력을 더욱 발휘하여 게임과 같이 사용 빈도가 높은 트랜잭션 요구 사항이 있는 더 많은 사용 사례를 만들 것입니다. 사용자는 레이어2 네트워크에서 더욱 풍부한 생태계를 즐기면서 더 이상 트랜잭션 비용과 효율성에 대해 걱정하지 않아도 됩니다.









덴쿤 업그레이드는 이더리움의 유용성을 크게 향상시켜 "퍼블릭 체인의 왕"으로서의 위치를 공고히 할 것입니다. 한편 이는 레이어2 프로토콜과 해당 생태계에 도움이 될 것입니다. OP 생태계는 더욱 다양해질 것이며, 향상된 데이터 가용성으로 인해 ZK 생태계의 가용성도 더욱 높아질 것입니다.





덴쿤 업그레이드의 영향은 이더리움에 대한 시장 인식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 ETH에 대한 투자자의 열정을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 또한 OP, ARB 등 업그레이드의 영향을 받는 레이어2 부문과 관련된 토큰도 투자자의 고려 사항이 될 것입니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.