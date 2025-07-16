2024년 가장 인기 있는 밈 토큰





밈 토큰은 온라인에서 인기 있는 이미지, 동영상 또는 개념이 입소문을 타고 확산되는 인터넷 문화 현상인 '밈'의 이름을 딴 암호화폐의 일종입니다.





밈 토큰의 주요 목적은 재미있는 암호화폐 자산을 만들어 관심을 불러일으키는 엔터테인먼트 및 소셜 도구로 사용하는 것입니다. 이러한 토큰의 가치는 전통적인 재무 지표보다는 커뮤니티의 합의와 시장 수요에서 비롯되는 경우가 많습니다.





초기 Dogecoin(DOGE)부터 이후 동물을 테마로 한 다양한 암호화폐, 그리고 오늘날 끊임없이 등장하는 밈 토큰에 이르기까지 밈 토큰은 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다:





1.1 유명한 이미지 IP 유형: Dogecoin(DOGE)과 PEPE로 대표되는 이 유형은 인터넷 초기에 대중화된 이미지를 토큰화한 토큰입니다. DOGE와 PEPE는 모두 바이럴 밈 토큰에서 시작되었습니다. 레이디스는 NFT 밀레이디 시리즈에서 잘 알려진 밈 토큰입니다.





1.2 유명인 효과 유형: 유명인과 관련된 것(예: 애완동물)의 이름을 딴 밈 토큰입니다. 예를 들어, MAGA는 트럼프의 미국 대통령 선거 슬로건에서 이름을 따왔고, FLOKI는 머스크의 애완견 이름을 따온 것 등이 있습니다.





1.3 인스크립션(Inscription) 유형: SATS와 RATS로 대표되는 밈 토큰은 다른 유형의 밈 토큰과 발행 방식이 다릅니다. SATS는 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)와 비트코인에 경의를 표하는 반면, RATS는 암호화폐 세계의 쥐 경주를 풍자합니다.









현재 수많은 밈 토큰이 시장에서 주목을 받고 있습니다. 2024년 중반에 출시되었거나 인기를 얻고 있는 인기 밈 토큰 몇 가지를 선정하여 소개해드리겠습니다.









BOOK OF MEME의 약자인 BOME은 Pepe 밈 이미지 아티스트 Darkfarm이 만들었습니다. BOOK OF MEME은 밈을 위한 영구 저장소이며 다양한 밈 생성 기능으로 확장될 예정입니다.





BOME의 사전 판매 방식은 사용자가 Darkfarm에서 제공한 솔라나 주소로 SOL을 전송하고, 사전 판매에 참여한 모든 참여자에게 기부한 SOL의 비율에 따라 BOME 토큰을 할당하는 간단한 방식이었습니다. 사전 판매는 예상을 뛰어넘어 총 10,000 SOL 이상이 모금되었습니다.





이후 Darkfarm은 모금된 SOL을 모두 유동성 풀에 추가하고 BOME의 초기 가격을 0.000496 USDT로 설정했습니다. BOME은 하루 만에 가격이 50배 상승하고 총 거래량이 2억 3천만 달러에 달하는 등 가격 폭등세를 보이기 시작했습니다.





BOME 토큰은 3월 12일 프리세일을 시작하여 단 3일 만에 상위권 거래소에 상장하며 최단기간 상장 기록을 세웠습니다. BOME의 시가총액은 15억 달러를 돌파했습니다. 현재 BOME 토큰의 가격은 0.017 USD로 다시 하락했습니다.













BOME의 부의 효과에 영향을 받은 Slerf는 3월 17일 펀딩을 발표했고, 13시간 만에 모금액이 50,000 SOL을 돌파했습니다.





3월 18일, SLERF의 창립자는 트위터를 통해 자체 운영 실수로 인해 LP 및 에어드랍 리저브 토큰이 소멸되어 사전 판매 사용자에게 1,000만 달러를 환불할 수 없게 되었다고 밝혔습니다.





이 실수는 예상했던 러그 이벤트로 이어지지 않았습니다. 사용자들은 이를 "탈중앙화된 행동"으로 간주하여 구매 열풍을 일으켰습니다. 이후 토큰 가격은 급등해 9시간 만에 시가총액 10억 달러를 돌파하며 BOME이 세운 기록을 경신했고, SLERF는 단 30분 만에 이를 달성하며 새로운 밈의 제왕으로 등극했습니다.





이전에 SLERF의 가격은 1.6달러로 정점을 찍었으며, 현재 가격은 0.47달러입니다.













MAGA(TRUMP) 토큰은 2023년 8월에 생성되었으며, 도널드 트럼프(Donald Trump)의 대선 캠페인 슬로건인 "Make America Great Again"의 약자에서 유래된 이름입니다. 토큰이 만들어지고 출시된 후 처음에는 시장의 관심을 끌지 못했고 관심도 거의 받지 못했습니다.





그러나 2024년 대선 예비선거에서 트럼프가 계속 승리하면서 MAGA 토큰의 인기는 점차 높아졌습니다. 트럼프가 대통령 후보로 지명된 2월 말에는 토큰의 인기와 가격이 모두 최고치를 기록했습니다.





현재는 열기가 가라앉으면서 MAGA 토큰의 가격도 그에 상응하는 하락세를 보이고 있습니다. MAGA 토큰의 변동은 트럼프의 뉴스 보도와 밀접한 상관관계가 있습니다. 향후 트럼프가 선거에서 승리하면 MAGA의 가격도 그에 따라 상승할 수 있다고 추측해볼 수 있습니다.













Solana 네트워크에서 인기가 높은 밈 토큰이 연이어 등장함에 따라 다른 네트워크에서도 인기와 트래픽을 얻고자 이를 모방하기 위해 노력하고 있습니다. DEGEN은 BASE 네트워크에서 성공을 거둔 밈 토큰입니다.





DEGEN은 Farcaster 커뮤니티에서 시작되었으며 커뮤니티가 주도하는 밈 프로젝트입니다. 공정한 분배, 대중적인 분위기, 상향식 커뮤니티 성장 추진, 비공식 DAO 조직 구성 및 운영으로 많은 사용자들의 관심과 참여를 이끌어냈습니다.





최근 밈 열풍이 Solana 네트워크에서 BASE 네트워크로 옮겨가면서 Degen 프로젝트는 저비용 레이어3 블록체인인 Degen 체인의 출시를 발표했습니다. DEGEN은 네트워크의 기본 가스 토큰으로 사용됩니다. 이 소식이 전해진 후 DEGEN의 가격은 24시간 만에 37% 이상 급등했고, 이후에도 지속적으로 가격이 상승하며 최고치를 반복해서 경신했습니다.





온체인 데이터에 따르면 DEGEN은 최고가인 0.065달러에 도달했으며, 현재 가격은 0.04달러로 하락했습니다.













Dogwifhat(WIF)은 분홍색 털모자를 쓴 Shiba Inu의 이미지가 특징입니다. 이 프로젝트는 아무런 홍보 없이 2023년 11월 솔라나 네트워크에서 소리 소문 없이 출시되었습니다. 12월 말에는 솔라나 네트워크의 전반적인 상승 추세에 영향을 받아 WIF의 가격이 어느 정도 상승하면서 어느 정도 관심을 끌었습니다. 공식 프로모션은 분홍색 털모자를 쓴 Shiba Inu의 밈 이미지와 함께 처음 등장했습니다.





1월 11일, 당시 유동성이 270만 달러에 불과했던 WIF 토큰 구매에 770만 달러 상당의 SOL이 사용되는 잘못된 거래가 발생하여 WIF 가격이 순식간에 3.99달러로 치솟았습니다. 일주일 후, 바이낸스는 WIF 선물 거래 상장을 발표했습니다. 이어서 Backpack은 WIF 현물 거래 상장을 발표했습니다.





3월 1일, Robinhood의 WIF 상장은 시장의 큰 관심을 불러일으키며 WIF의 가격이 급등하여 1달러를 돌파했고, 이는 개 유형 밈 토큰 중 최초로 1달러를 돌파한 기록이 되었습니다.





3월 2일, 암호화폐 거래소 BitMEX의 공동 창립자이자 CEO인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 트위터를 통해 WIF에 대한 낙관론을 펼쳤습니다. 그 결과 WIF 가격은 즉시 2달러를 돌파했습니다. WIF 토큰의 최고가는 4.88달러에 달했으며, 현재는 약 4.05달러까지 하락했습니다.





WIF는 총 9억 9,890만 개의 토큰을 보유하고 있으며, 스테이킹이나 소각과 같은 일반적인 관행이나 계획된 프로젝트 전망은 없습니다. 순수하게 가치 속성을 가진 투자 수단으로만 사용됩니다. 공식적인 운영도 매우 캐주얼하며, 주로 분홍색 털모자를 쓴 Shiba Inu의 밈 이미지를 퍼뜨리는 데 집중하고 있습니다. 이러한 유형의 프로젝트는 주로 사용자 투자라는 감성적 가치를 전달합니다.













WEN은 Solana DeFi 집계 플랫폼인 Jupiter의 밈 토큰으로, 잠재적인 에어드랍에 대한 커뮤니티의 열망과 기대에서 비롯된 속성입니다.





Jupiter 프로젝트의 공동 창립자 중 한 명인 Meow는 커뮤니티에서 'Wen 토큰'과 'Wen 에어드랍'에 대한 질문을 자주 받았고, 이에 시로 응답하게 되었습니다. 이 시는 NFT로 발행되어 1조 개의 조각으로 나뉘었고, 현재 WEN 토큰으로 유통되고 있습니다.





WIF 토큰과 마찬가지로 WEN 토큰은 주로 사용자 투자라는 감정적 가치를 지니고 있으며, 추가적인 프로젝트 개발 계획이나 로드맵은 없습니다. WEN은 조각난 NFT로 만들어진 최초의 커뮤니티 토큰이라는 점에서 혁신적이며, WNS NFT 표준을 준수하는 최초의 NFT라는 점에서 차이가 있습니다.













